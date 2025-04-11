Цього року ЄС виділить понад EUR23 млрд на допомогу Україні - Каллас

Європейський союз виділить понад EUR23 млрд на допомогу Україні в цьому році, повідомила високий представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас.

"Цього року було виділено понад 23 мільярди євро", - написала вона в соцмережі Х в п'ятницю.

Каллас зазначила, що минулого року ЄС та його країни-члени підтримали Україну EUR20 млрд.

"Ми вже робимо більше - і можемо зайти ще далі", - наголосила вона.