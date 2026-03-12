Forbes показав список найбагатших людей світу, серед яких семеро українців

Американський бізнесмен Ілон Маск укотре посів
перше місце в рейтингу найбагатших людей світу від видання Forbes.
У переліку також є семеро українців.
Про це йдеться в публікації Forbes.
Видання оцінило чистий капітал Маска у 839 мільярдів доларів. Ілон Маск
є співзасновником семи компаній, включно з виробником електромобілів
Tesla, космічною компанією SpaceX і стартапом зі штучного інтелекту xAI.
За ним йде Ларрі Пейдж
(257 мільярдів доларів) - ексгендиректор Alphabet, материнської
компанії Google, нині - член правління та контрольний акціонер. Закриває
трійку лідерів Сергій Брін (237 мільярдів доларів) - експрезидент Alphabet, нині - член правління й контрольний акціонер.
З України
до переліку потрапили семеро людей. Найвищу позицію - 447-ту, з оцінкою
у 7,8 мільярда доларів чистого капіталу - посідає власник груп ДТЕК і
«Метінвест» Ринат Ахметов. Також включені:
Віктор Пінчук
(2,8 мільярда доларів) - основним активом є група компаній «Інтерпайп»,
зосереджена на сталеливарній промисловості, та медіагрупа Starlight
Media;Влад Яценко (2,2 мільярда доларів) - співзасновник фінтех-компанії Revolut;Петро Порошенко (1,5 мільярда доларів) - п'ятий президент України, засновник корпорації «Рошен»;Андрій Веревський (1,2 мільярда доларів) - засновник групи агрокомпаній Kernel;Вадим Новинський (1,2 мільярда доларів) - опосередковано володіє 23,76% акцій «Метінвесту»;Костянтин Жеваго (1,2 мільярда доларів) - з ним пов'язують гірничодобувну групу Ferrexpo.
Загалом
кількість доларових мільярдерів у світі зросла до рекордних 3428 людей,
що на 400 більше, ніж у 2025 році. Сукупна вартість активів усіх
учасників рейтингу також побила рекорд і досягла 20,1 трильйона доларів.