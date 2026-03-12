Соцопитування: більшість українців відзначають мовні зміни та жорсткішу позицію щодо РФ

Використання української мови та популярність україномовного культурного продукту зросли після початку повномасштабної воєнної агресії РФ проти України, вважають 71% українців.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова 11-18 листопада 2025 року і представленого на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу. Опитування проводилося в рамках проєкту "Україна: суспільно-політичні виклики переходу від війни до миру та повоєнного відновлення", що здійснюється за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні.

64,3% опитаних помітили зростання розуміння невідворотності перманентної загрози з боку РФ у суспільстві, 57,2% - національної самосвідомості громадян України, 57,3% - підтримки процесів дерусифікації, 56% - зростання рівня патріотизму.

62,3% заявляють про помітне зростання негативного ставлення до олігархів, 57,4% - нетерпимості до соціальної несправедливості, 55,1% - прагнення до зміни політичної еліти, 54,1% - зростання дистанції між владою і суспільством

Відносна більшість (45,1%) помічають зростання підтримки традиційних сімейних цінностей (зниження помітили 10,2% опитаних), 48,4% - ріст відчуття єдності жителів різних регіонів України (19,2% помітили зниження), 43,2% - підтримку процесів декомунізації (14,6% - зниження).

38% опитаних помітили зростання у суспільстві готовності до сприйняття тимчасових територіальних втрат заради досягнення миру (18,2% зниження). Натомість 43,1% помічають зростання віри у перемогу України у війні з РФ (24,7 помічають зниження).

37,5% помічають зростання соціальної активності українських громадян, 24,1% - зниження. 29,8 бачать ріст толерантності у міжетнічних відносинах, 16,4% - падіння. 26,6% заявляють про ріст підтримки ліберальних цінностей в суспільстві, 16,6% про падіння, 32,2% - про ріст підтримки демократичних цінностей, 24,5% про падіння. 29,2% опитаних помітили підвищення політичної активності громадян, 27,1% - зниження.

У той же час більше українців помічають зниження толерантності у міжцерковних відносинах (26,3%), ніж зростання (25%), зниження відчуття єдності між представниками різних соціальних груп і класів (29,9%), ніж зростання (28,5%), і особливо зниження рівня соціального оптимізму (38%), ніж зростання (23,7%).

Опитування проводилося методом face-to-face у всіх підконтрольних уряду регіонах України, де не ведуться бойові дії, серед 2008 респондентів віком від 18 років. Опитування велося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі, коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року за віком, статтю, типом поселення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%, але можливі додаткові систематичні відхилення вибірки, зумовлені наслідками агресії РФ.