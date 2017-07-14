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НБУ прогнозирует рост монетарной базы на 6,4% и денежной массы на 9% в 2017
Национальный банк прогнозирует рост монетарной базы на 6,4% и денежной массы на 9% в 2017 году.
Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ, передают Українські Новини.
НБУ изменил прогноз роста монетарной базы в сторону увеличения с 6,3% до 6,4% в этом году и сохранил прогноз в 2018 году на уровне 7,8%.
Рост денежной массы пересмотрен в сторону уменьшения с 10,7% до 9% в текущем году и в сторону роста с 12,8% до 13,5% в следующем году.
Во 2-й половине года НБУ ожидает постепенный рост спроса на наличную гривну, учитывая повышение экономической активности и сезонные факторы.
"В текущем году прогнозируется увеличение денежной базы на уровне около 6%. Факторами ее прироста будут как наличные деньги в обращении, так и корсчета банков. Восстановление доверия к банковской системе, повышение экономической активности субъектов хозяйствования и увеличение реальных доходов населения будут способствовать дальнейшему притоку депозитов в банки", - прокомментировал НБУ.
По данным регулятора, в текущем году темпы роста депозитов (11%) будут превышать темпы роста наличности вне банков (5%).
"Увеличение удельного веса безналичных расчетов и постепенное восстановление кредитования обусловят дальнейшее повышение мультипликации денег. Годовой прирост денежной массы прогнозируется на уровне 9%. При благоприятных условиях НБУ продолжит смягчение монетарной политики, что будет способствовать умеренному снижению процентных ставок по операциям банков", - отмечает Нацбанк.
Как ожидается, основным инструментом регулирования процентных ставок на межбанковском рынке в условиях профицита ликвидности банковской системы будут оставаться операции НБУ по выпуску депозитных сертификатов.
Главным источником насыщения ликвидностью банковской системы будут операции НБУ по перечислению прибыли в бюджет и покупке иностранной валюты для пополнения международных резервов, а каналом изъятия ликвидности - плановое погашение правительством ценных бумаг в портфеле НБУ.
В 2018-2019 годах монетарная политика будет направлена на продолжение дезинфляционного тренда, удержание инфляции в пределах целевого диапазона и снижение стоимости ресурсов.
Увеличение денежной массы в 2018-2019 годах (14% и 13%) предполагается за счет как депозитной, так и наличной составляющих, кроме того, продолжится тенденция к росту мультипликации денег.
При таких условиях рост денежной базы в течение этого периода (на 8% и 6%) будет происходить медленнее, чем денежной массы.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году денежная база увеличилась на 13,6% с 336,0 млрд гривен на 1 января 2016 года до 381,575 млрд гривен на 1 января 2017 года.
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