Инкубатор на войне. Как работают милитари-стартапы в Украине

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Инкубатор на войне. Как работают милитари-стартапы в Украине

10:14 20.10.2017 |

Экономика

  Денис Кацило / ЛIГАБiзнесIнформ

От системы лазерной имитации боя до сканера человеческого тела. Чем занимаются и как зарабатывают военные стартапы.

Весной 2016 года в Украине появилось агентство исследований и разработок новых технологий в оборонной сфере - Платформа развития инноваций. Инкубатор поселился в парке UNIT.City. Основная идея площадки - объединить разработчиков и привлечь финансирование под перспективные продукты, а затем продавать их на международных рынках. За год работы площадка профинансировала четыре проекта. В работе еще около 20-ти - от системы лазерной имитации боя до сканера человеческого тела.

В интервью LIGA.net управляющий партнер платформы инноваций Дмитрий Шестаков рассказал, какие военные стартапы он финансирует, на чем зарабатывает платформа и зачем она нужна бизнесу.

 

- Кто создал платформу развития инноваций?

- Агентство по инкубации и реализации инновационных проектов в сфере оборонных технологий создано по инициативе предприятия Спецтехноэкспорт, входящего в ГП Укроборонпром.

- В чем идеология проекта?

- Сейчас ключевая проблема - отсутствие инновационных конкурентоспособных продуктов на глобальном уровне. Периодически какие-то продукты появляются, но это не системная работа. Более того, многое из того, что появляется, по тем или иным причинам, очень сложно продать. Развития R&D (Research and Development) по сути нет. Какое количество серийных продуктов сегодня успешно монетизируется? Эта цифра стремиться к нулю.

Поэтому, главная идея - интенсификация разработки инновационных продуктов в оборонной сфере Украины. Для того чтобы они в принципе появились.

- Как сегодня разрабатывают и продают военные инновации украинские предприятия?

- Первая проблема - нет системного видения. Сейчас разработчик не коммуницирует со спецэкспортерами. Что могут им дать спецэкспортеры? Сделать маркетинговую экспертизу, валидировать проблему, которую тот или иной разработчик собирается решать, валидировать конечный продукт, с точки зрения технических характеристик и востребованности на международном рынке. А этого нет. Есть ситуативный диалог. Кто-то где-то с кем-то общается. Это приводит к тому, что большая часть разработок сложно монетизировать и продать.

Вторая проблема касается госпредприятий. Там практически отсутствует финансирование R&D. 75% своей прибыли госпредприятия выплачивают в виде дивидендов государству, а оставшиеся 25%, как правило, направляют на другие цели. В результате государство не реинвестирует в стратегически важные направления. А инвестиции в R&D в оборонно-промышленном комплексе сегодня - ключевой фактор выживания отрасли.

Третья проблема - недоверие друг к другу и отсутствие взаимодействия между разработчиками. Многие трудятся над одной и той же проблемой, дублируя друг друга, существенно снижая эффективность. Хотя во всем мире принято работать на открытых принципах по модели кооперации. Наша платформа изначально строиться на основе открытой модели.

- Правильно ли я понимаю, что рынка инноваций в украинском ОПК сегодня нет и ваша платформа хочет заложить его основы?

- Да, мы видим перед собой такую миссию. Это направление также пытается развивать частное агентство инкубации инновационных проектов в оборонке UA.RPA. Но у них другая, закрытая модель. Они оценивали продукт с точки зрения внутренней потребности, затачивали продукты под оборонзаказ. Мы убеждены, что в рамках такой модели монетизация маловероятна. Игнорировать потребителей за пределами страны неправильно. Глобально рынок трансформируется к трансферу технологий и этот фактор нельзя не учитывать.

- Недавно Укроборонпром презентовал проект GUARDA, который также будет заниматься развитием инноваций, в том числе в оборонке. Вы не дублируете друг друга?

- GUARDA будет специализироваться на прорывных технологиях. Там вопрос монетизации не стоит. Это не столько про бизнес, сколько про развитие прорывных инновационных технологий. Речь идет о временном горизонте - 10 и более лет. Мы работаем с такими проектами, по которым высока вероятность монетизации разработок уже сейчас - с дальнейшим экспортом продукции.

