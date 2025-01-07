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АНАЛІТИКА

AMD анонсувала Ryzen 9 9955HX3D з 3D V-Cache для ноутбуків та інші процесори Fire Range

10:43 07.01.2025 |

Новини IT

AMD анонсувала Ryzen 9 9955HX3D з 3D V-Cache для ноутбуків та інші процесори Fire Range

 

AMD офіційно анонсувала процесори серії HX для ігрових ноутбуків. Чипи Ryzen 9000HX під кодовою назвою Fire Range мають до 16 ядер на архітектурі Zen 5.

Про це повідомляє сайт Videocardz з посиланням на AMD. Згідно з офіційними даними AMD, публічна презентація компанії на CES 2025 має розпочатися о 21:00 за київським часом.

Флагманський процесор AMD Ryzen 9 9955HX3D має 16 ядер та загальний обсяг кешу 144 МБ. Це чип для топових ігрових ноутбуків, а більш доступні пристрої отримають процесори без X3D у назві та додаткового кешу. Процесор Ryzen 9 9955HX має таку ж кількість ядер та частоту, а 12-ядерний процесор Ryzen 9 9855HX має максимальну тактову частоту 5,2 ГГц та 76 МБ кешу.

AMD анонсувала Ryzen 9 9955HX3D з 3D V-Cache для ноутбуків та інші процесори Fire Range

 

Ось модельний ряд Fire Range:

* Ryzen 9 9955HX3D - 16 ядер, 144 МБ кешу, до 5,4 ГГц
* Ryzen 9 9955HX - 16 ядер, 80 МБ кешу, до 5,4 ГГц
* Ryzen 9 9855HX - 12 ядер, 76 МБ кешу, до 5,4 ГГц

AMD підтверджує запуск серії Ryzen 9000HX відбудеться в першій половині 2025 року, хоча точна дата та інші деталі поки неназвані.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: AMD
 

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