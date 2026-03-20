Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Десантники показали, як тестують екзоскелети в бойових умовах

17:16 20.03.2026 |

Україна

Бійці 147-ї окремої артилерійської бригади Десантно-штурмових військ першими у Силах оборони України тестують на бойових позиціях екзоскелети.

Як передає Укрінформ, про це 7 корпус швидкого реагування ДШВ Збройних сил України повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відео застосування екзоскелетів на Покровському напрямку.

"Тестові зразки екзоскелетів надійшли до підрозділів нашого корпусу, а їх уже випробовують в логістиці та на бойових позиціях. Зокрема, на Покровському напрямку - 147 окрема артилерійська бригада ДШВ ЗСУ 7 корпусу швидкого реагування ДШВ", - зазначили в 7-му корпусі.

Як пояснили військові, екзоскелет - це зниження фізичного навантаження до 30%; максимальна швидкість підтримки - до 20 км/год; запас ходу - 17 км.

"Щодня артилеристи витримують високе фізичне навантаження. Вони щодня носять 15-30 снарядів масою по 50 кг кожен. За результатами випробування, вони менше втомлюються, швидше працюють і довше зберігають боєздатність", - зазначив начальник управління ракетних військ та артилерії, заступник командира 7 корпусу ДШВ полковник Віталій Сердюк.

У 7-му корпусі ДШВ підкреслили: "Впровадження таких засобів - це продовження реалізації філософії технодесантної складової нашого корпусу. Ми полегшуємо людські надзусилля технологічними рішеннями".
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8200
  0,1417
 0,32
EUR
 1
 50,6778
  0,1746
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6289  0,14 0,32 44,2170  0,07 0,16
EUR 50,3907  0,03 0,07 51,1056  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5700  0,17 0,39 43,6200  0,16 0,37
EUR 50,2710  0,11 0,22 50,3113  0,11 0,21

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес