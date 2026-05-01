Українські дрони в Криму знищили бетонне укриття «Іскандерів», збудоване під ядерні боєзаряди
08:51 01.05.2026 |
Удар Сил спеціальних операцій ЗСУ по базі російських ракетних комплексів "Іскандер" у тимчасово окупованому Криму може свідчити про новий рівень можливостей українських дронів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в аналізі Defense Express.
Йдеться про атаку по об'єкту поблизу селища Овражки, неподалік Сімферополя, де розміщувалися пускові установки противника.
Складна ціль під бетоном
За даними аналітиків, російська техніка перебувала у спеціальних бетонних укриттях, які раніше використовувалися для зберігання радянських балістичних ракет. Такі споруди мають значну товщину бетону - до 60 сантиметрів, а також додатковий шар ґрунту зверху.
Це суттєво ускладнює їх ураження, особливо якщо йдеться про атаки безпілотниками. Саме укриття могли бути головною перешкодою для ефективного удару по цілях.
"Пробити такий захист справді важко, особливо коли йдеться про бойові частини, встановлені на дрони", - зазначають аналітики.
Нові можливості українських дронів
Експерти вважають, що успішна атака могла стати можливою завдяки використанню безпілотників із більш потужними бойовими частинами. Йдеться про дрони класу middle strike, зокрема припускається застосування апаратів із бойовою частиною понад 100 кілограмів.
Водночас вирішальну роль відіграє не лише вага заряду, а й швидкість дрона, конструкція корпусу та форма бойової частини, які впливають на здатність пробивати захищені об'єкти.
