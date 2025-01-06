Від поразки Путіна до альянсу США та Китаю: «чорні лебеді» 2025 року за версією Politico

Минулий рік часто здавався божевільним із замахами на Дональда Трампа і війною на Близькому Сході, але немає підстав вважати, що 2025-й буде спокійнішим. Авторитетне видання Politico наводить список "чорних лебедів" - непередбачуваних подій, які можуть змінити світ цього року.

РБК-Україна публікує скорочений переклад статті Politico.

Опитані Politico футуристи, науковці, зовнішньополітичні аналітики та інші експерти виклали кілька "чорних лебедів" - від найбільшої кібератаки в історії до раптового альянсу Трампа з Сі Цзіньпіном, воєнної поразки Володимира Путіна в Україні та повалення режиму Олександра Лукашенка в Білорусі.

"Наступні сценарії можуть мати або не мати місце у 2025 році, але їх не слід відкидати. Коли ми проводили цю вправу торік, низка прогнозів виявилися лякаюче пророчими", - йдеться в публікації.

Зазначимо, з минулорічного переліку прогнозів до тих, що частково справдилися, можна віднести загибель людей на передвиборчому мітингу в США, замах на кандидата в президенти і смертельні урагани.

Наймасштабніша кібератака в історії

У 2025 році може статися найбільша кібератака в історії, яка на деякий час виведе з ладу значну частину світової інфраструктури, вважає вчений, професор кафедри психології Нью-Йоркського університету Гері Маркус.

Він звертає увагу на зростання популярності генеративного штучного інтелекту (ШІ), який може стати ідеальним інструментом для кіберзлочинців. Він чудово підходить для створення правдоподібних текстів (для фішингових атак) і фейкових відео практично без витрат. Крім того, інструменти генеративного ШІ все частіше використовують для створення програмних кодів, кодери можуть розуміти їх не повністю, що загрожує дірками в безпеці.

А якщо приклад майбутньої адміністрації США, яка, схоже, має намір максимально скоротити витрати на кібербезпеку, наслідуватимуть інші, то майже напевно світ стане вразливим для зухвалих хакерських атак.

Секретна угода щодо ядерної програми Ірану

Російська Федерація більше, ніж США, не хоче, щоб Іран розробив ядерну зброю, вважає колишній радник у Національній розвідувальній раді Метью Берроуз. Незважаючи на те, що вона залежить від поставок іранської зброї, а з падінням режиму Асада в Сирії російський диктатор Путін піддається критиці за скорочення впливу РФ на Близькому Сході.

Дональд Трамп теж у скрутному становищі. Його союзники-республіканці підбурюють допомогти Ізраїлю атакувати ядерні об'єкти Тегерана, але від дій обраного президента США застеріг саудівський наслідний принц Мухаммед бін Салман, який побоюється іранських атак на свої нафтові об'єкти. Для Трампа це б означало різке зростання цін на енергоносії.

"Одного разу вночі Путін подзвонить Трампу захищеною лінією, повідомивши йому, що у нього є секретна угода, щоб зупинити Іран від розробки ядерної зброї. Путін переконає Іран погодитися на 5-річну паузу в ядерному озброєнні, якщо Трамп відговорить Ізраїль від нападу", - вважає Берроуз.

Несподіваний альянс Трампа і Сі Цзіньпіна

2016-2020 роки стали піком конкуренції між Китаєм і США. Довгостроковий економічний план "Зроблено в Китаї 2025" розглядався Америкою як пряма загроза, але відтоді Пекін стримав свої претензії, а пріоритети Вашингтона теж змінилися.

Трамп обіцяв покласти край російсько-українській війні. Він і Сі не приховують поваги до Путіна, тому можуть працювати з останнім, щоб досягти прийнятної мирної угоди , вважає засновниця Китайської економічної лабораторії Ненсі Цянь.

Трамп також обіцяв обмежити імміграцію до США. Це, ймовірно, скоротить пропозицію робочої сили і підвищить споживчі ціни. Чи може він дозволити собі високі мита на китайські товари, які матимуть схожі наслідки для цін? Якщо доведеться обирати, Трамп віддасть пріоритет імміграції, а не тарифам. Це відкриває Трампу і Сі ще одні двері для переговорів і компромісів. Тож 2025-й може стати роком, коли лідери США і Китаю виявлять, що у них більше спільного, ніж здається.

