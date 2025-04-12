NYT: США посилили умови угоди з Україною щодо надр

США та Україна поновили перемовини щодо спірної угоди про доступ до українських природних ресурсів. Вашингтон прагне отримати значну частку прибутку від них - як спосіб "відшкодувати" допомогу, надану Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії, пише

Переговори носять технічний характер

Видання вказує, що українська делегація на чолі із заступником міністра економіки Тарасом Качкою прибула до Вашингтона для нового раунду перемовин. Участь у них беруть також представники міністерств економіки та юстиції України. За повідомленнями з Києва, переговори триватимуть два дні та мають технічний характер - без залучення високопосадовців з обох сторін.

NYT наголошує, що це перша очна зустріч сторін після того, як Білий дім представив оновлений проєкт угоди. Пропозиція фактично повертає сторони до початкового етапу переговорів, оскільки містить умови, які Київ раніше відхиляв, вказує видання.

Нові умови: повернення боргів і контроль над ресурсами

"Нова пропозиція, з якою ознайомилося The New York Times, повертається до початкової вимоги Трампа, щоб Україна відшкодувала Сполученим Штатам мільярди, які вона отримала як військову та фінансову допомогу після вторгнення Росії три роки тому", - йдеться у публікації.

Як і у попередніх версіях угоди, у цьому драфті передбачено, що Україна передаватиме 50 відсотків доходів від проєктів з розробки природних ресурсів, зокрема важливих мінералів, нафти, газу, а також від супутньої інфраструктури, як-от портів й трубопроводів, - до інвестиційного фонду під контролем США. Цей фонд, яким опікуватиметься американська Міжнародна фінансова корпорація розвитку (DFC), реінвестовуватиме прибутки в українські проєкти, хоча точна частка таких прибутків наразі не зрозуміла, пише видання.

Цей проєкт угоди містить жорсткіші положення, ніж попередні версії - Вашингтон хоче отримувати весь прибуток від фонду доти, доки Київ не відшкодує принаймні еквівалентний обсяг американської допомоги з моменту вторгнення Росії з додатковими чотирма відсотками річних. Також США хочуть мати право першої пропозиції на нові проєкти та право вето на продаж українських ресурсів третім країнам. Окрім того, проєкт передбачає, що у перший рік дії угоди Україні буде заборонено пропонувати будь-які інвестиційні проєкти третім сторонам з кращими фінансово-економічними умовами, ніж ті, що пропонуються США.

За даними NYT, новому проєкті також не міститься жодної згадки про безпекові гарантії для України - положення, на якому офіційний Київ наполягав під час усього переговорного процесу.

Україна виробила позицію щодо угоди зі США про надра - МЗС

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ вже виробив свою позицію щодо угоди про доступ США до корисних копалин, а також своє бачення тексту документу. За його словами, угода має бути "взаємовигідною, відповідати інтересам обидвох сторін, а також не має суперечити курсу України на євроінтеграцію": "Це одна з принципових позицій для української сторони".

Також Сибіга підтвердив озвучену раніше президентом України Володимиром Зеленським інформацію, що Київ обере одну з провідних юридичних компаній, яка супроводжуватиме процес переговорів з американцями.