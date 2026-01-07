Фінансові новини
- |
- 07.01.26
- |
- 23:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Військові щодня отримують понад 1500 дронів-перехоплювачів, повідомляє Міноборони
14:25 07.01.2026 |
Міноборони у грудні‐січні вийшло на високий середній показник у постачанні перехоплювачів для українського війська. Військові отримують понад 1500 протишахедних дронів на добу, повідомляє оборонне відомство.
Тут зауважили, що це дозволило суттєво наростити спроможності підрозділів у протидії повітряним цілям на різних рівнях - від переднього краю до захисту тилових регіонів.
"Окремим інструментом посилення спроможностей стала робота маркетплейсу зброї DOT‑Chain Defence. Через платформу військові підрозділи замовили та отримали понад 7 тисяч дронів-перехоплювачів тактичного рівня, що дозволяє оперативно закривати потреби без очікування централізованих поставок", - сказав міністр оборони Денис Шмигаль.
Дрони-перехоплювачі сьогодні є критично важливим елементом багаторівневої протиповітряної оборони. Вони дають змогу:
- зберігати дороговартісний ракетний ресурс ППО, використовуючи більш економічні засоби ураження;
- підвищувати щільність протидії БПЛА без перевантаження систем ППО;
- забезпечувати фронт ефективними рішеннями для захисту особового складу, техніки та логістики.
Раніше Денис Шмигаль заявляв, що у грудні 2025 року Агенція оборонних закупівель передавала до війська в середньому майже 950 дронів-перехоплювачів на добу. Він також зауважив, що закупівлі протишахедних БПЛА є ключовим пріоритетом на 2026 рік.
Наприкінці року очільник оборонного відомства також повідомив, що тепер воїни зможуть самостійно обирати та швидко отримувати засоби для боротьби з ворожими "Шахедами". Перехоплювачі доступні за програмою "Армія дронів Бонус" та постачатимуться через DOT-Chain Defence.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Карні: Канада збільшить обсяги спільного виробництва озброєнь з Україною
|Урсула фон дер Ляєн озвучила бачення гарантій безпеки для України
|Лондон і Париж підписали декларацію щодо можливого розміщення військ в Україні
|В Офісі президента опублікували текст Паризької декларації «Коаліції охочих»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Військові щодня отримують понад 1500 дронів-перехоплювачів, повідомляє Міноборони
|Вимоги до оборонних контрактів посилено — Міноборони
|Дані з поля бою онлайн: відтепер у Brave1 Market виробники бачать ефективність своєї зброї
|Застосунок «Резерв+» сповіщатиме про надсилання повісток – Міноборони
|В Україні запустили сайт Нацкаталогу цін на ліки
|Плюс 647 грн: у 2026 році підвищили максимальну допомогу з безробіття
|Українці оформили вже 80 тис. квитків за перший місяць програми "УЗ 3000 км" - віцепрем’єр
Бізнес
|NVIDIA представила Rubin — суперкомп’ютер для нового покоління ШІ
|Qualcomm представила Snapdragon X2 Plus — новий чип для Windows ПК з вищою продуктивністю
|Ринок тролейбусів в Україні 2025 року виріс більше ніж утричі
|Тамагочі повертаються – але тепер з ШІ
|У Великій Британії набула чинності заборона на рекламу нездорової їжі
|BYD обігнала Tesla за продажами електромобілів у 2025 році
|Бренд Alpina офіційно перейшов під контроль BMW Group