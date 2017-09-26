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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как Владимир Гройсман и Андрей Коболев воюют за "Нафтогаз"

 Мария Цатурян, Ирина Голод / РБК-Украина

У премьер-министра Владимира Гройсмана назрела проблема, ошибка в решении которой может стоить ему политического рейтинга и ухудшения взаимоотношений с западными партнерами. И заключается эта проблема в отношениях с НАК "Нафтогаз Украины". Кабмин и госкомпания вот уже несколько месяцев ведут позиционную войну сразу по трем фронтам: цена на газ для населения, повышать которую правительство не намерено, создание нового оператора газотранспортных активов, о формате которого идут споры, и работа наблюдательно совета НАКа. Последний, после заявлений об увольнении его независимых членов Пола Уорвика и Маркуса Ричардса, оказался недееспособным. Это вызвало обеспокоенность и критику со стороны МФО, которые предоставляли миллионные кредиты под проведение корпоративной реформы в госсекторе.

Не понимает попыток премьера отойти от утвержденной методики расчета и удержать рост стоимости газа для бытовых потребителей и МВФ. Фонд напоминает правительству, что действующая формула - важный элемент обязательств Украины, под которые выделялся транш. На первый взгляд, причина поведения Гройсмана и чиновников его кабинета благая - избежать роста тарифов на энергоресурсы, и как следствие, не допустить роста социального напряжения, а также довести до конца реформу "Нафтогаза", исключив коррупцию и негативные экономические последствия. Но за ширмой этих решений - желание вернуть полный контроль над крупнейшим газовым активом страны. Подробности - в материале РБК-Украина.

Наблюдали, советовали и ушли

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во вторник, 19 сентября, получил письмо от главы наблюдательного совета госкомпании Пола Уорвика. В нем иностранец "с большим сожалением" сообщил Коболеву о прекращении своих полномочий на посту независимого директора, главы набсовета и ряда комитетов НАКа. Среди причин, которые повлияли на его решение, Уорвик назвал "вмешательство правительства" в деятельность дочерних компаний "Нафтогаза", "отсутствие четкого понимания в отношении полной поддержки Кабмином плана корпоративного управления", "отсутствие всестороннего внимания правительства к корпоративной стратегии". Копию письма СМИ предоставили в НАК.

Аналогичное уведомление о намерении покинуть свой пост, Коболеву адресовал другой независимый директор - Маркус Ричардс. А Чарльз Проктор написал заявление об отставке в еще в августе. Его полномочия будут прекращены 30 сентября. Таким образом, набсовет "Нафтогаза" оказался недееспособен. Свои полномочия в нем не сложил лишь экс-министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, который вошел в набсовет по квоте Администрации президента.

Напомним, правительство начало реформу корпоративного управления "Нафтогаза" в 2015 году в соответствии с принципами международной организации ОЭСР. В мае 2016 года был сформирован набсовет из пяти членов, в котором трое независимых директоров составили большинство. Интересы Кабмина в набсовете представляла тогдашний первый замминистра экономического развития Юлия Ковалив, которая в апреле этого года подала в отставку, и Владимир Демчишин от АП. Весной правительство решило расширить состав набсовета с пяти до семи членов, добавив в него еще одного представителя государства, и еще одного независимого директора. 20 сентября номинационный комитет при Минэкономразвития должен был выбрать нового независимого члена набсовета НАКа из пяти кандидатов, но его заседание так и не состоялось "из-за отсутствия кворума".

Независимые директора в апреле уже уведомляли акционера "Нафтогаза" - правительство - о том, что они могут сложить свои полномочия "из-за отсутствия прогресса реформы компании". Но в этот раз в своем письме, помимо вышеуказанных пунктов, Уорвик указал еще ряд причин. А именно - вмешательство Кабмина в операционную деятельность "Укртрансгаза" и "Укргаздобычи", "отсутствие конструктивного утверждения финпланов предприятий группы компаний "Нафтогаз", а также "назначение руководителей и специалистов, которые были уволены из компании, на должности в правительстве". Последний пункт касается назначения в апреле на должность замминистра энергетики, курирующего вопросы газовой отрасли, бывшего руководителя "Укртрансгаза" Игоря Прокопива. Его набсовет НАКа уволил в марте этого года, ссылаясь на то, что аудитор "Нафтогаза" - компания Deloitte & Touche - "обнаружил ряд нарушений во время официальной проверки финансовых документов "Укртрансгаза". Впрочем, по словам Игоря Прокопива, у правоохранительных органов по этому поводу вопросов не возникло.

