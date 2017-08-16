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АНАЛИТИКА

Почему украинцы жалуются на страховщиков и что с этим собираются делать

13:28 15.08.2017 |

Страхование

 

Украинских страховщиков ждут новые ревизии: в августе Нацкомфинуслуг проведет второй этап внеплановых проверок, под который попадает 36 страховых компаний (ранее было проинспектировано 42 страховщиков). Что привело к участившимся проверкам, насколько они обоснованы и чем сегодня живет страховой рынок UBR.ua спросил генерального директора Ассоциации «Страховой бизнес» Вячеслава Черняховского.

Вячеслав Валерьевич, насколько возросло количество жалоб клиентов, что Нацкомфинуслуг пошел с массовыми проверками?

Не возросло. Количество жалоб достаточно стабильно, хотя и колеблется по месяцам и это видно из статистики Нацкомфинуслуг. При этом количество заключенных договоров страхования за последний год выросло.

Шум подняли из-за ситуации, масштаб которой не соответствует такому бурному обсуждению. Жалобы и проверки были всегда. Но раньше регулятор, получив жалобу, запрашивал информацию у страховой компании, которая подавала ему документы дела и аргументировала принятие того или иного своего решения.

С введением моратория на проверки субъектов хозяйствования, к которым отнесли и СК, Нацкомфинуслуг, после переписки со страховщиками и получением всей информации по жалобе, чтобы признать или не признать ее обоснованность, обращается за разрешением на проверки этой же жалобы в Государственную регуляторную службу. Пока госорганы ведут переписку, 80% случаев с жалобами решается СК самостоятельно и реально проверять уже нечего.

Но Госрегуляторная служба штампует документы с разрешением на проверку жалобы по запросу Нацкомиссии, которые потом вываливаются в интернет и СМИ. Как результат - нанесение удар по имиджу рынку, в то время как масштабной проблемы нет. Зато негативная картинка есть.

По последним данным СК досчитали на выплаты на уровне 20 млн. грн.

А вы сравните эту сумму с выплатами по страховому рынку за прошлый год - 8 млрд. грн. Это же несопоставимые цифры! К тому же, Моторное (транспортное) страховое бюро (МТСБУ) раз в квартал публикует свою статистику жалоб по автогражданке, как по одной из самых массовых видов страхования, и она не совпадает с данными Нацкомиссии. Данные МТСБУ показывают существенно меньшее количество жалоб.

О каких нарушениях тогда можно говорить?

В основном жалуются на компании, которые занимаются массовыми видами страхования, в первую очередь, автогражданкой. За прошлый год СК произвели выплаты по 100 тыс. страховых случаев, в этом году только за первое полугодие - 70 тысячам. При этом количество жалоб по этому направлению - 1500-1600 в год.

То есть соотношение количества жалоб и количества выплат - 1-1,5%, а к количеству клиентов - 0,2%. Это масштабные нарушения? Возьмите отрасль, например, мобильных телефонов - 10% в год меняется по гарантии. Жалоба - это вид рекламации со стороны потребителя. Конечно, их надо отслеживать и реагировать. Но страховая отрасль по отношению к другим сегментам имеет на порядок меньше жалоб от потребителей.

Каков процент жалоб приходится на автогражданку?

Около 60% от общего количества. Многие из них - из-за незнания законодательства, как я уже отмечал. Немало получателей выплат-пострадавших в ДТП, не являются клиентами СК (пешеходы, велосипедисты, пассажиры), и не знакомы со спецификой данного вида страхования. Или, не все понимают принципов расчета выплат, учета в них, например, того же коэффициента износа автомобиля, который для авто старше 5-7 лет составляет 50-70%. А у нас средний возраст автотранспорта около 20 лет.

Эти моменты при жалобах не учитываются. И люди забывают, что требования содержатся в нормативных документах, а не придуманы страховщиками. Кстати, давно предлагаем изменить в законе об автогражданской ответственности норму по выплатам с учетом коэффициента износа, на проведение полного ремонта авто. Пострадавшие получали бы отремонтированный автомобиль, а не сумму, которой не хватает на ремонт. Здесь бы подключиться Нацкомиссии и дать рекомендации профильным министерствам и комитетам Верховной Рады.

Наработки какие-то уже есть?

Инициативы обсуждались, в частности, и на последнем общем собрании членов МТСБУ. Они требуют детальной проработки. Также пора думать о повышении страховых сумм. В 2016, по инициативе СК, удалось повысить их размер в два раза. Но мы бы хотели, чтобы это происходило ежегодно и на постоянной основе, пока не достигнут через 5-8 лет европейских лимитов по этому виду страхования, определенных в соответствующей Евродирективе.

