У Раді під приводом захисту ВПК анонсували обмеження інформації з реєстрів для всіх

У Верховній Раді провели нараду щодо законопроєкту 11533 про обмеження інформації в публічних реєстрах за участі Міноборони, Мінʼюсту, Мінстратегпрому, РНБО та СБУ. Про це повідомив член Комітету ВР з питань правової політики Ігор Фріс.

Він наголосив, що ключовим питанням було те, як обмежити інформацію стосовно військово-промислового комплексу (ВПК) і не підсвітити цим саме ВПК в реєстрі, щоб не надати можливість ворогу ідентифікувати ці підприємства.

Підсумок обговорення, як стверджує депутат, був одностайним: у публічних електронних реєстрах має діяти загальне обмеження на доступ до інформації - без виокремлення ОПК чи інших категорій. Це дозволить уникнути ідентифікації конкретних об'єктів, які можуть бути цілями для ракетних чи дронових атак.

Альтернативою такому рішенню, за словами учасників, є повна відсутність обмежень - і, відповідно, зростання ризиків для підприємств, що виготовляють озброєння. Водночас у майбутньому небезпека може торкнутися аграрного сектору й інших галузей.

Для гарантування прозорості доступ до повної інформації планують залишити у паперовій формі - з ідентифікацією запитувача. Такий підхід, як зазначає Фріс, підтримали усі учасники обговорення, включно з державним органом, який адмініструє відповідний реєстр прав.

Тепер, за словами депутата, важливо пояснити суспільству, чому виникла така ініціатива, кого вона має захистити, яким чином громадськість зможе контролювати статки чиновників і головне - на який період це обмеження буде впроваджено.

27 березня Верховна Рада розглядала законопроєкт 11533, який обмежує відкритість даних про нерухомість і землю. Документ подали з метою захисту оборонних підприємств, однак, як зауважують експерти, він ускладнює доступ до реєстрів усім користувачам - зокрема журналістам. Юрист ІМІ Володимир Зеленчук попереджає: правоохоронці зможуть дізнаватися, хто саме переглядав реєстри - навіть без відкритого провадження. Це створює ризики тиску на тих, хто досліджує статки посадовців.