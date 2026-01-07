Фінансові новини
- |
- 07.01.26
- |
- 23:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Дані з поля бою онлайн: відтепер у Brave1 Market виробники бачать ефективність своєї зброї
На маркетплейсі Brave1 Market запрацював дашборд для виробників зброї, завдяки якому підприємці бачитимуть ефективність своїх технологій в особистому кабінеті.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, передає Укрінформ.
«Українські розробники отримали інструмент, який докорінно змінить підхід до вдосконалення зброї - у маркетплейс Brave1 Market інтегрували реальні бойові дані. Тепер виробники, які працюють за програмою «Армія дронів.Бонус», можуть наживо бачити ефективність своїх виробів в особистому кабінеті», - йдеться в повідомленні.
Завдяки новим аналітичним дашбордам компанії отримують детальну статистику застосування техніки на фронті, зокрема, щодо частки ринку в закупівлях за е-бали (у своїй категорії та за окремими виробами), кількості уражень ворога, суми зароблених балів та місця дрона в рейтингу серед аналогів.
Також можна буде побачити рейтинг підрозділів, які найактивніше та найефективніше застосовують техніку, що реалізується у маркетплейсі, типи уражених цілей та дистанцію роботи безпілотних систем від лінії фронту.
«Завдяки системі е-балів і маркету ми бачимо, які дрони є найбільш ефективні, як змінюється статистика кожного місяця. І важливо давати інформацію також виробникам про те, на якому місці вони знаходяться у своїй категорії, що їм потрібно покращити, скільки підрозділів купують їхні дрони», - зазначив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Карні: Канада збільшить обсяги спільного виробництва озброєнь з Україною
|Урсула фон дер Ляєн озвучила бачення гарантій безпеки для України
|Лондон і Париж підписали декларацію щодо можливого розміщення військ в Україні
|В Офісі президента опублікували текст Паризької декларації «Коаліції охочих»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Скільки коштує бензин в Україні: актуальні ціни 7 січня
|Суд у Швеції остаточно відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 млрд
|Змінився рівень доходу сім’ї, що дає право на пільги в Україні
|Експорт ІТ-послуг за 11 місяців наблизився до $6 млрд
|19 нових експортних ринків: Україна розширила агроекспорт у 2025 році
|За рік число резидентів «Дія.Сіtу» подвоїлося, повідомляє Мінцифри
Бізнес
|NVIDIA представила Rubin — суперкомп’ютер для нового покоління ШІ
|Qualcomm представила Snapdragon X2 Plus — новий чип для Windows ПК з вищою продуктивністю
|Ринок тролейбусів в Україні 2025 року виріс більше ніж утричі
|Тамагочі повертаються – але тепер з ШІ
|У Великій Британії набула чинності заборона на рекламу нездорової їжі
|BYD обігнала Tesla за продажами електромобілів у 2025 році
|Бренд Alpina офіційно перейшов під контроль BMW Group