Кроме того, у нас разные модели работы. Они стоят на позиции, что GUARDA должна полностью финансироваться из бюджета, наша модель предусматривает взаимодействие в том числе и с частными инвесторами. Как это работает в Израиле. Мы считаем, что привязка развития R&D к дефицитному бюджету вызовет сложности с финансированием. GUARDA, как проект, имеет право на существование, но мы считаем, что в нынешних условиях украинской экономики, с точки зрения экономической безопасности, нам необходимо поднимать монетизацию разработок, науки. Мы утверждаем, что при системной работе это возможно.

- Кто финансирует платформу?

- Изначально Спецтехноэкспорт сформировал проблему и идею создания, затем начался поиск финансирования по классической западной схеме реализации венчурных проектов. Откликнулся Дмитрий Ружицкий, который в свое время работал в концерне Укроборонпром. Он выступил ангелом и стал ее гендиректором. Начальная инвестиция составила порядка $12 000. Сейчас мы на стадии привлечения очередного раунда финансирования платформы. Речь не идет о миллионах долларов. Бюджет платформы на ближайшие два года - это несколько сотен тысяч.

Отдельно мы работаем с пулом инвесторов, для привлечения финансирования конкретно под проекты.

- Спецтехноэкспорт участвовал в финансировании?

- Нет. Мы рассматривали возможность их привлечения в качестве соучредителя, но они не имеют права учреждать, или владеть корпоративными правами в частных обществах.

- По каким направлениям оборонки Украина остается конкурентной на мировом рынке?

- У нас очень сильная школа по радиоэлектронике. 80% разработок СССР в этой сфере разрабатывались на территории Украины. База практических знаний осталась и она актуальна. По радиоэлектронной борьбе - мы в топах. Здесь есть интересный проект Гриф - интеграционное решение по борьбе с беспилотниками.

 

Если говорить подробнее о продуктах, наибольшую перспективу видим в радарах, акустических системах, беспилотных платформах, интеграционных программных продуктах.

В классе тактических беспилотников, с 2014 года Украина фактически с нуля подняла это направление. Речь идет о компаниях Spaitech, iTech, Ukrspetssystems и других разработчиках.

Например, одесская Spaitech разработала беспилотные системы Sparrow и Anser. Совместно с ними мы подписали договор о создании СП для производства беспилотников в Индии. Сейчас компания готовится участвовать в тендере, который намечен на 2018 год. Это крупнейший тендер в мире на поставку 200 комплексов БПЛА. Очень высокая вероятность победы, поскольку по тактико-техническим характеристикам эти беспилотники конкурируют с американскими и израильскими аналогами, при этом в 7-8 раз дешевле. Украинская сторона участвует технологией, индийская - финансированием.

 

По электромагнитному и микроволновому оружию, есть очень хорошие наработки у харьковских разработчиков. По контракту с индийским DRDO (второе по объемам финансирования мировое агентство по разработкам в оборонной сфере) разработана магнитная пушка. Контракт успешно выполнен.

Мы по бронетанковому сектору одни из лучших в мире. Уверенно себя чувствуем в космических программах. Те же плазменные двигатели, которые производятся в Харькове по многим компонентам лучше американских. Но развитие космоса должно поддерживаться госпрограммами. Это не масштабируемый бизнес. Как правило, он строится под потребности макросистемы, как государство. Несмотря на то, что космос постепенно вымирает, школа остается и она сильная.

Все, что касается решений в софтверной части - у Украины здесь колоссальный потенциал - это один из стратегических векторов. Речь идет о технических решениях в программировании и интеграции софтовой части в железо.

- Глобально в украинском IT-секторе по-прежнему превалирует аутсорсинг. В оборонке такая же ситуация?

- Нет. Как раз идет речь о delivery - когда разрабатывается и продается продукт. С точки зрения инженерных решений у нас очень сильная база, чтобы начать не с аутсорса, а именно с готовых продуктов.

- Как вы находите разработчиков, в которых интересно инвестировать? По каким критериям отбираете компании?

- Иногда к нам приходят, иногда - мы. Изначально мы рассылали предложения о сотрудничестве в научно-исследовательские институты, лаборатории при университетах, частные компании. Конечно, столкнулись с определенным недоверием. Нужно понимать, что оборонка - это вещь в себе. Здесь преобладает закрытое мышление. Партнерское взаимодействие - это для них что-то новое.

- Допустим у меня есть потенциально интересная рынку разработка. Объясните зачем мне вы?

- Объясню на примере украинской компании Limpid Armor, с которой мы сотрудничаем. Они создали на основе очков дополненной реальности HoloLens от Microsoft систему кругового обзора интегрированную в каску и соединили конструкцию с камерами, установленными на броне танка.

