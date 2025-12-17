Фінансові новини
17.12.25
- 01:07
RSS
мапа сайту
Пісторіус: Німеччина передала Україні ще два обіцяні Patriot і вже дев’яту IRIS-T
14:40 16.12.2025 |
Німеччина поставила в Україні дві обіцяні у серпні системи ППО Patriot, а також вже дев'яту систему IRIS-T.
Як передає Укрінформу, про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час відкриття 32-го засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG), яке проходить у форматі відеозв'язку.
"Від часу нашого останнього засідання UDCG ми суттєво посилили протиповітряну оборону України, зокрема шляхом постачання двох систем Patriot, обіцяних у серпні, що стало можливим також завдяки нашим норвезьким партнерам, а також шляхом постачання дев'ятої системи IRIS-T", - сказав він.
Пісторіус також повідомив, що наступного року Німеччина передасть "значну кількість ракет AIM-9 Sidewinder з наших запасів для посилення протиповітряної оборони України".
"Окрім фінансування одного повного пакета за механізмом PURL на суму 500 млн дол. США, ми надали додаткові 200 млн дол. США для закупівлі вкрай необхідного озброєння та боєприпасів зі складів США через механізм НАТО PURL. Я особливо вдячний Норвегії, Нідерландам і Польщі за швидку та прагматичну координацію фінансування цих додаткових пакетів PURL", - заявив міністр.
Крім того, очільник німецького оборонного відомства вказав на реалізацію домовленостей, досягнутих в нещодавно укладеній угоді про співпрацю в галузі оборонної промисловості між Україною та ФРН. "Ми посилимо співпрацю між оборонними промисловостями наших двох країн, використовуючи наявний потенціал. Передусім оборонні підприємства спільно вироблятимуть вкрай необхідні дрони для України в межах нещодавно підписаної імплементаційної угоди між Німеччиною та Україною", - додав він.
Пісторіус запевнив, що Німеччина й надалі "братиме на себе відповідальність і рухатиметься вперед". "Наступного року ми ще більше розширимо нашу підтримку України. Загальний обсяг нашої допомоги сягне 11,5 мільярда євро - це новий рекорд. Збільшення нашої підтримки надсилає чіткий сигнал: Німеччина стоїть поруч з Україною", - підкреслив він.
