Фінансові новини
- |
- 11.03.26
- |
- 13:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Київрада затвердила план енергостійкості міста — деталі від Кличка
07:55 11.03.2026 |
Мер Києва сказав, що план стійкості реалістичний і його розробили на основі викликів цієї зими. До роботи залучили фахівців з енергетики.
За його словами, також план передбачає відновлення зруйнованого та пошкодженого обладнання об'єктів критичної інфраструктури.
"Київ проєктували та будували за принципом повної централізації енерго-, тепло- та водопостачання. Найбільша система централізованого теплопостачання та 18% багатоповерхівок всієї країни - така специфіка нашого міста. Попри це, наше завдання - максимально зменшити залежність від централізації, розвивати розподілену генерацію, будувати резервні системи енергоживлення та теплопостачання", - заявив Кличко.
Водночас він зазначив, що для підготовки столиці до зими підтримка держави.
"Водночас частина робіт потребує фінансового забезпечення не лише з боку міста. Тому Київрада має ухвалити звернення до уряду щодо участі держави у фінансуванні, допомозі обладнанням та іншими ресурсами", - сказав мер.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сибіга: Угорщина фактично захопила працівників Ощадбанку разом із грошима
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Де купити штори онлайн: як обрати тканину, стиль і не помилитися з розміром
У РУБРИЦІ
|Київрада затвердила план енергостійкості міста — деталі від Кличка
|Ринок житла: новобудови без змін, вторинка місцями зростає в ціні
|Десята частина світового експорту озброєнь у 2021–2025 роках припала на Україну — SIPRI
|За останні роки український ринок пасивного вогнезахисту замінив імпорт – Ковлар Груп
|Владі знадобиться 1,5–2 роки після війни, щоб провести перепис населення
|Українці витрачають на азартні ігри 430 млн грн на день — 158 млрд за рік
Бізнес
|Apple показала MacBook Neo за $599 із чипом, як у iPhone 16 Pro
|Snapdragon X2 Elite Extreme: Qualcomm кидає виклик Apple та Intel
|Xiaomi планує випускати власні процесори щороку
|Європа і Китай задають нові стандарти лазерного зв’язку в космосі
|Супутниковий зв’язок: 12 млн абонентів Київстару отримають доступ до Starlink у 2026 році
|Anthropic спростила перехід між ШІ: Claude підтримує імпорт діалогів
|Ринок DDR5 лихоманить — боти масово скуповують оперативну пам’ять