В Кабмине на заявление независимых директоров об отставке отреагировали незамедлительно, правда, непублично. В ряде СМИ появилась информация со ссылкой на источник в правительстве, который назвал четыре причины увольнения иностранных менеджеров из набсовета НАКа. Речь шла о "безрезультатном диалоге правительства и набсовета по решению производственных проблем в "Укрнафте", "отсутствии системы внутреннего аудита" в "Нафтогазе", о "систематическом невыполнении поручений правительства", и, наконец, о "нежелании независимых директоров декларировать свое имущество" и передать принадлежащие им акции в других компаниях украинскому лицензированному управляющему. Позже глава НАК Андрей Коболев объяснил журналистам, что независимые директора "не боятся декларировать имущество и ценные бумаги", а скорее, не доверяют украинским управляющим.

То, что в отношениях правительства и НАК не все гладко, РБК-Украина подтвердил и член набсовета Владимир Демчишин. "Существует серьезное непонимание и нежелание (Кабмина, - ред.) реализовывать предложения "Нафтогаза". И мы про это неоднократно говорили на встречах с премьером Владимиром Гройсманом и вице-премьером Владимиром Кистионом (курирует в правительстве энергетический блок, - ред.)", - пояснил Демчишин изданию. Что касается вопросов декларирования независимыми директорами своего имущества, то, по его словам, проблему стоит искать в несовершенстве законодательной базы. "Независимые члены набсовета ушли не потому что они не хотят декларировать имущество, дело вообще не в этом, тут вопросов быть не может. А проблема деталях, в самой форме декларирования. Поэтому я считаю, что антикоррупционное законодательство в вопросе декларирования должно быть усовершенствовано", - заявил Владимир Демчишин.

Не оставят в беде

Андрей Коболев назвал ситуацию с набсоветом критической и тяжелой. В компетенции набсовета - утверждение стратегии компании, финансовых планов, капитальных инвестиций и крупных финансовых трансакций. И, если набсовет недееспособен, единственный орган, который может принимать решения по этим ключевым вопросам - правительство. "Отставка наблюдательного совета создает риски управления, поскольку управление переходит к акционеру - Кабинету министров", - уточнил глава правления НАК.

"Основными рисками являются неспособность компании, а возможно, и правительства, привлекать деньги в международных банках. Во-вторых, такая ситуация несет существенное негативное влияние на планы "Нафтогаза" по отделению оператора газотранспортной системы для того, чтобы сохранить транзит по территории Украины. Третий важный аспект - это влияние на объемы добычи газа. Это может поставить программу "20/20" под угрозу", - заявил руководитель НАКа.

Действительно, набсовет - определенный блокпост между топ-менеджментом "Нафтогаза" и Кабмином, который должен был максимально исключить политическое (и коррупционное) вмешательство главного акционера компании в ее реформирование, в процесс создания нового оператора газотранспортной системы и привлечения к его управлению иностранного инвестора. Решение о введении корпоративного управления в НАКе и формировании набсовета принималось правительством Арсения Яценюка при поддержке европейских чиновников и западных доноров.

Но в Кабмине Владимира Гройсмана по-другому оценивают результаты корпоративной реформы. "Никто не против корпоративного управления, но мы не понимаем, как компания, все акции которой принадлежат государству, управляется без участия представителей правительства. Также не ясно, почему это правительство не должно вмешиваться и обсуждать решения ключевых реформ в газовой отрасли. Это непосредственная задача правительства реализовывать их. А "Нафтогаз" хочет подконтрольный ему одному набсовет и желает, чтобы все проходило без участия правительства. Так не будет", - рассказал источник РБК-Украина в Кабмине, знакомый с ситуацией.

Другой чиновник сообщил изданию, что на совещаниях и на заседаниях рабочих групп вице-премьер Владимир Кистион прямо говорит, что не позволит работать НАКу по принципу "правительства в правительстве". "В крайнем случае, закон "Об акционерных обществах" предполагает, что если возникает форс-мажор (в отношении набсовета, - ред.) любые решения может принимать акционер. Я вам обещаю, что мы (правительство, - ред.) точно в беде НАК "Нафтогаз" не оставим", - цитирует заявление Владимира Кистиона собеседник РБК-Украина.

