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Цього року ЄС виділить понад EUR23 млрд на допомогу Україні - Каллас
17:53 11.04.2025 |
Європейський союз виділить понад EUR23 млрд на допомогу Україні в цьому році, повідомила високий представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас.
"Цього року було виділено понад 23 мільярди євро", - написала вона в соцмережі Х в п'ятницю.
Каллас зазначила, що минулого року ЄС та його країни-члени підтримали Україну EUR20 млрд.
"Ми вже робимо більше - і можемо зайти ще далі", - наголосила вона.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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