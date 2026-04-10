Український кліринговий дім спільно із товарними біржами проводить цикл вебінарів для поглибленого розуміння оцінки ризиків контрагента для учасників ринку необробленої деревини

Для учасників ринку необробленої деревини та пиломатеріалів продовжується серія навчальних вебінарів, яку започаткував Український кліринговий дім спільно з ліцензованими товарними біржами. Ініціатива спрямована на розширення обізнаності учасників ринку та поглиблення розуміння підходів до оцінки рівня ризику учасників торгів і методології їх віднесення до відповідних груп рейтингу, що визначають рівень гарантійного внеску.

Цього тижня в межах циклу відбулося ще два навчальні вебінари. Зустрічі проходять у відкритому форматі та передбачають активний діалог із ринком - учасники мають можливість отримати розгорнуті роз’яснення, поставити запитання та обговорити практичні кейси безпосередньо з фахівцями.

Навчання зосереджені на одному з ключових елементів системи управління ризиками клірингової установи - методології оцінки ризику контрагента. Під час вебінарів детально розглядаються підходи до формування рейтингу учасника клірингу, принципи визначення груп ризику, а також механізми застосування ризик-орієнтованого підходу у щоденній роботі. Окрему увагу приділено практичним аспектам використання цих інструментів під час біржових торгів.

Важливою складовою заходів залишається інтерактивна частина - відповіді на запитання учасників, розбір типових ситуацій та додаткові роз’яснення щодо впроваджених підходів. Такий формат сприяє кращому розумінню процесів і дозволяє оперативно реагувати на потреби ринку.

Як зазначив очільник Асоціації «Біржові та електронні майданчики» Олег Падалка, подібні навчальні ініціативи відіграють важливу роль у розвитку ринку:

Відкритий діалог між різними представниками галузі - це основа довіри. Такі навчання не лише пояснюють нові механізми, а й дозволяють ринку сформувати спільне бачення правил роботи. Це безпосередньо впливає на дисципліну виконання контрактів і загальну стабільність біржової торгівлі.

Серія навчань триває й надалі, об’єднуючи професійне ком’юніті навколо спільної мети - підвищення ефективності, відповідальності та справедливості в роботі ринку.