Вернемся к жалобам. На что больше всего жалуются?

На суммы выплат и сроки. По статистике МТСБУ, которое уже больше года ежеквартально публикует информацию о средних сроках урегулирования, это время сокращается.

С суммами - сложнее, потому что на них, как говорил, сильно влияет фактор износа.

В Украине машин 5-7 летнего возраста - около 1 млн. из 7,6 млн авто, которые эксплуатируются. И не все из них застрахованы. 10-15% автопарка ездит без полиса или с фальшивыми полисами.

Например, на днях произошло ДТП с машиной на болгарских номерах, которая заехала в страну по схеме временного ввоза. Несколько машин пострадало, документов нет, водитель скрылся, а въехал в Украину с краткосрочным полисом своей страны - Зеленой картой. Часто такие водители не приобретают внутреннюю автогражданку, и таких машин у нас десятки тысяч и они - фактор особого риска.

У нас в четвертом квартале 2016 года произошел скачок аварийности, и ее кривая растет по отношению к прошлогодним показателям. К данным дорожной полиции мы добавляем показатели, которые не попадают в статику, так как каждый четвертый случай ДТП оформляется без привлечения полиции по «европротоколу» (15,5 тыс. ДТП за первое полугодие 2017 г.), и тогда видим уже реальный опасный рост.

С учетом роста аварийности, насколько СК надо повышать страховые платежи?

Стоимость полиса автогражданки в номинальном выражении, по отношению к Польше, Прибалтике, в разы меньше, а по отношению к европейцам - на порядок меньше. Но за повышением цены всегда должна стоять польза для людей. Мы бы хотели, чтобы к повышению цены были привязаны, например, переход на полную компенсацию затрат по ремонту, возможность повышения страховой суммы для людей.

У нас очень мало обращений за компенсациями по жизни и здоровью пострадавших. Из-за наличия уголовной ответственности за нанесение ущерба средней тяжести виновникам ДТП выгоднее оплатить лечение пострадавшего самому, лишь бы не открывалось уголовное дело, чем обратиться в СК. Если снять уголовную ответственность за нанесение непреднамеренного ущерба здоровью средней тяжести от ДТП взамен полной материальной компенсации, то люди видели бы пользу от этого вида страхования и обращали в СК.

Также крайне важно бороться с аварийностью. Если она будет расти, а количество незастрахованных оставаться прежним, это скажется на сумме страхового платежа. Прошлый год мы закончили с коэффициентом выплат к поступившим премиям в 40%, а первое полугодие 2017 года - уже с коэффициентом 50%, а с учетом регламентных выплат от МТСБУ - 54% и тенденция идет к росту.

Как СК планирует перестраивать свою работу в текущих условиях? Упор будет на ОСАГО, медицину, туризм?

Если экономика будет расти, то и спрос на страховые услуги возрастет. Сегодня сложно работать с физическими лицами, чьи доходы не стали больше. Сейчас активизируется работа СК с банками. Совместно разрабатываются программы рассрочки оплаты страховки на 12 месяцев для уменьшения нагрузки по регулярным платежам. Стараемся активизировать страхование от несчастных случаев, пойти в направление «школьный сезон». Под безвизовый режим активизировали туристическое страхование.

Медицинская реформа подтолкнет медицинское страхование?

Рынок смотрит в направлении медицинского страхования, но в индивидуальном режиме оно все еще почти не продается. Дорого для людей пройти медобследование перед заключением договора, а для СК - опасно застраховать человека «с улицы» без такого обследования.

Этот сегмент какое-то время еще будет концентрироваться в корпоративном разрезе, с подключением к нему членов семей уже застрахованных лиц. Но люди интересуются. Есть прецеденты, когда в бизнес-центрах люди из разных компаний объединялись в группы с целью общего страхования.

Автомобильное останется все же в приоритете?

Автомобильного страхование будет расти. Ждем в этом году 100 тыс. новых проданных авто, что будет неплохим подспорьем. Тем более, что полисы КАСКО стоят сейчас относительно недорого и, если аварийность стабилизируется, то существенного подорожания не ждем.

Планируем расширять покрытие по добровольной гражданской ответственности. Как говорил, по законодательству выплаты идут с учетом износа. Есть прецеденты, когда по жалобам пострадавших, суды присуждают виновнику необходимость возместить разницу между выплатами СК, которой не хватает на ремонт, и реальной стоимостью ремонта. Этот вопрос также можно решить за счет покупки полиса добровольной автогражданки.

