Армія по-новому: які зміни в ЗСУ запровадять із червня
17:38 01.05.2026 |
В Україні стартує масштабна реформа армії. Військовим в тилу і на фронті підіймуть зарплати, піхотинцям запропонують спецконтракти, а мобілізованих - почнуть "демобілізувати".
РБК-Україна розповідає все, що відомо про реформу, яка стартує вже у червні цього року.
Головне:
Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, першими проєктами у межах масштабної реформи армії стануть:
Підвищення зарплат
Очікується, що грошове забезпечення зросте як в тилу, так і на фронті. Мінімальний рівень - не менше ніж 30 тисяч гривень для тилових посад. Для бойових позицій - "більше в рази". Але конкретних розмірів поки не наводять.
Також "достойний та відчутно підвищений рівень виплат" отримають командири, бойові сержанти та офіцери. Тут така ж ситуація, як і з бойовими позиціями - поки без конкретики.
Контракти для піхотинців
Планується, що для піхотинців з'являться спеціальні контракти. Вони мають передбачати виплати у межах 250-400 тисяч гривень. Розмір виплати буде залежати від виконання бойових завдань.
Контрактна система буде посилена і розширена. Будуть змінені підходи до комплектації підрозділів особовим складом та управління людьми.
Це має забезпечити впровадження чітких термінів служби. Про них - далі.
"Демобілізація"
Вже у 2026 році планується почати поетапне звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв. Кого "демобілізують" першими та від чого це буде залежати - поки також невідомо.
Коли почнеться реалізація?
За словами президента Володимира Зеленського, наступного тижня він очікує доповідь щодо конкретних кроків реалізації реформи.
Підвищення виплат та оновлення контрактів має розпочатися вже з червня.
