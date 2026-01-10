Кожен десятий українець оформив «зимову підтримку» через Укрпошту

Через відділення АТ «Укрпошта» виплати за програмою «Зимова підтримка» оформили понад 3,8 млн українців.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Укрінформ.

«У 2025 році понад 3,8 мільйона українців - близько 10% населення країни - отримали змогу оформити виплату за програмою «Зимова підтримка» завдяки Укрпошті», - йдеться в повідомленні.

За даними компанії, 1,9 млн громадян особисто подали заяви на отримання виплат. Ще близько 2 млн українців отримали «Зимову підтримку» автоматично - разом із пенсіями та іншими соціальними виплатами.

Водночас Укрпошта стала не лише каналом оформлення допомоги, а й місцем її практичного використання. Станом на початок січня «Зимовою підтримкою» через Укрпошту скористалися вже 2,84 млн разів.

Наголошується, що таке охоплення було забезпечено завдяки розгалуженій інфраструктурі Укрпошти - близько 26 тисяч точок присутності по всій країні, від великих міст до невеликих сіл, гірських і прифронтових територій.

У компанії нагадали, що уряд продовжив термін використання 1 000 гривень у межах програми «Зимова підтримка - 2025». Отримувачі пенсій і соціальних виплат через Укрпошту можуть скористатися коштами до кінця лютого 2026 року.