Ізраїль і Палестина: вирішення проблеми двох держав

Найдивовижніший "чорний лебідь" може трапитися на Близькому Сході, і це буде рухом до розв'язання конфлікту між ізраїльтянами та палестинцями, прогнозує колишній топчиновник ЦРУ Джон Маклафлін.

Це варіант за замовчуванням для західних лідерів, хоча шанси, принаймні протягом наступного року, невисокі. Він вимагатиме зміни уряду в Ізраїлі, демонтажу поселень на Західному Березі, а палестинцям доведеться знайти спосіб об'єднатися під новим керівництвом, яке могло б представляти їх на переговорах. Нарешті, потрібен великий поштовх з боку великих арабських гравців, особливо Саудівської Аравії та ОАЕ.

"Цей ланцюжок подій настільки неймовірний, що переміщує його на вершину списку "чорних лебедів", - зазначив Маклафлін.

Що стосується переговорів про завершення війни в Україні, він вважає цю подію занадто ймовірною, щоб бути "чорним лебедем". Але вона може призвести до важкопередбачуваних ефектів у Північній Кореї, Ірані та Китаї. Наприклад, КНДР може відвести тисячі солдатів назад для якогось конфлікту з Південною Кореєю.

Південна Корея і секретна ядерна зброя

На перший погляд неймовірний сценарій пропонує науковий співробітник Інституту відповідального державного управління Квінсі Натан Пак.

На його думку, світ може потрясти випробування ядерної зброї в Південній Кореї. Після чого президент Лі Чже Мен (у разі обрання) заявить, що його країна є ядерною державою і виходить із договору про нерозповсюдження. А Дональд Трамп похвалить "велику красиву бомбу" Сеула, оскільки це ознака готовності серйозно захищатися від КНДР, а не "сидіти на шиї" у США.

За принципом доміно Японія і Тайвань оголосять про власні програми. Технології ніколи не були проблемою для цих країн, але з виходом основних азіатських країн з договору про нерозповсюдження ядерної зброї система стає нестійкою і повертається епоха гарантованого знищення .

Поразка Путіна в Україні та повалення Лукашенка

Нескладно уявити, що у 2025 році Путін буде змушений піти на компроміс щодо України. На відміну від того, що Україна вступить до НАТО або опиниться під військовим захистом США.

"Або Путін все ще може бути переможений на полі бою - особливо якщо Україна отримає доступ до 300 млрд доларів заморожених російських активів", - вважає Евелін Фаркас, виконавча директорка Інституту Маккейна в Університеті Арізони і колишній заступник помічника міністра оборони США.

Президентка Білорусі у вигнанні Світлана Тихановська закликала білорусів готуватися до повалення режиму Олександра Лукашенка. Негативний результат для Кремля в його агресивній війні проти України може стати викликом для Путіна. Скориставшись ослабленням його позиції і нездатністю втрутитися, щоб врятувати Лукашенка, народ Білорусі може побачити свободу.

Руйнівний прорив у квантових обчисленнях

Реалізація практичного квантового комп'ютера може зробити застарілими багато криптографічних засобів захисту, що використовуються для захисту особистих і корпоративних даних, прогнозує Азіз Хак із Чиказького університету.

І цілком імовірно, що вирішальний прорив у квантових обчисленнях буде здійснено в китайському Університеті Цинхуа наприкінці 2025 року. "Уявіть, що його використовують як зброю в тривалій торговельній війні, щоб позбавити американців багатьох захисних заходів конфіденційності особистих даних", - зазначив він.

Обвал ринку і глобальна паніка

Гендиректор Future Today Institute і професор стратегічного прогнозування в Школі бізнесу імені Стерна в Нью-Йоркському університеті Емі Вебб вважає, що хакери і деякі держави можуть зосередитися на ударах по фінансових ринках за допомогою ШІ.