Нет реформы - нет денег

Увольнение независимых директоров набсовета не осталось не замеченным западными партнерами и донорами. "ЕБРР с сожалением отмечает, что сложилась ситуация, в которой у независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", по их мнению, не осталось иного выбора, кроме как уйти в отставку", - говорится в пресс-релизе Европейского банка реконструкции и развития, который является одним из основных кредиторов НАК.

В октябре 2015 года ЕБРР предоставил "Нафтогазу" под госгарантии кредитную линию в 300 млн евро на три года для закупки газа и закачки его в подземные хранилища. Одним из главных условий для предоставления займа было проведение корпоративной реформы. Уже в июле этого года ЕБРР выразил недовольство неполным выполнением плана по реорганизации НАКа. После заявлений об отставке независимых директоров Коболев заявил, что банк "может уменьшить доступ к кредитной линии".

Финансовый директор "Нафтогаза" Сергей Коновец, отвечая на вопрос РБК-Украина, уточнил, что банк полностью может прекратить сотрудничество с компанией, и она лишится доступа к дешевым кредитным ресурсам. По словам Коболева, такая же ситуация может возникнуть с кредитной линией Всемирного банка в 500 млн долларов, которая была выделена компании на закупку газа в конце прошлого года. "Если обязательства перед кредиторами нарушены, это может вызвать дефолт по кредитным гарантиям, как следствие, кросс-дефолт по всем обязательствам НАКа", - уточнил Коновец.

В ЕБРР и во Всемирном банке в неофициальный беседах с РБК-Украина намерения прекратить финансирование "Нафтогаза", если компанией будет напрямую управлять Кабмин, подтвердили. "Мы просто закроем доступ к кредитной линии. На следующий год на закачку газа НАК попросил в рамках этого кредита выделить еще больше средств. Мы не видим смысла его предоставлять, если государство не выполняет свои обязательства, взятые под полученные деньги. Банк уведомил о своих намерениях Еврокомиссию. Если непоследовательные действия правительства будут продолжаться, не исключен вариант, что ЕБРР может вообще свернуть финансирование и других проектов в Украине", - на условиях анонимности объяснил изданию источник в банке.

"Всемирный банк настаивает на выполнении правительством согласованных и утвержденных планов по реформе газового сектора", - заявил собеседник РБК-Украина во Всемирном банке.

Портить отношения с иностранными партнерами чиновники не намерены. Поэтому Кабинет министров поспешил публично заверить иностранных партнеров в том, что взятые на себя обязательства правительство выполнит. Гройсман пообещал, что реформа будет продолжена, но предостерег "Нафтогаз" от злоупотребления монопольным положением. "Монополии всегда пытаются использовать свое положение, чтобы необоснованно повышать цены, повышать расходы. Я не допущу, чтобы любая монополия необоснованно хотя бы как-то приближалась к корректировке цен на газ в нашей стране", - заявил он, открывая заседания Кабмина в среду, 20 сентября.

Линии фронта

Не планирует Гройсман усложнять и без того непростые отношения с Международным валютным фондом накануне очередного пересмотра программы финансирования. Но пойти на повышение цены на газ для населения в предстоящий отопительный период на 17-19% также не может. Во-первых, это вопрос политических рейтингов. Во-вторых, в Кабмине понимают, что в случае повышения тарифов, заложенных в июле в госбюджет дополнительных 14,1 млрд гривен на выплату жилищных субсидий все равно не хватит, и придется искать аналогичную сумму, чтобы субсидировать население. В-третьих, в этом вопросе у премьера полная поддержка Банковой, поскольку в Администрации президента не заинтересованы в росте социального недовольства накануне предвыборной кампании.

Но МВФ продолжает настаивать на выполнении методики расчета стоимости газа на основании не политических решений, а рыночных принципов. Официально, в МВФ напоминают, что цена на газ - "важный элемент программы финансирования", о чем в интервью РБК-Украина сообщил постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман. В неофициальных беседах источники в МВФ в Вашингтоне говорят о том, что украинское правительство должно пойти на пересмотр цены, в соответствии с формулой, которая привязана к стоимости газа на европейском хабе, и выполнить свое обязательство по "деполитизации газового вопроса", под которое Украине предоставляли транш.