 

Они к нам обратились с просьбой найти под проект финансирование. К слову, вопрос о поиске финансирования самый распространенный на начальной стадии сотрудничества. Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, что, собственно, нужно финансировать.

Дальше мы проводим экономическую, маркетинговую, техническую экспертизу, а также экспертизу пользователя проекта (по сути краш-тест проекта). Анализ позволяет понять, а нужен ли вообще рынку этот продукт, какие существуют конкуренты, кто может заказывать этот продукт и т.д. Параллельно подсвечиваются слабые стороны в проекте. Мы показываем разработчикам в каком направлении им двигаться, чтобы на выходе получился успешный и коммерчески привлекательный проект.

Если мы видим потенциальную востребованность, формируем материалы для привлечения инвесторов.

- Вы берете деньги за экспертизу, которую проводите на начальной стадии?

- Нет.

- Кто входит в ваш пул инвесторов?

- Это плавающая цифра. Сейчас в него входят в основном физические лица с экспертизой в оборонном секторе. Работаем с индийскими компаниями на предмет софинансирования проектов. Также ведем переговоры с американскими фондами на рынке оборонных технологий. Их порядка 140.

В планах - создание инвестиционного фонда, который объединит существующий пул инвесторов и будет финансировать проекты получившие положительную валидацию Платформы. Планируем его запустить в течение 9 месяцев.

- По какой финансовой модели строиться сотрудничество с компаниями- разработчиками? На чем вы зарабатываете?

- Как правило речь идет о синдицированном финансировании, когда часть средств есть, а какой-то части не хватает. Инвестор зарабатывает либо на успехе продукта (привязываемся к будущим продажам), либо участвуя в интеллектуальных правах.

- Назовите успешные проекты? На какой они стадии?

- На сегодня можно говорить о реализации четырех проектов: беспилотные систем (Sparrow и Anser, которые уже поставляются ВСУ и в Африку), беспилотное транспортное средство Фантом (есть предварительные контракты на экспорт порядка 50 единиц), боевой модуль Тайпан (есть контракты, которые ведет Спецтехноэкспорт).


- Перечислите топ-5 перспективных украинских военных проектов на данный момент?

- Первое - мобильный миноискатель. Потенциальный потребитель - гуманитарное разминирование. Речь идет о технологии горизонтального сканирования площади. Эта проблема глобально не решена несмотря на то, что исследования ведутся несколько десятилетий. Существует рабочий прототип, показывающий работоспособность в лабораторных условиях. Если нам удастся это реализовать - получим инновацию в самом чистом виде.

Гидроакустическая станция (работает в активном и псевдопассивном режимах) для мониторинга акваторий. Наша разработка применяется, непосредственно, для выявления военных водолазов. Уже есть рабочий прототип.

Портативная тропосферная станция, которая обеспечивает защищенную связь. Стратегически это очень важный продукт и не только для Украины.

 

Система антиснайпер на базе фотофиксации. Выявляет расположение снайпера по излучениям оптики.

Пятое - шлем Limpid Armor, о котором я упоминал выше.

- Сколько денег необходимо для вывода этих проектов на рынок?

- Средний бюджет на реализацию проекта - порядка $200 000. Мы сейчас стараемся работать с проектами, период реализации, которых - до двух лет.

 

ПО РУБРИКАМ

15:42 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке, по дан­ным НБУ, со­став­ля­ет 26,5489 грн

13:49 Фон­до­вые ин­дек­сы АТР вы­рос­ли 20 ок­тяб­ря, япон­ский Nikkei под­нял­ся 14-ю сес­сию под­ряд

11:32 Суд аре­сто­вал сче­та ря­да пла­теж­ных си­стем

11:11 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 19.10.2017

11:01 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 20.10.17

10:57 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 20 ок­тяб­ря

10:28 Нор­ма­тив до­ста­точ­но­сти ре­гу­ля­тив­но­го ка­пи­та­ла бан­ков в сен­тяб­ре сни­зил­ся на 0,14 п. п. до 15,27%

10:26 НБУ про­дал 19 ок­тяб­ря бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 7 044 млн гри­вен

10:23 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 19 ок­тяб­ря умень­шил­ся на $7,9 млн до $172,6 млн

09:01 Дол­лар до­ро­жа­ет на но­во­стях об утвер­жде­нии про­ек­та бюд­же­та США

07:22 Фон­до­вые ин­дек­сы США 19 ок­тяб­ря за­мед­ли­ли рост под вли­я­ни­ем по­то­ка пес­си­ми­стич­ных от­че­тов

