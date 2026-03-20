Десантники показали, як тестують екзоскелети в бойових умовах

Бійці 147-ї окремої артилерійської бригади Десантно-штурмових військ першими у Силах оборони України тестують на бойових позиціях екзоскелети.

Як передає Укрінформ, про це 7 корпус швидкого реагування ДШВ Збройних сил України повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відео застосування екзоскелетів на Покровському напрямку.

"Тестові зразки екзоскелетів надійшли до підрозділів нашого корпусу, а їх уже випробовують в логістиці та на бойових позиціях. Зокрема, на Покровському напрямку - 147 окрема артилерійська бригада ДШВ ЗСУ 7 корпусу швидкого реагування ДШВ", - зазначили в 7-му корпусі.

Як пояснили військові, екзоскелет - це зниження фізичного навантаження до 30%; максимальна швидкість підтримки - до 20 км/год; запас ходу - 17 км.

"Щодня артилеристи витримують високе фізичне навантаження. Вони щодня носять 15-30 снарядів масою по 50 кг кожен. За результатами випробування, вони менше втомлюються, швидше працюють і довше зберігають боєздатність", - зазначив начальник управління ракетних військ та артилерії, заступник командира 7 корпусу ДШВ полковник Віталій Сердюк.

У 7-му корпусі ДШВ підкреслили: "Впровадження таких засобів - це продовження реалізації філософії технодесантної складової нашого корпусу. Ми полегшуємо людські надзусилля технологічними рішеннями".