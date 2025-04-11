Порошенко везе на фронт морпіхам дрони, РЕБ і квадроцикли

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат Петро Порошенко везе підрозділам морської піхоти на фронт велику партію техніки - дрони, комплекси РЕБ, квадроцикли та інше спорядження. Вартість цієї партії техніки для ЗСУ - 25 мільйонів гривень. За словами Порошенка, незаконні санкції та тиск з боку влади суттєво ускладнюють постачання для фронту, однак допомога не припиняється, повідомляється в соцмережі Фейсбук.

"Хтось сподівався, а хтось дуже непокоївся, що через санкції ми зупинимо нашу допомогу Збройним Силам. Зараз же фінансовий моніторинг Національного банку, установи, яка має бути поза політикою, яка має конституційно гарантовану незалежність від влади, поводиться абсолютно безвідповідально. Ми отримали листа про перевірку діяльності Фонду Порошенка, фонду "Рошен" та "Справи Громад". Більше їм, вочевидь, нема кого перевіряти. Але питання, що вони ставлять, - абсурдні", - зазначає народний депутат України.

"Перше - за якими принципами ми відбираємо донорів. Я ще раз наголошую: єдині донори Фонду Порошенка - це Петро Порошенко і Марина Порошенко. Отак ми сидимо: я обираю Марину, а Марина - мене. І так вже 40 років. Друге - за якими критеріями ми обираємо напрямки використання коштів. У нас все просто: 95% діяльності фонду - це підтримка Збройних Сил України. Не гуманітарка, не соціалка, а армія", - наголосив Порошенко.

"Третє - фінмоніторинг, який виконує політичні замовлення, питає, хто саме є отримувач допомоги. Відповідаю: понад 200 підрозділів: бригад, полків, батальйонів, добровольчих формувань, ССО, які тримають сьогодні фронт. А тим, хто ставить ці питання - і в Нацбанку, і в Офісі Президента - я раджу просто подивитися DeepState. Хоч раз погляньте, що коїться в Лимані, в Куп'янську, в Часовому Яру, в Покровську, в Роботиному, на Півдні. Ми це бачимо, ми щодня на контакті з бригадами. А тому попри всі ваші обмеження ми продовжуємо постачати на фронт те, що життєво необхідне", - зазначає Порошенко.

Зокрема, квадроцикли йдуть у штурмові підрозділи морської піхоти для евакуації поранених. "РЕБи - по 3 на бригаду. Не тому, що менше потрібно. А тому, що ви, негідники, робите все, щоб перешкодити нам. Два екскаватори, - один йде до 406-ї артилерійської бригади, другий - до логістики ВМС. І це лише частина партії. Наступного тижня буде ще. Нас ніхто не зупинить", - наголошує лідер "Євросолідарності".

Стаття на тему:

10.04.2025 Нацбанк спрямував запит до МІБ щодо витрат «Справи громад» та БФ Порошенка на ЗСУ, стверджують у «Євросолідарності»

"Ми вважаємо дивними запити, чому на наші рахунки надходять гроші від підприємств родини Порошенків. Також у нас запитують, чому ми фінансуємо оборонні підприємства? Чому фінансуємо виробництво безпілотних літальних апаратів?", - Ольга Рибалко.