Юрий ВИШНЕВСКИЙ, Деловая столица

Нужно ли украинцам следовать казахскому примеру - вопрос хоть и спорный, но важный. Прежде чем взвешивать аргументы за и против, стоит подробнее изучить этот пример.

До конца 2017 г. в Казахстане должен быть принят единый стандарт казахского алфавита на латинице. Об этом заявил Нурсултан Назарбаев в статье под названием "Курс на будущее: духовное возрождение", опубликованной 12 апреля в государственной казахоязычной газете "Егемен Казакстан".

«Правительству необходимо разработать конкретный план перевода казахского языка на латинский алфавит. До конца 2017 г., воспользовавшись помощью представителей научной среды и проведя консультации с общественностью, необходимо принять единый стандарт казахского алфавита в новой графике. С 2018 г. мы должны приступить к обучению специалистов, которые будут обучать новому алфавиту, а также должны начать готовить учебники для школ. В предстоящие два года должны проводиться организационные и методические работы. Конечно, в период адаптации к новому алфавиту определенное время будет использоваться и кириллица», - сообщил казахстанский президент. Назвал он и конечный срок отказа от кириллицы: «К 2025 г. мы должны перевести делопроизводство на латиницу, печатать на латинице периодические издания, учебники. Этот срок приближается, и мы, не теряя времени, должны взяться за эту работу».

Сколько было казахских алфавитов

В своей статье Назарбаев описал долгую историю казахской письменности, которая неоднократно переводилась с одного алфавита на другой. «Вы знаете, что корни казахского алфавита идут из глубокого прошлого: VI-VII вв. - это раннее Средневековье. В этот период на Евразийском континенте возникло и начало использоваться древнетюркское руническое письмо, известное науке как «Орхоно-енисейские письмена». Это один из самых древних алфавитов в истории человечества. В V-XV вв. тюркский язык был языком межнационального общения на значительной территории Евразийского континента. К примеру, все официальные документы и международные переписки Золотой Орды велись в основном на тюркском языке. Когда наш народ принял ислам, использование рунической письменности начало постепенно снижаться, началось распространение арабского языка и арабского алфавита. С Х по ХХ вв. (в течение более 900 лет) на территории Казахстана использовался арабский алфавит», - напомнил президент Казахстана.

Орхоно-енисейские письмена

Переход на арабскую вязь произошел во время правления династии Караханидов, принявшей ислам в 960 г. Арабский алфавит и сейчас используется казахской диаспорой в Афганистане, Иране и Пакистане. Также этот алфавит официально используется в КНР на территории Алтайского и Тарбагатайского аймаков Или-Казахского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Стоит отметить, что арабская вязь была общей для всех тюркских народов вплоть до 1920-х, когда возникло движение за переход на латиницу. В СССР пионером латинизации стал Азербайджан. В 1925 г. в Баку был основан Всесоюзный центральный комитет яналифа («нового алфавита»), его возглавил председатель ЦИК АзССР Самед Ага Агамалы оглы. На I Всесоюзном тюркологическом съезде, состоявшемся в Баку в марте 1926 г., было принято решение о поэтапной латинизации всех тюркских языков.

Арабская вязь

В том конгрессе принял участие и первый президент Турции Кемаль Ататюрк. С 1928 г. для турецкого языка используется вариант латинского шрифта, разработанный при личном участии Ататюрка. Латиница воспринималась турецким президентом как мощное средство модернизации страны, отделения религии от государства, а также очищения турецкого языка от арабских и персидских заимствований. Кстати, казахская диаспора в Турции до сих пор пользуется именно турецким вариантом латинского шрифта.

7 августа 1929 г. президиум ЦИК СССР и Совнарком СССР приняли постановление о внедрении яналифа. В отличие от турецкого варианта, использовавшего буквы латиницы с различными диакритическими знаками (надстрочными, подстрочными и т. п.), яналиф включал «нестандартные», отсутствующие в латинице буквы. На этот алфавит были переведены азербайджанский, казахский, киргизский, туркменский, узбекский и все другие тюркские языки, распространенные в СССР, включая и крымскотатарский.

Яналиф в газете времен СССР

Однако через 10 лет Сталин организовал кампанию по кириллизации письменностей народов СССР. В 1939 г. было объявлено, что «латинизированный алфавит перестал удовлетворять потребности языков, поскольку он не обеспечивал условий сближения с культурой великого русского народа». В Казахстане закон «О переводе казахского языка с латинского алфавита на алфавит на основе русской графики» был принят 13 ноября 1940 г.

Латиница после распада СССР

После упразднения СССР в новых независимых тюркоязычных государствах сразу же заговорили о переходе с кириллицы на латиницу, но не на яналиф, а на варианты с диакритическими знаками по турецкому образцу. Пионером в этом деле опять выступил Азербайджан.