По информации РБК-Украина, Кабмин продолжает консультации по пересмотру методики расчета уже не только с МВФ, но и пытается заручиться поддержкой Секретариата Энергосообщества ЕС. В ходе этих переговоров правительство предлагало основному кредитору несколько вариантов, которые позволят избежать роста цены на газ с 1 октября на 17-19%. На сегодня, по словам источников издания в правительстве, по-прежнему обсуждается необходимость пересмотра периода расчета стоимости газа. Такие действия, по мнению энергетического блока правительства, позволят при формировании стоимости газа учитывать низкие "летние" цены на немецком хабе NCG. Тогда у Кабмина будут законные основания оставить цену на газ на грядущий отопительный период на нынешнем уровне - 4942 гривен за тыс. кубометров.

Источники издания в правительстве говорят, что в Фонде с пониманием относятся к предложениям Кабмина. Но в МВФ ход консультаций не комментируют. Впрочем, если еще неделю назад правительство ожидало приезд миссии Фонда для пересмотра программы в конце сентября, то уже сейчас постпред МВФ в Украине Люнгман заявил, что "дата визита миссии не определена".

Разняться взгляды у Кабмина с "Нафтогазом" и на реформу, связанную с выделением газотранспортных активов в отдельный вид деятельности (анбандлинг). Дискуссия происходит из-за того, что Кабмин настаивает на необходимости передать новому оператору ГТС - компании "Магистральные газопроводы Украины" не только саму "трубу", но и подземные хранилища, и сервисные службы. Чиновники в энергетическом блоке Кабмина, с которыми общалось РБК-Украина, поясняют, что "это целостный комплекс, разрыв которого приведет к разбалансировке работы всей системы". "Нафтогаз", ссылаясь на постановление правительства, которым утвержден план анбандлинга, говорит, что "МГУ" необходимо передать только те активы, которые имеют отношение к транспортировке и транзиту газа, а подземные хранилища позднее выделить в отдельную компанию. При этом стороны обмениваются взаимными обвинениями в саботаже и срыве этой реформы.

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович, посетивший в Киеве форум YES, в комментарии РБК-Украина сообщил, что европейская сторона ознакомлена "с ходом дискуссий украинских чиновников и "Нафтогаза" по вопросу анбандлинга" и заверил, что Еврокомиссия "приложит все необходимые усилия, чтобы реформа состоялась в соответствии с нормами европейского законодательства". В неофициальных беседах с РБК-Украина европейские чиновники неоднократно выражали обеспокоенность ситуацией и говорили, что "устали от постоянных дискуссий в Украине по ключевым вопросам".

Примечательно, что и Владимир Гройсман, и Андрей Коболев публично и "не под запись" подчеркивают, что между ними нет личностного конфликта и, что на ситуацию, которая на сегодня сложилась вокруг "Нафтогаза", нужно смотреть шире - как на поиски правильных и адекватных подходов к реализации реформ.

Глобально ситуация действительно лежит за пределами личностного конфликта: одна сторона пытается отстоять свое право акционера на безоговорочный контроль над крупным государственным активом, а вторая сторона пытается добиться максимальной независимости от собственника в стратегических вопросах управления. Какое решение будет выбрано - потерять поддержку западных партнеров, но сохранить рейтинги, или, наоборот, объяснять украинцам необходимость непопулярных мер - пока непонятно.
 

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08:31 Вой­на и мир. По­че­му Сы­роїд ме­ре­щит­ся разору­же­ние укра­ин­ской ар­мии

25.09 По­ро­шен­ко под­пи­сал за­кон об об­ра­зо­ва­нии

25.09 Осо­бен­ная стать Дон­бас­са. Москва на­чи­на­ет в Укра­ине но­вый "шатун"

25.09 Нар­де­пу Дов­го­му вру­чи­ли по­до­зре­ние - про­ку­ра­ту­ра

25.09 Бал­чун срав­нил Поль­шу с Укра­и­ной: со­вер­шен­но дру­гая ре­аль­ность

25.09 Еще од­на не­де­ля бы­ла крайне не­бо­га­та со­бы­ти­я­ми на ли­нии со­при­кос­но­ве­ния

22.09 Та­рас Чор­новіл: Кілька фраз про зустріч По­ро­шен­ка й Трам­па

22.09 По­вы­ше­ния пен­сий в ок­тяб­ре не бу­дет. Урок са­бо­та­жа от Ти­мо­шен­ко и Ко­ло­мой­ско­го

