НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Forbes показав список найбагатших людей світу, серед яких семеро українців

11:10 12.03.2026 |

Україна

Американський бізнесмен Ілон Маск укотре посів перше місце в рейтингу найбагатших людей світу від видання Forbes. У переліку також є семеро українців.

Про це йдеться в публікації Forbes.

Видання оцінило чистий капітал Маска у 839 мільярдів доларів. Ілон Маск є співзасновником семи компаній, включно з виробником електромобілів Tesla, космічною компанією SpaceX і стартапом зі штучного інтелекту xAI.

За ним йде Ларрі Пейдж (257 мільярдів доларів) - ексгендиректор Alphabet, материнської компанії Google, нині - член правління та контрольний акціонер. Закриває трійку лідерів Сергій Брін (237 мільярдів доларів) - експрезидент Alphabet, нині - член правління й контрольний акціонер.

З України до переліку потрапили семеро людей. Найвищу позицію - 447-ту, з оцінкою у 7,8 мільярда доларів чистого капіталу - посідає власник груп ДТЕК і «Метінвест» Ринат Ахметов. Також включені:

  • Віктор Пінчук (2,8 мільярда доларів) - основним активом є група компаній «Інтерпайп», зосереджена на сталеливарній промисловості, та медіагрупа Starlight Media;
  • Влад Яценко (2,2 мільярда доларів) - співзасновник фінтех-компанії Revolut;
  • Петро Порошенко (1,5 мільярда доларів) - п'ятий президент України, засновник корпорації «Рошен»;
  • Андрій Веревський (1,2 мільярда доларів) - засновник групи агрокомпаній Kernel;
  • Вадим Новинський (1,2 мільярда доларів) - опосередковано володіє 23,76% акцій «Метінвесту»;
  • Костянтин Жеваго (1,2 мільярда доларів) - з ним пов'язують гірничодобувну групу Ferrexpo.

    • Загалом кількість доларових мільярдерів у світі зросла до рекордних 3428 людей, що на 400 більше, ніж у 2025 році. Сукупна вартість активів усіх учасників рейтингу також побила рекорд і досягла 20,1 трильйона доларів.
    За матеріалами: hromadske.ua
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,9776
    		  0,1149
    		 0,26
    EUR
    		 1
    		 50,9349
    		  0,1037
    		 0,20

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,7783  0,18 0,41 44,4425  0,25 0,56
    EUR 50,8050  0,01 0,02 51,5667  0,06 0,12

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:10
      куп. uah % прод. uah %
    USD 44,0600  0,13 0,31 44,1000  0,13 0,28
    EUR 50,8804  0,33 0,65 50,9090  0,32 0,63

    Бізнес