Уже в 1991 г. азербайджанский алфавит был переведен на латинскую основу, приближенную к орфографическим нормам турецкого языка. Закон о языковой реформе предусмотрел целый комплекс мер, включая перевод на новый алфавит школ и вузов, замену документации и т. д. Власти ускорили этот процесс в начале 2000-х. Тогда был издан президентский указ, по которому все официальные документы, а также книги и периодика должны были печататься на латинице. В делопроизводстве и документообороте латиница прижилась без особого труда. Чиновничество достаточно быстро восприняло нововведения.

Таким же путем пошел Туркменистан. В августе 1992 г. был опубликован первый вариант нового алфавита. В январе 1993 г. была сформирована комиссия по разработке алфавита во главе с президентом страны Сапармуратом Ниязовым, а уже через три месяца меджлис утвердил президентский указ о новом алфавите. Правда, вскоре был введен другой вариант, который используется и поныне. С 2000 г. этот алфавит стал единственным допустимым во всех официальных сферах Туркмении. Ныне кириллица там, так же как и русский язык, практически полностью вытеснена из всех сфер жизни.

Туркменский манат 1993 года

Менее радикальный и более длительный путь избрал Узбекистан. Закон о переводе алфавита на латинскую графику там приняли в 1993 г. Однако утвержденный в 1995 г. узбекский латинский алфавит фактически представляет собой транслитерацию кириллицы, чем отличается от всех остальных тюркских латиниц. Были разработаны новые правила орфографии, напечатаны учебники, заменены уличные указатели, но процесс перехода на латиницу затормозился. Долгое время в стране фактически существовало два алфавита, при этом сфера использования латиницы оставалась достаточно узкой. На кириллице выходило большинство печатной продукции, кириллический алфавит в основном использовался и в делопроизводстве. Он же применялся в оформлении банкнот национальной валюты - узбекского сума. И все же в последние годы кириллица в Узбекистане постепенно теряет позиции. В 2013 г. были выпущены на латинице банкноты в 5000 сумов, а в 2017 г. - в 10000 сумов.

Узбекская банкнота 10000 сумов

В тюркоязычных автономиях в составе РФ наибольших успехов во внедрении латиницы добился Татарстан. Второй Всемирный конгресс татар, прошедший в Казани в 1997 г., рекомендовал республиканским властям принять закон о восстановлении татарского алфавита на основе латиницы. 15 сентября 1999 г. Госсовет Татарстана принял закон «О восстановлении татарского алфавита на основе латинской графики». Предполагалось, что переход с кириллицы на латинский алфавит будет проходить поэтапно в течение десятилетия. Уже с осени 2000 г. латиница применялась в ряде школ в виде эксперимента. Однако Путин решил уничтожить эту вольницу. 15 января 2002 г. Госдума РФ внесла поправку в федеральный закон «О языках народов РФ», которая установила, что графической основой государственного языка РФ и всех государственных языков республик РФ является кириллица. 16 ноября 2004 г. Конституционный суд РФ в угоду Путину признал эту поправку конституционной, после чего закон Татарстана «О восстановлении татарского алфавита на основе латинской графики» был признан недействующим. Таким образом, просуществовав чуть более пяти лет, с 22 января 2005 г. татарская латиница перестала использоваться официально.

В Украине крымские татары с середины 1990-х переходили на латинскую графику, основанную на турецком алфавите. Официально она была утверждена постановлением Верховного Совета АРК в 1997 г. Правда, преобладающая часть печатной продукции (газеты, книги, включая и школьные учебники) по-прежнему выходила на кириллице. Но подавляющее большинство крымскотатарских текстов в интернете размещались на латинице. После аннексии Крыма Россией оккупационные власти разрешают крымским татарам только кириллицу и фактически запрещают использование латиницы.

Тюрко-латинская миссия Назарбаева

Казахстанский президент очень долго не решался воспользоваться опытом Азербайджана, Туркмении или хотя бы Узбекистана. Поначалу он был больше занят ослаблением этнической неоднородности, для чего в 1998 г. столица страны была перенесена из южной Алматы в северную Астану.

Но уже в октябре 2006 г., выступая на XII сессии Ассамблеи народов Казахстана, Назарбаев заявил: «Нужно вернуться к вопросу о переводе казахского алфавита на латиницу. Мы в свое время отложили его. Все же латинская графика доминирует сегодня в коммуникационном пространстве. И не случайно многие страны, в том числе и постсоветские, перешли на латиницу».

