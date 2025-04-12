Британія і Франція представлять Трампу план «сил заспокоєння» в Україні протягом кількох тижнів – Bloomberg

Велика Британія і Франція планують представити Дональду Трампу комплексний план післявоєнних «сил заспокоєння» в Україні, який, як вони сподіваються, переконає президента США взяти на себе зобов'язання щодо гарантій безпеки для Києва. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.

За даними журналістів, протягом наступних двох тижнів військові керівники мають намір узгодити деталі того, як очолювана Європою «коаліція охочих» допоможе забезпечити безпеку повітряного простору, берегової лінії і суші України, а також відновлення її збройних сил, заявили в п'ятницю міністр оборони Великої Британії Джон Гілі і його французький колега Себастьєн Лекорню.

Вони сподіваються, що це продемонструє, що Європа серйозно налаштована вкладати власні ресурси в післявоєнне майбутнє України і переконає президента США надати «підтримку» у вигляді військово-повітряних сил, прикордонної охорони і розвідки, сказали джерела.

За словами Лекорню, 30 учасників коаліції, до якої також входять неєвропейські країни, такі як Канада, Австралія, Японія і Нова Зеландія, попросили відповісти письмово до кінця наступного тижня на питання про те, який внесок вони готові зробити.

15 з них вже запропонували свої сили, включаючи літаки, військово-морські кораблі та іншу військову техніку, хоча кількість країн, які взяли на себе тверде зобов'язання надіслати війська, залишається однозначною, кажуть люди.

10 квітня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося перше засідання міністрів оборони 30 країн у форматі «коаліції охочих» забезпечити в Україні довгостроковий мир, започаткованому в лютому Францією та Британією.

27 березня у Парижі зібралися лідери 27 країн на саміті, щоб обговорити гарантії для України після можливого припинення вогню, зокрема можливе розміщення на її території сил «коаліції охочих».

Після цього президент Франції Емманюель Макрон заявив, що західні контингенти в Україні, які пропонує «коаліція охочих» на чолі з Францією та Британією, не будуть розміщені на лінії зіткнення, а діятимуть у стратегічних пунктах у мирній зоні як сили підтримки безпеки.