Він поглинає великі обсяги ринкових даних у реальному часі, фінансові звіти та економічні показники, одночасно переглядаючи платформи соціальних мереж для оцінки суспільних настроїв. А перед початком атаки генерує мільйони сценарії для запуску кампанії з поширення дезінформації.

З цією стратегією ШІ спричиняє штучну паніку на ринку, яка приголомшує адміністрацію Трампа в розпал кампанії з дерегулювання. Такий масштаб технічного збою шокує, але у Білого дому немає ні плану, ні персоналу, щоб виправити ситуацію. Крах ринку в США викликає паніку по всьому світу, а на Лондонській і Токійській біржах відбуваються наслідувальні атаки.

Від сепаратизму в штатах до епідемій: "чорні лебеді" для США

Інші сценарії неймовірних подій стосуються здебільшого внутрішніх процесів у США.

* Сепаратисти на марші

За півроку Трамп може підтримати ідею руху "Великого Айдахо" перемістити 15 округів з Орегона в Айдахо. Це приведе в захват жителів східної та сільської частини Орегона, які прагнуть вийти з-під влади прогресивних цінностей, що домінують у західних містах, прогнозує футурист Емі Залман.

Усе це стане сигналом для багатьох американців, які раніше не сприймали сепаратизм всерйоз . І наступним логічним кроком стануть протести в Техасі та Каліфорнії за відділення від США, за відділення Чикаго від Іллінойсу і так далі. Незабаром з'являються контр-мітинги, а до осені осмілілі й озброєні прихильники переваги білої раси та "американці-месники" вступають у бій. Президент відволікається на інші питання в міру того, як ідеї відділення та ліквідації кордонів штатів набирають популярності.

* Нова масштабна епідемія

Виконавчий директор Американської асоціації громадської охорони здоров'я Джордж С. Бенджамін вважає, що в одній із погано вакцинованих громад може статися спалах інфекційного захворювання. Перші симптоми будуть нічим не примітні, але тести не виявлять ні грип, ні COVID.

З'ясовується, що "нульовий пацієнт" завіз хворобу з-за кордону. Місцева влада неохоче запроваджує такі заходи, як відстеження контактів, носіння масок, соціальне дистанціювання та карантин. Повноваження органів охорони здоров'я обмежені, внаслідок чого вони мало що можуть зробити. Водночас соціальні мережі наповнюються дезінформацією, і протягом кількох тижнів спалах вражає два інші штати.

Проти цієї хвороби розробляється експериментальна вакцина, але її застосування не отримує екстреного дозволу. Через це невдовзі спалах досягає масштабів епідемії по всіх США за аналогією з COVID-19.

* Кліматичні заходи стають нормою

Незважаючи на повернення Трампа до Білого дому, по всій країні можуть активізуватися заходи з боротьби з кліматичною кризою , зазначає Кетрін Хейхо, професор Техаського технологічного університету.

У 2023 році сталося 28 стихійних лих на понад 1 млрд доларів, а у 2024-му лише за два тижні два урагани Гелен і Мілтон знищили дороги, тисячі будинків і відрізали цілі міста від решти світу. Дев'ять із десяти американців особисто постраждали від екстремальної погоди.

У міру того як ризики зміни клімату стають дедалі очевиднішими, зростає двопартійна підтримка дій. Закон про зниження інфляції простимулює інвестиції в чисту енергетику, 85% з яких - в округах, які проголосували за Трампа. США швидко наближаються до переломного моменту в громадській думці, коли заходи з боротьби зі зміною клімату стають нормою. На подив багатьох 2025 рік може стати роком такого зрушення, вважає Хейко.

* Втрата електроенергії змінить життя американців

Немає жодних сумнівів, що в 2025 році зросте попит на енергію на тлі розвитку систем ШІ, криптовалюти та повного відновлення економіки після COVID, звертає увагу директорка компанії Smart Carbon Мішель Лі.

Приклад Куби, енергомережі якої обвалилися через застарілу інфраструктуру, а шторм і землетрус посилили затримки в ремонтах, показав, що може статися і в США. У цій країні понад 70% ЛЕП і трансформаторів старше 25 років і були побудовані, коли попит на електроенергію був набагато нижчим. З іншого боку, є ризик хакерських атак на системи постачальників енергії.