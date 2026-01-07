Фінансові новини
В Україні запустили сайт Нацкаталогу цін на ліки
17:06 06.01.2026 |
В Україні запустили сайт Національного каталогу цін на лікарські засоби, який є джерелом інформації щодо ціноутворення та забезпечує прозорість закупівель ліків.
Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, сайт Нацкаталогу цін містить інформацію про граничні оптово-відпускні ціни виробників та імпортерів на лікарські засоби.
Каталог формує і веде Міністерство охорони здоров'я України спільно з Державним експертним центром МОЗ України та є ключовим інструментом для формування прозорого ціноутворення на ліки.
До нацкаталогу вноситься детальна інформація про лікарські засоби, зокрема їхні міжнародні та торговельні назви, лікарську форму і дозування, відомості про виробника та власника реєстраційного посвідчення, країну походження, фармакотерапевтичну групу, реєстраційний номер, категорію лікарського засобу (рецептурний або безрецептурний, оригінальний чи інноваційний), а також задекларовану оптово-відпускну ціну та розраховану граничну роздрібну ціну з урахуванням оптових і роздрібних надбавок та податків.
