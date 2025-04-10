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АНАЛІТИКА

Microsoft тестує оновлений Copilot Vision, який може "бачити" ваш екран і додатки

17:45 09.04.2025 |

Новини IT

 

Microsoft розпочала тестування оновлення для Copilot Vision, яке тепер дозволяє ділитися своїм екраном чи додатками з ШІ-асистентом. Раніше така можливість була доступна лише в браузері Microsoft Edge. Про це пише The Verge.

Copilot Vision може бути корисним у різних завданнях, таких як освоєння функцій Adobe Photoshop або аналіз фотографій і вебсторінок.

Іншою новинкою є функція пошуку файлів у Copilot. Завдяки їй користувачі здатні роботи запити щодо вмісту файлів на ПК, таких як .docx, .xlsx, .pptx, .txt, .pdf, .json. За допомогою цього інструмента можна швидко знаходити документи, з якими ви працювали останнім часом.

Ці нововведення доступні для тестування лише для користувачів Windows Insider. Для їх використання достатньо встановити додаток Copilot на Windows, і не потрібна повна версія Copilot Plus. Крім того, Copilot Vision буде доступний і для користувачів iOS та Android.

Очікується, що ці функції з'являться у більшості користувачів Windows 11 протягом найближчих кількох тижнів або місяців.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Microsoft
 

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