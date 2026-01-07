Авторизация

Військові щодня отримують понад 1500 дронів-перехоплювачів, повідомляє Міноборони

14:25 07.01.2026 |

Україна

Міноборони у грудні‐січні вийшло на високий середній показник у постачанні перехоплювачів для українського війська. Військові отримують понад 1500 протишахедних дронів на добу, повідомляє оборонне відомство.

Тут зауважили, що це дозволило суттєво наростити спроможності підрозділів у протидії повітряним цілям на різних рівнях - від переднього краю до захисту тилових регіонів.

"Окремим інструментом посилення спроможностей стала робота маркетплейсу зброї DOT‑Chain Defence. Через платформу військові підрозділи замовили та отримали понад 7 тисяч дронів-перехоплювачів тактичного рівня, що дозволяє оперативно закривати потреби без очікування централізованих поставок", - сказав міністр оборони Денис Шмигаль.

Дрони-перехоплювачі сьогодні є критично важливим елементом багаторівневої протиповітряної оборони. Вони дають змогу:

- зберігати дороговартісний ракетний ресурс ППО, використовуючи більш економічні засоби ураження;

- підвищувати щільність протидії БПЛА без перевантаження систем ППО;

- забезпечувати фронт ефективними рішеннями для захисту особового складу, техніки та логістики.

Раніше Денис Шмигаль заявляв, що у грудні 2025 року Агенція оборонних закупівель передавала до війська в середньому майже 950 дронів-перехоплювачів на добу. Він також зауважив, що закупівлі протишахедних БПЛА є ключовим пріоритетом на 2026 рік.

Наприкінці року очільник оборонного відомства також повідомив, що тепер воїни зможуть самостійно обирати та швидко отримувати засоби для боротьби з ворожими "Шахедами". Перехоплювачі доступні за програмою "Армія дронів Бонус" та постачатимуться через DOT-Chain Defence.

За матеріалами: oboronka.mezha.ua
 