19.10 Дол­лар на меж­бан­ке сно­ва до­ро­жа­ет: бан­ки­ры на­би­ва­ют свою ва­лют­ную ку­быш­ку

19.10 За­чем укра­ин­ским де­пу­та­там за­кон о бит­ко­и­нах

19.10 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны 19 ок­тяб­ря еще не­мно­го под­рос

19.10 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 18 ок­тяб­ря со­ста­вил 26,5000 грн

• дальше…

15:45 В ян­ва­ре-сен­тяб­ре объ­ем на­зна­чен­ных суб­си­дий на опла­ту жил­ко­му­слуг уве­ли­чил­ся на 22,7% до 3,3 млрд гри­вен

14:42 Нефть пе­ре­шла к сни­же­нию 20 ок­тяб­ря на фоне ослаб­ле­ния гео­по­ли­ти­че­ских рис­ков, Brent ни­же $57

14:05 По­сле ре­фор­мы: сред­няя пен­сия в Укра­ине вы­рос­ла на 559 гри­вень

13:45 60% экс­порт­ных опе­ра­ций про­хо­дят через оф­шо­ры - ГФС

13:22 Транс­порт­ные пред­при­я­тия Укра­и­ны в ян­ва­ре-сен­тяб­ре уве­ли­чи­ли пе­ре­воз­ку гру­зов на 2,8% - Гос­стат

13:17 МЭРТ вы­сту­па­ет про­тив про­дле­ния мо­ра­то­рия на про­вер­ки в 2018 го­ду - Не­фе­дов

13:04 В ян­ва­ре-сен­тяб­ре при­ва­ти­за­ция при­нес­ла гос­бюд­же­ту 3,3 млрд гри­вен

13:00 В ян­ва­ре-сен­тяб­ре ди­ви­ден­ды от го­с­па­ке­тов ак­ций при­нес­ли гос­бюд­же­ту 917,4 млн гри­вен

12:01 Це­ны на ав­то­газ 20 ок­тяб­ря не ме­ня­ют­ся

11:56 Це­ны на ДТ и бен­зи­ны про­дол­жа­ют рас­ти 20 ок­тяб­ря

• дальше…

14:24 По­сред­ник из За­гре­ба: за­чем пре­зи­дент Хор­ва­тии по­еха­ла к Пу­ти­ну

12:42 Ирак на­звал сдел­ку Рос­неф­ти с вла­стя­ми Ирак­ско­го Кур­ди­ста­на не­за­кон­ной

07:57 Се­нат США от­крыл путь для ре­а­ли­за­ции на­ло­го­вой ре­фор­мы Трам­па

07:52 Пре­зи­дент Ав­стрии по­ру­чил Се­бастья­ну Кур­цу сфор­ми­ро­вать пра­ви­тель­ство

07:48 Ев­ро­па под­твер­ди­ла под­держ­ку ядер­ной сдел­ки с Ира­ном - за­яв­ле­ние сам­ми­та ЕС

07:43 Фран­ция офи­ци­аль­но при­зна­ла флаг ЕС

07:34 Bellingcat счи­та­ет но­вое фо­то "Бука" до­ка­за­тель­ством при­част­но­сти Рос­сии к кру­ше­нию MH17

19.10 ЕС не го­тов об­суж­дать от­но­ше­ния с Лон­до­ном по­сле Brexit

19.10 ВТБ сно­ва по­мо­жет ино­стран­цам ку­пить до­лю в Рос­неф­ти

19.10 Пра­ви­тель­ство Ис­па­нии при­оста­но­вит ав­то­но­мию Ка­та­ло­нии

19.10 Вла­сти Ва­ну­а­ту опро­верг­ли про­да­жу граж­дан­ства за бит­ко­и­ны: нас ин­те­ре­су­ют толь­ко дол­ла­ры

19.10 В Ав­стра­лии офи­ци­аль­но от­ме­не­но двой­ное на­ло­го­об­ло­же­ние бит­ко­и­на

19.10 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 19 ок­тяб­ря 2017 го­да

19.10 В Ки­тае бу­дут со­зда­вать парт­ор­га­ни­за­ции в ино­стран­ных ком­па­ни­ях

