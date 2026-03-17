Користувачі «Дії» досягли 24 мільйонів — новий рекорд застосунку

Кількість користувачів онлайн-сервісу державних послуг "Дія" збільшився до 24 мільйонів, зареєструвався ще мільйон українців.

Про це "Дія" повідомляє у Телеграм.

"Ще мільйон українців обрали державу в смартфоні. Те, що кілька років тому здавалося нереальним, сьогодні стало звичним - Дія щодня допомагає мільйонам людей швидко отримувати послуги".

За цей час стало звичним: одружуватись онлайн - у Дії, шерити авто - у Дії, купувати військові облігації - у Дії, відновлювати домівки - з Дією. Держава поступово стає зручною, простою і зрозумілою - такою, якою і має бути, говориться у повідомленні.

Наразі кількість сервісів на порталі - понад 150.