Активизировались перевозки и видим необходимость отказа в стране от такого вида коррупционного страхования как страхование пассажиров на транспорте с переходом к страхованию ответственности пассажироперевозчика за убытки и ущерб жизни и здоровью пассажиров. Мы - почти единственная страна, которая сохранила советские нормы страхования от несчастного случая пассажиров.

Когда возможен такой переход?

Надо изменить одну норму закона «О страховании» и принять под нее постановление Кабмина. По большому счету, лучше всего принять отдельный закон, как по автогражданке, в который вынести все вопросы, связанные с транспортом. Кстати, уже два года проект соответствующего закона, написанного страховым рынком, лежит и никто не хочет им заниматься. Минтранс был бы и не против новации, но так быстро в верхах меняются люди и интересы, что сложно что-то по проекту прогнозировать.

Еще одна назревающая проблема - стремительный рост в последние годы выплат по участникам боевых действий (УБД). Участники боевых действий страховки не приобретают. Выплатами за них из отдельных компенсационных фондов занимается Моторное бюро. Когда в 2004 году принимался закон, прописали социальную норму - убытки по ДТП, в которые попали участники боевых действий, платить из фондов, сформированных за счет отчислений СК. Это - уже сотни случаев каждый квартал на миллионы гривен.

Также проблема ДТП, когда виновник не имеет полиса ОСАГО. Из-за этого недавно пришлось принять решение повысить отчисления от СК в фонд МТСБУ, потому что по незастрахованным лицам выплаты выросли более, чем в два раза - с 11 до 25 млн. грн. за квартал. За год сумма выплаты на одно событие подскочила с 23 тыс. грн. до 29 тыс. грн. А за квартал происходит почти тысяча таких страховых событий. Сегодня это 70% регламентных выплат, которые осуществляет Моторное бюро. За год - это больше сотни миллионов гривен.

То есть выплаты идут за счет всех автомобилистов?

По сути, да. И это - ненормальная ситуация. Это норма советского прошлого. Но если государство стремится предоставлять отдельным категориям социальные льготы - их надо монетизировать. Должна быть четкая статья в госбюджете под это. А так растет количество участников боевых действий, количество ДТП с их участием, а часто это молодые люди на машинах с иностранной регистрацией, а потом возникают проблемы с большими выплатами из общих фондов, которые формируются из отчислений всех автовладельцев. А как говорил ранее, аварийность растет, повышаются суммы по незастрахованным автомобилистам, денег в фондах начинает не хватать.

И здесь страховой рынок сам проблему не решит - нужны комплексные меры совестно с МВД и Дорожной полицией по проверкам наличия полисов у водителей, контроля скоростного режима и недопущения грубого нарушения ПДД, создание дорожной инфраструктуры для пешеходов.
 

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11.08 Аме­ри­кан­ские ком­па­нии ста­ли об­ра­щать боль­ше вни­ма­ния на со­сто­я­ние здо­ро­вья кан­ди­да­тов в ген­ди­рек­то­ры

09.08 Ки­тай­ский ре­сто­ран пред­ла­гал жен­щи­нам скид­ку за боль­шую грудь

07.08 Раз­ру­ше­ние ми­фа о ро­бо­ти­за­ции: без­ра­бо­ти­цы не бу­дет

07.08 Как пра­виль­но ска­зать "нет": 3 си­ту­а­ции на ра­бо­те

04.08 Пло­хой на­чаль­ник: 10 при­зна­ков

03.08 Но­вая про­фес­сия – по­пуля­ри­за­тор на­у­ки

31.07 15 на­вы­ков, ко­то­рые не­об­хо­ди­мы каж­до­му

25.07 Как ру­ко­во­ди­те­лям сти­му­ли­ро­вать кре­а­тив­ность со­труд­ни­ков

24.07 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных ком­па­ний вы­би­ра­ют Ки­тай для штаб-квар­ти­ры

24.07 15 са­мых вли­я­тель­ных лю­дей в сфе­ре IT

21.07 WSJ: Со­бе­се­до­ва­ния о при­е­ме на ра­бо­ту все ча­ще про­хо­дят в мес­сен­дже­рах

20.07 15 при­зна­ков то­го, что вам не­до­пла­чи­ва­ют

17.07 4 фра­зы, ко­то­рые не сто­ит го­во­рить кол­ле­гам

14.07 Уче­ные: длин­ный ра­бо­чий день ве­дет к раз­ви­тию арит­мии

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