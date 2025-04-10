Аналітики Goldman Sachs, UBS і Mizuho знизили прогнозні ціни акцій Tesla

Аналітики Goldman Sachs Group Inc., UBS і Mizuho знизили прогнозні ціни акцій Tesla Inc., наголосили, зокрема, на можливих наслідках торговельних суперечок і зростання конкуренції.

Прогноз UBS погіршено до $190 з $225, Goldman Sachs - до $260 з $275, Mizuho - до $375 з $430.

Акції Tesla втрачають у ціні 3,3% під час попередніх торгів у четвер після підйому на 22,7% за підсумками попередньої сесії. З початку поточного року їхня вартість знизилася на 32,6%, на закриття ринку в середу вона становила $272,2. Таким чином, прогнози Mizuho, як і раніше, передбачають зростання ціни акцій.

Аналітик UBS Джозеф Спак вважає, що прогнози прибутку Tesla залишаються занадто високими, і, ймовірно, їх переглядатимуть після публікації компанією результатів за перший квартал. Спак рекомендує інвесторам "продавати" папери Tesla. Він також наголошує на ризиках для компанії, пов'язаних із торговельною війною США і Китаю.

Експерти дедалі більше побоюються, що ослаблення темпів економічного зростання та ескалація торгової напруженості сприятимуть зниженню вартості акцій Tesla. Неоднозначну реакцію викликає і роль глави Tesla Ілона Маска в адміністрації президента США Дональда Трампа, зазначає CNBC.

Goldman Sachs зберігає рекомендацію "нейтрально" для акцій Tesla. Спад попиту на автомобілі та погіршення споживчої довіри, зростання витрат унаслідок запровадження мит, а також ризики, пов'язані зі зміною політики США у сфері електромобілів, компенсуються довгостроковим потенціалом її зусиль у сфері штучного інтелекту, вважає аналітик Goldman Марк Делані.

Mizuho підтверджує рекомендацію "вище ринку" для паперів Tesla, незважаючи на зниження їхньої прогнозної ціни.

"Ми бачимо, що Tesla залишається лідером американського ринку електромобілів, хоча і відзначає можливе зниження частки компанії в ЄС і Китаї з огляду на нарощування виробництва її конкурентами", - говорить аналітик банку Віджай Ракеш.