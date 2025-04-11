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Україна може переглянути податкову базу у 2026 р. через розрив у зовнішньому фінансуванні - Гетманцев

13:55 11.04.2025 |

Економіка

 

Наповнення державного бюджету України в 2025 році йде за планом, однак в 2026 році лишається невизначеність через розрив у зовнішньому фінансуванні, тому податкова база може бути переглянута, заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Ми впевнені в одержанні понад $38 млрд допомоги від зовнішніх джерел (у 2025р - ІФ-У) (...) Але 2026 рік трішки інший. Там є набагато більше невпевненості, розрив на сьогодні в зовнішньому фінансуванні, який не може бути перекритий за рахунок внутрішніх джерел", - сказав Гетманцев на Business Wisdom Summit 2025 в п'ятницю.

За словами голови комітету, в 2025 році податкову базу точно не переглядатимуть.

"Щодо 2026 року будемо намагатися також не переглядати і зробимо все, щоб перекрити за рахунок інших джерел надходження", - зазначив він.

Гетманцев вважає, що перш ніж розглядати підвищення податків, держава має повністю використати потенціал детінізації економіки. Лише в цьому році податкові надходження від детінізації очікуються на рівні $4 млрд проти отриманих торік $2,5 млрд.

Також додаткові резерви можливі через облігації внутрішньої державної позики, зокрема за рахунок високої банківської ліквідності та ресурсів місцевих бюджетів, зазначив очільник фінкомітету Ради.

Крім того, за його словами, важливим джерелом є бюджетна економія. Водночас Гетманцев наголосив, що на початку року багато програм навіть не були затверджені, що свідчить про неефективність та безгосподарність окремих міністерств.

"Такі програми, я гадаю, треба скасовувати повністю, перерозподіляти ці кошти, а також перерозподіляти кошти від тих програм, які є неефективними, на кшталт кешбеку", - додав він.

Як повідомлялось, з 1 січня 2025 року набрав чинності закон 4015-IX (законопроєкт №11416-д) про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування в період дії воєнного стану, який передбачає підвищення з 1 січня 2025 року військового збору з 1,5% до 5%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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