В декабре 2012 г. Назарбаев представил «Стратегию развития Республики Казахстан до 2050 года», где уже прямо ставилась задача перехода казахского алфавита на латиницу к 2025 г. После этого велась определенная подготовительная работа, однако реальных шагов предпринято не было.

В феврале 2016 г. казахстанский президент вновь заявил, что в течение десяти лет необходимо перейти с кириллицы на латиницу. Он подчеркнул, что это - «требование будущего», и сослался на то, что латиницей пользуется большинство стран. «Латиница нам нужна для того, чтобы общаться с народами всего мира, мировой наукой и образованием», - рассказал Назарбаев и выразил уверенность, что реформа поможет развитию казахского языка, сделает его более популярным, а также сблизит носителей языка в Казахстане и диаспорах за рубежом.

Предполагаемый вариант замены кириллицы на латиницу

Своей нынешней статьей Назарбаев дал понять, что период общественных обсуждений и подготовительной работы заканчивается, наступает черед конкретных решений на государственном уровне. Свои мотивы он в очередной раз объяснил заботой о модернизации страны: «Это связано с современными технологиями и коммуникациями, также с особенностями процессов в обучении и науке XXI в. Со школьной скамьи наши дети изучают английский язык и учат латинские буквы, поэтому для молодого поколения не должно возникнуть никаких трудностей и преград».

Конечно, надежда на то, что перевод казахской письменности на латинские буквы позволит «общаться с народами всего мира, мировой наукой и образованием», может показаться наивной. Но не стоит спешить смеяться над стариком Назарбаевым. Ему вообще-то не слишком нужны «народы всего мира» достаточно турецкого и других тюркских народов, пользующихся латиницей.

Еще в октябре 2009 г. на саммите глав тюркоязычных государств в азербайджанском городе Нахычеване Назарбаев выдвинул идею создания интеграционного органа. Так появился Совет сотрудничества тюркоязычных государств, или Тюркский совет. Его членами стали Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция, секретариат расположен в Стамбуле. Уже состоялось пять саммитов Тюркского совета, первый был проведен в Алматы в 2011 г. Там было заявлено, что главной целью объединения является обеспечение свободного движения товаров, капиталов, услуг и технологий между государствами-членами. На четвертом саммите, прошедшем в июне 2014 г. в турецком Бодруме, Назарбаев предложил разработать программу дальнейшей интеграции Тюркского мира, а на пятом саммите (в сентябре 2015 г. в Астане) призвал ускорить принятие этой программы.

Тюркский совет

И вот как раз для этих целей - создания общего рынка и дальнейшей интеграции - латиница очень важна. Казахстанский политолог Айдос Сарым отмечает, что раньше переход на латиницу тормозился пророссийской частью окружения Назарбаева: «Это уже второй наш более-менее серьезный заход за последние пять лет. Первая попытка не удалась из-за противоречий внутри элиты, отчасти внутри администрации президента, из-за сил в ней, которые можно условно назвать «пророссийскими». Их давление не позволило в прошлый раз реализовать эту программу в полной мере. Многие дискуссии были фактически свернуты. В этот раз, я думаю, проект перехода на латиницу все-таки станет реальностью». Причину уверенности Сарым объясняет просто: «Мы уже проели свою нефтяную эпоху, а сейчас не обойтись без реальной модернизации страны».

«Мы являемся частью большого тюркского мира, многие тюркские страны уже де-факто перешли на латиницу: Азербайджан, Турция, Узбекистан и др. Я думаю, встанет этот вопрос и в Кыргызстане. Мы будем развивать региональное сотрудничество, у нас есть тюркские проекты, это один момент. Второй - интеграция, о чем говорил президент. Но для меня лично, - подчеркивает Сарым, - важен сам этот выбор. Это символический выбор, это своего рода очень большой символический переход, который будет знаменовать то, что Казахстан выходит из-под влияния «русского мира». Это, по сути, деколонизация».

Зачем латиница казахскому языку

К началу 2010-х в Казахстане, по данным тамошнего Института языкознания, было разработано более 100 вариантов латинского алфавита, отобрано несколько вариантов для использования в интернете. Лингвисты ориентировались на алфавиты с меньшим количеством букв: отобранные варианты содержали от 29 до 33 букв, тогда как в алфавите на основе кириллической графики их 42.