19.10 Над про­ек­том Се­вер­ный по­ток–2 на­вис­ла но­вая угро­за

• дальше…

08:53 В Ки­е­ве сно­ва мож­но ку­пить ал­ко­голь но­чью

19.10 Ку­бив рас­крыл де­та­ли про­ек­та мет­ро на Тро­е­щи­ну

19.10 В ян­ва­ре-сен­тяб­ре на рын­ке пер­вич­ной не­дви­жи­мо­сти в Ки­е­ве пред­ло­же­ние уве­ли­чи­лось в 3 ра­за до 66 тыс. квар­тир, - City Development Solution

12.10 Что вы­ве­ло ин­фо­тех­но­ло­гии в трой­ку ли­де­ров укра­ин­ско­го экс­пор­та

05.10 Ки­ев­со­вет про­сит Ра­ду раз­ре­шить со­здать му­ни­ци­паль­ную пар­ко­воч­ную ин­спек­цию

04.10 Ки­ев­ский ры­нок не­дви­жи­мо­сти стал по­сте­пен­но ожи­вать

02.10 В этом го­ду в Ки­е­ве нач­нет­ся стро­и­тель­ство пе­ше­ход­но­го «лег­ко­го» мо­ста

29.09 Меж­ду­на­род­ные ком­па­нии го­то­вы вло­жить $500 млн в парк раз­вле­че­ний в Гид­ро­пар­ке в Ки­е­ве - Клич­ко

27.09 Укра­и­на в еже­год­ном рей­тин­ге кон­ку­рен­то­спо­соб­но­сти WEO под­ня­лась на 81-е ме­сто

22.09 Ли­тов­цы по­мо­гут ки­ев­ским чи­нов­ни­кам вер­нуть Ки­е­вэнер­го в ком­му­наль­ную соб­ствен­ность

21.09 В Ки­е­ве по­явит­ся му­ни­ци­паль­ная охра­на: ре­ше­ние при­ня­то

21.09 Ко­мис­сия по во­про­сам пе­ре­име­но­ва­ний КГГА под­дер­жа­ла пе­ре­име­но­ва­ние стан­ции мет­ро «Пет­ров­ка» на «По­чай­ну»

21.09 Укра­и­на ис­пол­ни­ла ре­ше­ние су­да о ком­пен­са­ции ча­сти из­дер­жек по про­цес­су о дол­ге пе­ред РФ

15.09 Пять фак­тов о стро­и­тель­ном бу­ме в Ки­е­ве: сто­ит ли ждать об­ва­ла цен на квар­ти­ры

14.09 Це­ны квар­тир на "вторичке" в Ки­е­ве про­дол­жат па­де­ние - экс­перт

• дальше…

14:46 Ко­нец пе­ре­ми­рия. Где ждать но­во­го боль­шо­го на­ступ­ле­ния ги­бри­дов

14:32 По­че­му псев­до Май­да­ном оста­лись до­воль­ны все. Кро­ме Ко­ло­мой­ско­го

11:48 Пре­рван­ный по­лет: За­чем Ро­зен­блат устро­ил пи­ар НАБУ и САП

09:17 Док­тор Дур­нев, Ти­мо­шен­ко и Бо­го­мо­лец про­тив. По­че­му они оста­лись в мень­шин­стве

07:34 Bellingcat счи­та­ет но­вое фо­то "Бука" до­ка­за­тель­ством при­част­но­сти Рос­сии к кру­ше­нию MH17

19.10 Трейд Ком­мо­ди­ти ма­ни­пу­ли­ру­ет дан­ны­ми о це­нах на дизтоп­ли­во

19.10 Ра­да от­кло­ни­ла три за­ко­но­про­ек­та об из­ме­не­нии си­сте­мы вы­бо­ров в Укра­ине

19.10 Чем от­ли­ча­ют­ся два за­ко­на об от­мене де­пу­тат­ской не­при­кос­но­вен­но­сти

19.10 Чем от­ли­ча­ют­ся за­да­чи США и Ко­ло­мой­ско­го в Укра­ине. По­че­му рас­ко­лол­ся Ми­хо-май­дан

19.10 Ра­да вклю­чи­ла в по­вест­ку и на­пра­ви­ла в КС пре­зи­дент­ский и де­пу­тат­ский за­ко­но­про­ек­ты об от­мене не­при­кос­но­вен­но­сти нар­де­пов

19.10 Ро­зен­блат по­пы­тал­ся вы­ле­теть из Укра­и­ны и был за­дер­жан со­труд­ни­ка­ми НАБУ

19.10 По­че­му По­ро­шен­ко не с кем раз­го­ва­ри­вать на Ми­хо-май­дане

19.10 Сти­вен Пай­фер: Сра­зу по­сле вступ­ле­ния в НАТО Укра­и­на по­про­сит во­ен­ной по­мо­щи, а это ни­ко­му не нуж­но

