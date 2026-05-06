Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна запускає єдиний центр для рекрутингу іноземців

08:04 06.05.2026 |

Україна

В Україні планують створити єдиний координаційний центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства для служби за контрактом у Збройних силах України (ЗСУ) та Національній гвардії. Відповідний механізм мають розробити до кінця травня в структурі міністерства оборони, повідомив у вівторок, 5 травня, керівник Офісу президента України Кирило Буданов після наради з парламентарями та представниками Сил оборони.

"Ми вдячні та цінуємо кожного добровольця, який став на захист України, і повинні усунути всі бюрократичні й логістичні перепони в цій важливій справі", - заявив Буданов.


Повний цикл супроводу іноземців

За словами керівника Офісу президента, нині рекрутинг, визначення рівня придатності та підготовку контрактників з інших країн здійснюють різні структури, що ускладнює координацію та контроль.

"Україна потребує створення єдиного координаційного центру залучення іноземців на військову службу. Це має бути структурний підрозділ, який повинен охопити всі етапи: від пошуку, відбору й транспортування до підготовки, забезпечення та інших потреб іноземних громадян", - зазначив Буданов, цитує пресслужба ОПУ.

Очікується, що новий центр забезпечуватиме повний цикл супроводу - від відбору та логістики до професійної підготовки, комунікації та підтримки під час служби.

Під час наради, зокрема, обговорювали залучення перекладачів для ефективної комунікації з іноземними військовими та можливість участі окремих підрозділів ЗСУ й Нацгвардії у підготовці та забезпеченні контрактників відповідно до власного бойового досвіду.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9698
  0,0302
 0,07
EUR
 1
 51,3963
  0,0617
 0,12

Курс обміну валют на вчора, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6433  0,08 0,19 44,2179  0,09 0,20
EUR 51,1679  0,07 0,14 51,8350  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9600  0,04 0,09 43,9900  0,04 0,09
EUR 51,4332  0,12 0,23 51,4507  0,11 0,22

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес