Прибуток Samsung випередив прогнози через різкий попит, спричинений митами Трампа

Операційний прибуток Samsung Electronics у першому кварталі 2025 року знизився на 0,2%, але все ж перевищив прогнози завдяки високому попиту на чипи пам'яті та смартфони компанії. Ці результати стали наслідком побоювань клієнтів щодо мит, введених президентом США Дональдом Трампом, пише Reuters.

За словами аналітиків, продажі чипів пам'яті Samsung, які використовуються у споживчих пристроях, як-от смартфони та чипів для штучного інтелекту, перевищили очікування. Це було спричинено тим, що деякі клієнти почали накопичувати запаси напередодні потенційних мит США на напівпровідники.

Дональд Трамп запровадив низку взаємних мит щодо торгових партнерів, включно з Китаєм, але спершу звільнив від них напівпровідники. Трохи згодом президент США зробив дещо іншу заяву та сказав, що дуже скоро мита почнуть діяти й на чипи.

Samsung, яка є найбільшим виробником чипів пам'яті, прогнозує 6,6 трильйона вон або ж $4,49 мільярда операційного прибутку за період зі січня по березень, що перевищує прогнози аналітиків у 5,1 трильйона. Компанія мала такі показники у той самий період попереднього року, та трохи нижчий прибуток попереднього кварталу.

"Хоч загальні ціни на пам'ять знизилися, високий попит з боку клієнтів, які мають на меті забезпечити запаси перед потенційними митами з боку США, допоміг збільшити постачання чипів пам'яті Samsung, підтримавши загальну продуктивність", - сказав керівник відділу досліджень Hyundai Motor Securities Грег Ро.

Ро також зазначив, що функції ШІ в нещодавно представлених смартфонах серії Galaxy S25 сприяли збільшенню продажів пристроїв. Він додав, що попередні поставки смартфонів північноамериканськими клієнтами до введення тарифів, ймовірно, вплинули на результати першого кварталу.

Вартість акцій Samsung зросла на 2,6% після попередніх повідомлень про прибуток, офіційний звіт про які має з'явитися 30 квітня. Водночас очікується, що постачання як чипів пам'яті, так і смартфонів знизяться у другому кварталі 2025 року.