19.10 Что за со­гла­ше­ние о во­ен­ном со­труд­ни­че­стве с Рос­си­ей рас­торг­ло пра­ви­тель­ство

19.10 По­че­му львов­ский Ми­хо-во­яж Са­до­во­го рас­тво­рил­ся в воз­ду­хе

• дальше…

12:55 В Google Chrome мо­жет по­явить­ся за­щи­та от крип­то­май­не­ров

12:22 Daimler по­про­сил Ев­ро­ко­мис­сию офор­мить ему яв­ку с по­вин­ной

11:42 Ком­па­ния Mercedes-Benz пред­ста­ви­ла про­щаль­ную спе­цвер­сию вне­до­рож­ни­ка Mercedes-AMG G 65 AMG - Final Edition

19.10 У по­бе­ре­жья Шот­лан­дии за­ра­бо­та­ла пер­вая в ми­ре пла­ву­чая вет­ря­ная элек­тро­стан­ция

19.10 По­ли­цей­ских на­учат об­щать­ся с бес­пи­лот­ни­ка­ми

19.10 На­зва­ны функ­ции ма­шин, ко­то­рые ме­ша­ют во­ди­те­лю

18.10 По­че­му во мно­гих тор­го­вых ком­па­ни­ях та­кая вы­со­кая те­ку­честь пер­со­на­ла

18.10 Все боль­ше вла­дель­цев ма­шин счи­та­ют Android Auto и Apple CarPlay обя­за­тель­ны­ми си­сте­ма­ми

18.10 Нац­банк по­валь­но про­ве­ря­ет бан­ков­ские хра­ни­ли­ща по­сле ограб­ле­ний и атак «обо­рот­ней»

18.10 В дет­ское ав­то­крес­ло впер­вые встро­и­ли по­душ­ки без­опас­но­сти

18.10 Укра­ин­цы пред­ста­ви­ли на Kickstarter уни­вер­саль­ный кон­трол­лер для игр

18.10 Microsoft пред­ста­ви­ла Surface Book 2 — свои са­мые мощ­ные но­ут­бу­ки

17.10 Пред­став­лен ZTE Axon M — склад­ной смарт­фон с дву­мя экра­на­ми, од­ной ка­ме­рой и мас­сой 230 г

17.10 Пер­вое ку­пе Polestar: 600 сил, кар­бо­но­вый ку­зов и про­из­вод­ство в Ки­тае

17.10 Samsung раз­мыш­ля­ет над смарт-брас­ле­том но­во­го ти­па

• дальше…

18.10 По­че­му во мно­гих тор­го­вых ком­па­ни­ях та­кая вы­со­кая те­ку­честь пер­со­на­ла

13.10 Как луч­ше учить со­труд­ни­ков ки­бер­без­опас­но­сти

12.10 Facebook пе­ре­осмыс­лит прин­ци­пы раз­ме­ще­ния по­ли­ти­че­ской ре­кла­мы

11.10 Как стать эф­фек­тив­ным ли­де­ром ко­ман­ды

09.10 Как ра­бо­тать, ко­гда бо­ле­ет ре­бе­нок

04.10 3 не­до­оце­нен­ных на­вы­ка, ко­то­рые по­мо­гут в ка­рье­ре

03.10 Facebook уже­сто­чит про­вер­ку ре­кла­мы из-за скан­да­ла с объ­яв­ле­ни­я­ми из Рос­сии

02.10 10 за­блуж­де­ний, ко­то­рые ме­ша­ют до­стичь успе­ха

28.09 8 глав­ных сек­ре­тов аген­тов по най­му

26.09 Как фир­ме Levi's уда­лось вер­нуть по­пуляр­ность

25.09 Пять стран­ных, но на­уч­ных спо­со­бов по­луч­ше со­сре­до­то­чить­ся

25.09 Все боль­ше аме­ри­кан­ских ком­па­ний при­креп­ля­ют на­став­ни­ков к но­вым ди­рек­то­рам

25.09 Apple и Google ста­ли са­мы­ми до­ро­ги­ми брен­да­ми пя­тый год под­ряд

22.09 Со­ци­аль­ные се­ти на­би­ра­ют по­пуляр­ность сре­ди ри­эл­то­ров

21.09 Ко­гда быть тру­до­го­ли­ком не вред­но для здо­ро­вья

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно