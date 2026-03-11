Київрада затвердила план енергостійкості міста — деталі від Кличка

Мер Києва сказав, що план стійкості реалістичний і його розробили на основі викликів цієї зими. До роботи залучили фахівців з енергетики.

За його словами, також план передбачає відновлення зруйнованого та пошкодженого обладнання об'єктів критичної інфраструктури.

"Київ проєктували та будували за принципом повної централізації енерго-, тепло- та водопостачання. Найбільша система централізованого теплопостачання та 18% багатоповерхівок всієї країни - така специфіка нашого міста. Попри це, наше завдання - максимально зменшити залежність від централізації, розвивати розподілену генерацію, будувати резервні системи енергоживлення та теплопостачання", - заявив Кличко.

Водночас він зазначив, що для підготовки столиці до зими підтримка держави.

"Водночас частина робіт потребує фінансового забезпечення не лише з боку міста. Тому Київрада має ухвалити звернення до уряду щодо участі держави у фінансуванні, допомозі обладнанням та іншими ресурсами", - сказав мер.