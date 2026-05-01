Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські дрони в Криму знищили бетонне укриття «Іскандерів», збудоване під ядерні боєзаряди

08:51 01.05.2026 |

Україна

Удар Сил спеціальних операцій ЗСУ по базі російських ракетних комплексів "Іскандер" у тимчасово окупованому Криму може свідчити про новий рівень можливостей українських дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в аналізі Defense Express.

Йдеться про атаку по об'єкту поблизу селища Овражки, неподалік Сімферополя, де розміщувалися пускові установки противника.


Складна ціль під бетоном

За даними аналітиків, російська техніка перебувала у спеціальних бетонних укриттях, які раніше використовувалися для зберігання радянських балістичних ракет. Такі споруди мають значну товщину бетону - до 60 сантиметрів, а також додатковий шар ґрунту зверху.

Це суттєво ускладнює їх ураження, особливо якщо йдеться про атаки безпілотниками. Саме укриття могли бути головною перешкодою для ефективного удару по цілях.

"Пробити такий захист справді важко, особливо коли йдеться про бойові частини, встановлені на дрони", - зазначають аналітики.


Нові можливості українських дронів

Експерти вважають, що успішна атака могла стати можливою завдяки використанню безпілотників із більш потужними бойовими частинами. Йдеться про дрони класу middle strike, зокрема припускається застосування апаратів із бойовою частиною понад 100 кілограмів.

Водночас вирішальну роль відіграє не лише вага заряду, а й швидкість дрона, конструкція корпусу та форма бойової частини, які впливають на здатність пробивати захищені об'єкти. 
За матеріалами: Цензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9630
  0,1190
 0,27
EUR
 1
 51,4587
  0,1216
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5832  0,08 0,18 44,1320  0,11 0,25
EUR 51,1308  0,10 0,20 51,7864  0,04 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9000  0,03 0,07 43,9300  0,03 0,07
EUR 51,5605  0,25 0,49 51,5826  0,25 0,48

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес