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"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
OpenAI подала до суду на Ілона Маска за перешкоджання розвитку компанії
11:46 10.04.2025 |
OpenAI подала зустрічний судовий позов проти Ілона Маска зі звинуваченням у цілеспрямованому сповільненні розвитку компанії заради особистої вигоди.
"Безперервні дії Ілона проти нас - це просто недобросовісна тактика, спрямована на те, щоб уповільнити розвиток OpenAI і захопити контроль над провідними інноваціями в галузі ШІ для своєї особистої вигоди", - йдеться в позові.
У 2024 році Ілон Маск звернувся до суду з клопотанням заборонити OpenAI здійснити перехід на комерційну модель. Його метою було змусити компанію "повернутися до своєї місії з розробки ШІ на благо людства". Суд відхилив клопотання Маска щодо судової заборони, але дозволив прискорений розгляд справи по суті.
Після цього Маск висунув пропозицію придбати OpenAI за $97,4 млрд, але рада директорів OpenAI одноголосно відхилила пропозицію.
"Безперервні атаки Маска на OpenAI, кульмінацією яких стала нещодавня фальшива пропозиція про поглинання, покликана зруйнувати майбутнє OpenAI, повинні припинитися. Маску слід заборонити подальші незаконні та несправедливі дії і притягнути його до відповідальності за шкоду, яку він вже заподіяв" - пише OpenAI в позові.
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