В 2016 г. замдиректора Института языкознания Анар Фазылжанова рассказала в интервью казахстанским СМИ о том, что в переходе на латиницу есть масса преимуществ. «В советский период все иноязычные слова входили в казахский язык через русский язык, он был языком - донором иноязычных заимствований. Но был утвержден строгий закон «писать и произносить все заимствования через русский язык по-русски». Таким образом, естественный механизм адаптирования иноязычных слов на основе артикуляционной базы языка реципиента был выключен, - объяснила Фазылжанова деструктивную роль кириллицы в жизни казахского языка. - В казахских текстах с каждым годом увеличивается объем слов русского происхождения, которые должны писаться по правилам русской орфографии и произноситься по правилам русской орфоэпии. Это результат работы многолетнего стереотипа: «пиши русские слова по-русски». Этот мощный, инерционный стереотип до сих пор работает, несмотря на то что мы получили независимость уже 25 лет назад. И реформы кириллицы тут бессильны. Поэтому, чтобы обойти его (а как известно из психологии, сломать стереотип сложнее), нужно выбрать новую графику».

Казахская лингвистка убеждена, что переход на латиницу значительно облегчит жизнь и казахскому языку, и самим казахам. «В казахском языке своих исконных звуков всего 26. И эти 26 звуков мы передаем 42 буквами. Вы представляете, казахский ребенок идет в первый класс, он выучивает 42 буквы, среди которых 16 не касаются его языка. Он их выучивает для того, чтобы писать русские слова. Все слова с европейских языков приходят к нам, преломляясь через русскую орфографию. Если мы перейдем на латиницу, то многие слова мы сможем брать с оригинала и сразу адаптировать их к артикуляции казахского произношения. Тем самым мы сохраним самобытность языка и его звуковой строй», - пояснила Фазылжанова.

Некоторые интернет-ресурсы Казнета, в том числе новостные сайты, уже предлагают версии на латинице. Вариант на латинской графике (наряду с русской версией и казахской версией на кириллице) несколько лет назад появился у сайта астанинской мечети «Хазрет Султан» (эта мечеть, открытая в 2012 г., является крупнейшей в стране и имеет статус национальной мечети Казахстана). Создатели сайта заявили, что графика была разработана на основе алфавитов Турции, Азербайджана и других тюркоязычных стран.

Аргументы для Украины

Назовем для баланса три аргумента против и три - за.

Для украинцев в отличие от казахов кириллица (в ее украинском варианте) - очень подходящий алфавит. Вспомним наши выстраданные буквы «ґ», «є», «ї». Скорее нужно думать о введении новых букв специально для дифтонгов «дж» и «дз», чем менять всю эту красоту на латиницу с кучей диакритических знаков. Это во-первых.

Украинцам в отличие от казахов москали не навязывали кириллицу. Наоборот, это украинцы обучили кириллице предков москалей, когда еще и Москвы не было

Москали только и ждут, чтобы мы отказались от всей древнекиевской литературы. Это, во-вторых.

Украинцев в отличие от казахов кое-что связывает с греками. Например, для решения вопроса о единой поместной православной церкви нам важно не омрачать отношения со Вселенским патриархом. Отказавшись от кириллицы, генетически связанной с греческим (и болгарским) алфавитом, мы бы сами лишили себя некоторых важных возможностей в европейских делах (и не только церковных). Это третий аргумент против. Можно было бы продолжать, но хватит и этих.

Первый аргумент за сводится к тому, что латиница преобладает в Европе. Мы просто станем европейцам ментально ближе. И налаживать контакты с ними станет легче. Наши фамилии во всех документах будут писаться одинаково что на английском, что на украинском. И не только фамилии, но и, например, названия компаний, торговых марок и т. п. Жители Европы (и вдобавок обеих Америк) будут гораздо чаще набредать на украинский контент в интернете. В свою очередь, западные туристы у нас уже не будут страдать оттого, что не могут прочесть наши вывески.

Второй - к тому, что первоклашкам придется учить вдвое меньше букв. Обучение английскому, усвоение научной и технической терминологии будет идти проще, быстрее и эффективнее. Если это понимают азербайджанцы и казахи, то пора понять и нам.

Третий - к тому, что переход на латиницу будет шикарным символом цивилизационного разрыва с «русским миром». И москали абсолютно заслуживают такой публичной оплеухи от теперь уже совсем не братского украинского народа. Есть люди, которые считают вполне достаточным один этот аргумент.

На самом деле спор о латинице не похож на боксерский поединок, когда кто-то обязательно должен отправить соперника в нокаут или хотя бы выиграть у него по очкам. Это скорее тот случай, когда важен сам процесс спора. В частности, уже тот факт, что украинцы обсуждают, не перейти ли на латиницу, сам по себе является оплеухой москалям.

И, конечно, будет только здорово, если такие дискуссии побудят кого-то писать и издавать книги на украинской латинице, да такие, чтобы их обязательно хотелось прочесть. Украинцы - они ведь не поверят, пока не попробуют. Да ладно книги, можно начать хотя бы с сайта, куда бы каждому было интересно заглянуть.