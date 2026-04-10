Український кліринговий дім спільно із товарними біржами проводить цикл вебінарів для поглибленого розуміння оцінки ризиків контрагента для учасників ринку необробленої деревини

17:16 10.04.2026 |

Прес-релізи

Для учасників ринку необробленої деревини та пиломатеріалів продовжується серія навчальних вебінарів, яку започаткував Український кліринговий дім спільно з ліцензованими товарними біржами. Ініціатива спрямована на розширення обізнаності учасників ринку та поглиблення розуміння підходів до оцінки рівня ризику учасників торгів і методології їх віднесення до відповідних груп рейтингу, що визначають рівень гарантійного внеску.

Цього тижня в межах циклу відбулося ще два навчальні вебінари. Зустрічі проходять у відкритому форматі та передбачають активний діалог із ринком - учасники мають можливість отримати розгорнуті роз’яснення, поставити запитання та обговорити практичні кейси безпосередньо з фахівцями.

Навчання зосереджені на одному з ключових елементів системи управління ризиками клірингової установи - методології оцінки ризику контрагента. Під час вебінарів детально розглядаються підходи до формування рейтингу учасника клірингу, принципи визначення груп ризику, а також механізми застосування ризик-орієнтованого підходу у щоденній роботі. Окрему увагу приділено практичним аспектам використання цих інструментів під час біржових торгів.

Важливою складовою заходів залишається інтерактивна частина - відповіді на запитання учасників, розбір типових ситуацій та додаткові роз’яснення щодо впроваджених підходів. Такий формат сприяє кращому розумінню процесів і дозволяє оперативно реагувати на потреби ринку.

Як зазначив очільник Асоціації «Біржові та електронні майданчики» Олег Падалка, подібні навчальні ініціативи відіграють важливу роль у розвитку ринку:

  • Відкритий діалог між різними представниками галузі - це основа довіри. Такі навчання не лише пояснюють нові механізми, а й дозволяють ринку сформувати спільне бачення правил роботи. Це безпосередньо впливає на дисципліну виконання контрактів і загальну стабільність біржової торгівлі.

    • Серія навчань триває й надалі, об’єднуючи професійне ком’юніті навколо спільної мети - підвищення ефективності, відповідальності та справедливості в роботі ринку.
     

