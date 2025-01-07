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AMD анонсувала Ryzen 9 9955HX3D з 3D V-Cache для ноутбуків та інші процесори Fire Range
10:43 07.01.2025 |
AMD офіційно анонсувала процесори серії HX для ігрових ноутбуків. Чипи Ryzen 9000HX під кодовою назвою Fire Range мають до 16 ядер на архітектурі Zen 5.
Про це повідомляє сайт Videocardz з посиланням на AMD. Згідно з офіційними даними AMD, публічна презентація компанії на CES 2025 має розпочатися о 21:00 за київським часом.
Флагманський процесор AMD Ryzen 9 9955HX3D має 16 ядер та загальний обсяг кешу 144 МБ. Це чип для топових ігрових ноутбуків, а більш доступні пристрої отримають процесори без X3D у назві та додаткового кешу. Процесор Ryzen 9 9955HX має таку ж кількість ядер та частоту, а 12-ядерний процесор Ryzen 9 9855HX має максимальну тактову частоту 5,2 ГГц та 76 МБ кешу.
Ось модельний ряд Fire Range:
* Ryzen 9 9955HX3D - 16 ядер, 144 МБ кешу, до 5,4 ГГц
* Ryzen 9 9955HX - 16 ядер, 80 МБ кешу, до 5,4 ГГц
* Ryzen 9 9855HX - 12 ядер, 76 МБ кешу, до 5,4 ГГц
AMD підтверджує запуск серії Ryzen 9000HX відбудеться в першій половині 2025 року, хоча точна дата та інші деталі поки неназвані.
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