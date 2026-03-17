Міноборони оголосило про запуск Defense AI Center «A1» для застосування ШІ у військових системах

16:53 17.03.2026 |

Україна

Міністерство оборони України запускає Defense AI Center "A1" - перший центр компетенцій, який займатиметься впровадженням штучного інтелекту в оборонні процеси та розвитком технологічних рішень для сучасної війни.

Про це повідомили у Міноборони, передає Цензор.НЕТ.


Система центрів компетенцій військових технологій

Центр стане частиною системи технологічних центрів компетенцій, які створюються при Міністерстві оборони.

"Щоб бути швидшими за ворога на полі бою, ми створюємо систему центрів компетенцій військових технологій при Міністерстві оборони. Найближчим часом по кожному ключовому напрямку сучасної війни з'явиться окремий центр: дрони, Middle Strike, Deep Strike, артилерія та інші", - заявив Міністр оборони Михайло Федоров.

Завдання таких центрів - постійно аналізувати поле бою, технології та визначати наступні кроки для розвитку оборонних спроможностей України, адже у сучасній технологічній війні перевагу отримує той, хто швидше проходить цикл інновацій. 


Defense AI Center "A1"

Першим таким центром стане Defense AI Center "A1". Його запуск здійснюється за підтримки уряду Великої Британії.

Його основні напрями роботи:

  • аналіз бойових даних;
  • прогнозування дій ворога;
  • розвиток автономних систем;
  • розробка нових інструментів управління.

    • Центр допоможе швидше перетворювати бойовий досвід та дані з фронту на технологічні рішення і прискорювати впровадження інновацій у Силах оборони. 

    "AI-рішення стануть частиною кожного домену сучасної війни - від розвідки до управління. Наше завдання - створити найефективнішу оборонну систему Європи. Це AI-driven армія нового покоління, що базується на швидкості інновацій, автономних системах і мережевій перевазі", - підкреслив Михайло Федоров.

    Міністерство оборони запрошує фахівців надсилати резюме та долучатися до роботи центру: [email protected] 

    А також пропонувати ідеї для розвитку оборонних AI-рішень за контактною поштою: [email protected] 
    За матеріалами: Цензор
     

