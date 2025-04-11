Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай підвищує мита на США до 125%

 

Китай збільшив мита на американські товари до 125% у відповідь на дії Дональда Трампа.

Про це йдеться у повідомленні Митно-тарифної комісії Державної ради Китаю.

Нові мита вступлять у силу з 12 квітня.

"Запровадження США аномально високих мит щодо Китаю є серйозним порушенням міжнародних економічних і торговельних правил, а також порушенням основних економічних законів і здорового глузду, і є виключно односторонньою практикою залякування і примусу.

Зі схвалення Державної ради, починаючи з 12 квітня 2025 року, будуть скориговані заходи тарифів на імпорт", - йдеться у повідомленні китайського регулятора.

Скореговані мита зростуть з 84% до 125%.

Китай такж зазначив, що не звертатиме уваги на майбутні підвищення мит зі сторони США, оскільки наявний сьогодні рівень унеможливлює імопрт чи експорт товарів із США.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4031
  0,1280
 0,31
EUR
 1
 45,8415
  0,2944
 0,65

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9550  0,08 0,19 41,6554  0,15 0,36
EUR 45,8150  0,72 1,60 47,0854  1,16 2,53

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,02 0,04 41,4000  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес