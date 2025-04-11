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Німеччина і ще 10 країн створили «коаліцію РЕБ» для України
14:09 11.04.2025 |
У Німеччині повідомили про створення ще однієї коаліції сил і засобів на підтримку України в рамках формату "Рамштайн".
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у пресрелізі німецького відомства.
Як зазначили у відомстві, новим явищем стало створення ще однієї коаліції сил і засобів - "Радіоелектронна боротьба" (РЕБ). Вона доповнює існуючі вісім коаліцій сил і засобів.
Вона була створена Німеччиною та 10 партнерами з метою посилення спроможностей України в таких сферах:
* забезпечення власного зв'язку,
* розвідка і порушення комунікацій противника,
* захист від безпілотників,
* ефективність власних систем озброєння
Отримані знання також будуть враховані у майбутньому розвитку спроможностей Бундесверу.
"Засоби радіоелектронної боротьби необхідні для ефективного захисту життя, інфраструктури і техніки солдатів, а також цивільного населення. Контроль над електромагнітним спектром має важливе значення для ефективної боротьби в сучасній війні. Особливо це стосується використання безпілотників і захисту від них", - зазначили у Міноборони Німеччини.
Нагадаємо, засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбувається в Брюсселі 11 квітня під головуванням Великої Британії та Німеччини.
Попереднє засідання - перше після зміни адміністрації США - також відбулося у Брюсселі 12 лютого і було очолене Великою Британією.
На тому "Рамштайні" міністр оборони США Піт Гегсет оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО можливим підсумком мирного врегулювання війни.
Попередні зустрічі "Рамштайну" за адміністрації Джо Байдена проходили під головуванням США.
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