10.01.26
00:29
RSS
Кожен десятий українець оформив «зимову підтримку» через Укрпошту
13:41 09.01.2026 |
Через відділення АТ «Укрпошта» виплати за програмою «Зимова підтримка» оформили понад 3,8 млн українців.
Про це повідомила пресслужба компанії, передає Укрінформ.
«У 2025 році понад 3,8 мільйона українців - близько 10% населення країни - отримали змогу оформити виплату за програмою «Зимова підтримка» завдяки Укрпошті», - йдеться в повідомленні.
За даними компанії, 1,9 млн громадян особисто подали заяви на отримання виплат. Ще близько 2 млн українців отримали «Зимову підтримку» автоматично - разом із пенсіями та іншими соціальними виплатами.
Водночас Укрпошта стала не лише каналом оформлення допомоги, а й місцем її практичного використання. Станом на початок січня «Зимовою підтримкою» через Укрпошту скористалися вже 2,84 млн разів.
Наголошується, що таке охоплення було забезпечено завдяки розгалуженій інфраструктурі Укрпошти - близько 26 тисяч точок присутності по всій країні, від великих міст до невеликих сіл, гірських і прифронтових територій.
У компанії нагадали, що уряд продовжив термін використання 1 000 гривень у межах програми «Зимова підтримка - 2025». Отримувачі пенсій і соціальних виплат через Укрпошту можуть скористатися коштами до кінця лютого 2026 року.
