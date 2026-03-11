Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Київрада затвердила план енергостійкості міста — деталі від Кличка

07:55 11.03.2026 |

Україна

Мер Києва сказав, що план стійкості реалістичний і його розробили на основі викликів цієї зими. До роботи залучили фахівців з енергетики.

За його словами, також план передбачає відновлення зруйнованого та пошкодженого обладнання об'єктів критичної інфраструктури.

"Київ проєктували та будували за принципом повної централізації енерго-, тепло- та водопостачання. Найбільша система централізованого теплопостачання та 18% багатоповерхівок всієї країни - така специфіка нашого міста. Попри це, наше завдання - максимально зменшити залежність від централізації, розвивати розподілену генерацію, будувати резервні системи енергоживлення та теплопостачання", - заявив Кличко.

Водночас він зазначив, що для підготовки столиці до зими підтримка держави.

"Водночас частина робіт потребує фінансового забезпечення не лише з боку міста. Тому Київрада має ухвалити звернення до уряду щодо участі держави у фінансуванні, допомозі обладнанням та іншими ресурсами", - сказав мер.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8627
  0,0334
 0,08
EUR
 1
 51,0386
  0,3254
 0,64

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6000  0,01 0,02 44,1936  0,05 0,11
EUR 50,8164  0,08 0,16 51,5060  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9300  0,11 0,25 43,9600  0,10 0,23
EUR 50,9324  0,13 0,26 50,9452  0,14 0,28

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес