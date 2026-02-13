Фейкова грошова допомога в Telegram: українців попередили про шахрайство.

У Telegram виявлено фейковий канал, який маскується під програму енергетичної підтримки і збирає персональні дані українців під виглядом виплат.

Фейкова "енергодопомога" в Telegram

У месенджері Telegram з'явився підроблений канал під назвою "ЕнергоПідтримка від ЄС".

Його творці пропонують користувачам заповнити анкету, обіцяючи фінансову допомогу нібито від Укренерго спільно з Українським Червоним Хрестом.

Для отримання коштів людям пропонують передати особисту інформацію, включно з контактними та іншими конфіденційними даними.

Реакція Українського Червоного Хреста

В Українському Червоному Хресті офіційно заявили, що не публікували подібних оголошень і не проводять реєстрацію для отримання зазначеної "допомоги".

Організація наголосила, що всі програми, ініціативи та партнерські проєкти анонсуються виключно через перевірені та офіційні канали комунікації.

Як розпізнати шахрайство

Актуальна інформація про діяльність та гуманітарні ініціативи розміщується тільки на офіційних ресурсах організації.

Експерти закликають громадян уважно перевіряти джерела, не переходити за сумнівними посиланнями та не передавати персональні дані неперевіреним платформам.

Подібні схеми спрямовані на збір інформації та можуть використовуватися для подальших шахрайських дій.

Поширення фейкових програм допомоги активізується на тлі складної енергетичної ситуації, що робить тему особливо чутливою для українців.