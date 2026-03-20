- 20.03.26
- 18:33
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Десантники показали, як тестують екзоскелети в бойових умовах
17:16 20.03.2026 |
Бійці 147-ї окремої артилерійської бригади Десантно-штурмових військ першими у Силах оборони України тестують на бойових позиціях екзоскелети.
Як передає Укрінформ, про це 7 корпус швидкого реагування ДШВ Збройних сил України повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відео застосування екзоскелетів на Покровському напрямку.
"Тестові зразки екзоскелетів надійшли до підрозділів нашого корпусу, а їх уже випробовують в логістиці та на бойових позиціях. Зокрема, на Покровському напрямку - 147 окрема артилерійська бригада ДШВ ЗСУ 7 корпусу швидкого реагування ДШВ", - зазначили в 7-му корпусі.
Як пояснили військові, екзоскелет - це зниження фізичного навантаження до 30%; максимальна швидкість підтримки - до 20 км/год; запас ходу - 17 км.
"Щодня артилеристи витримують високе фізичне навантаження. Вони щодня носять 15-30 снарядів масою по 50 кг кожен. За результатами випробування, вони менше втомлюються, швидше працюють і довше зберігають боєздатність", - зазначив начальник управління ракетних військ та артилерії, заступник командира 7 корпусу ДШВ полковник Віталій Сердюк.
У 7-му корпусі ДШВ підкреслили: "Впровадження таких засобів - це продовження реалізації філософії технодесантної складової нашого корпусу. Ми полегшуємо людські надзусилля технологічними рішеннями".
ТОП-НОВИНИ
