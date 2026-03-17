Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Користувачі «Дії» досягли 24 мільйонів — новий рекорд застосунку

13:40 17.03.2026 |

Україна

Кількість користувачів онлайн-сервісу державних послуг "Дія" збільшився до 24 мільйонів, зареєструвався ще мільйон українців.

Про це "Дія" повідомляє у Телеграм.

"Ще мільйон українців обрали державу в смартфоні. Те, що кілька років тому здавалося нереальним, сьогодні стало звичним - Дія щодня допомагає мільйонам людей швидко отримувати послуги".

За цей час стало звичним: одружуватись онлайн - у Дії, шерити авто - у Дії, купувати військові облігації - у Дії, відновлювати домівки - з Дією. Держава поступово стає зручною, простою і зрозумілою - такою, якою і має бути, говориться у повідомленні.

Наразі кількість сервісів на порталі - понад 150.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,0803
  0,0578
 0,13
EUR
 1
 50,5777
  0,0884
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 09:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7438  0,19 0,43 44,3713  0,19 0,43
EUR 50,3758  0,41 0,80 51,1283  0,39 0,76

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9650  0,01 0,03 43,9950  0,02 0,03
EUR 50,6037  0,06 0,12 50,6206  0,06 0,12