21.09 Це­на про­слуш­ки. Лу­цен­ко не да­ет Сыт­ни­ку стать укра­ин­ским Гу­ве­ром

21.09 Ко­гда уедет цирк. По­че­му на Со­гла­си­тель­ном со­ве­те ни­кто ни с кем не со­гла­ша­ет­ся

21.09 Иг­ра с Ле­воч­ки­ным: Даст ли сбой "договорняк" га­зо­ви­ков

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13:52 Jaguar Land Rover со­би­ра­ет­ся ку­пить про­из­во­ди­те­ля люк­со­вых ма­шин

10:58 Экс­пер­ты на­зва­ли са­мый на­деж­ный бра­у­зер

10:11 WhatsApp был за­бло­ки­ро­ван в Ки­тае в те­че­ние 2 дней, вос­ста­но­вил ра­бо­ту во втор­ник

25.09 Пять стран­ных, но на­уч­ных спо­со­бов по­луч­ше со­сре­до­то­чить­ся

25.09 Gionee пред­ста­ви­ла па­ру смарт­фо­нов с дис­пле­я­ми «от края до края»

25.09 Amazon мо­жет за­явить о на­ча­ле при­е­ма бит­ко­и­нов к опла­те

25.09 Смарт­фон Samsung Galaxy X со сги­ба­ю­щим­ся дис­пле­ем про­шел оче­ред­ную сер­ти­фи­ка­цию

25.09 Но­вый элек­тро­бус пре­одоле­ва­ет 30 км по­сле 10-ми­нут­ной за­ряд­ки

25.09 Ко­мис­сия по цен­ным бу­ма­гам и бир­жам США под­верг­лась ха­кер­ской ата­ке

22.09 CFTC об­ви­ни­ла нью-йорк­скую ком­па­нию в со­зда­нии пи­ра­ми­ды, ос­но­ван­ной на бит­кой­нах

22.09 Лон­дон­ский су­пер­мар­кет те­сти­ру­ет тех­но­ло­гию опла­ты то­ва­ров по­сред­ством ве­ноз­но­го ска­не­ра

22.09 Pimax пред­ста­ви­ла первую гар­ни­ту­ру VR раз­ре­ше­ни­ем 8К с уг­лом об­зо­ра 200°

22.09 В США лю­дям вжи­вят пря­мо в мозг чип для вос­ста­нов­ле­ния зре­ния

22.09 Ford внед­рил сме­шан­ную ре­аль­ность в раз­ра­бот­ку ма­шин

22.09 По­пуляр­ное рас­ши­ре­ние для Google Chrome тай­но май­нит крип­то­ва­лю­ту

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25.09 Пять стран­ных, но на­уч­ных спо­со­бов по­луч­ше со­сре­до­то­чить­ся

25.09 Все боль­ше аме­ри­кан­ских ком­па­ний при­креп­ля­ют на­став­ни­ков к но­вым ди­рек­то­рам

25.09 Apple и Google ста­ли са­мы­ми до­ро­ги­ми брен­да­ми пя­тый год под­ряд

22.09 Со­ци­аль­ные се­ти на­би­ра­ют по­пуляр­ность сре­ди ри­эл­то­ров

21.09 Ко­гда быть тру­до­го­ли­ком не вред­но для здо­ро­вья

20.09 Как по­лу­чить за­слу­жен­ное по­вы­ше­ние на ра­бо­те

18.09 Кон­цеп­ция от­кры­тых офис­ных про­странств ме­ня­ет­ся

15.09 По­че­му дли­тель­ный от­пуск не спа­са­ет от вы­го­ра­ния на ра­бо­те

14.09 За про­дви­же­ние со­труд­ни­ка по служ­бе от­вет­ствен­ны ге­ны

11.09 За­прет­ные сло­ва на со­бе­се­до­ва­нии: 13 фраз

07.09 Как де­лать день­ги на ка­при­зах су­пер­бо­га­чей

07.09 11 спо­со­бов по­нра­вить­ся на­чаль­ни­ку

06.09 9 ка­честв, ко­то­рые по­мо­гут по­лу­чить по­вы­ше­ние

04.09 Про­фес­сио­на­лам труд­но стать хо­ро­ши­ми ру­ко­во­ди­те­ля­ми

01.09 В США мо­ло­дые со­ис­ка­те­ли ра­бо­ты все ча­ще ста­но­вят­ся жерт­ва­ми ки­бер­мо­шен­ни­ков

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