Україна запускає єдиний центр для рекрутингу іноземців
08:04 06.05.2026 |
В Україні планують створити єдиний координаційний центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства для служби за контрактом у Збройних силах України (ЗСУ) та Національній гвардії. Відповідний механізм мають розробити до кінця травня в структурі міністерства оборони, повідомив у вівторок, 5 травня, керівник Офісу президента України Кирило Буданов після наради з парламентарями та представниками Сил оборони.
"Ми вдячні та цінуємо кожного добровольця, який став на захист України, і повинні усунути всі бюрократичні й логістичні перепони в цій важливій справі", - заявив Буданов.
Повний цикл супроводу іноземців
За словами керівника Офісу президента, нині рекрутинг, визначення рівня придатності та підготовку контрактників з інших країн здійснюють різні структури, що ускладнює координацію та контроль.
"Україна потребує створення єдиного координаційного центру залучення іноземців на військову службу. Це має бути структурний підрозділ, який повинен охопити всі етапи: від пошуку, відбору й транспортування до підготовки, забезпечення та інших потреб іноземних громадян", - зазначив Буданов, цитує пресслужба ОПУ.
Очікується, що новий центр забезпечуватиме повний цикл супроводу - від відбору та логістики до професійної підготовки, комунікації та підтримки під час служби.
Під час наради, зокрема, обговорювали залучення перекладачів для ефективної комунікації з іноземними військовими та можливість участі окремих підрозділів ЗСУ й Нацгвардії у підготовці та забезпеченні контрактників відповідно до власного бойового досвіду.
