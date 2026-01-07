Дані з поля бою онлайн: відтепер у Brave1 Market виробники бачать ефективність своєї зброї

На маркетплейсі Brave1 Market запрацював дашборд для виробників зброї, завдяки якому підприємці бачитимуть ефективність своїх технологій в особистому кабінеті.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, передає Укрінформ.

«Українські розробники отримали інструмент, який докорінно змінить підхід до вдосконалення зброї - у маркетплейс Brave1 Market інтегрували реальні бойові дані. Тепер виробники, які працюють за програмою «Армія дронів.Бонус», можуть наживо бачити ефективність своїх виробів в особистому кабінеті», - йдеться в повідомленні.

Завдяки новим аналітичним дашбордам компанії отримують детальну статистику застосування техніки на фронті, зокрема, щодо частки ринку в закупівлях за е-бали (у своїй категорії та за окремими виробами), кількості уражень ворога, суми зароблених балів та місця дрона в рейтингу серед аналогів.

Також можна буде побачити рейтинг підрозділів, які найактивніше та найефективніше застосовують техніку, що реалізується у маркетплейсі, типи уражених цілей та дистанцію роботи безпілотних систем від лінії фронту.

«Завдяки системі е-балів і маркету ми бачимо, які дрони є найбільш ефективні, як змінюється статистика кожного місяця. І важливо давати інформацію також виробникам про те, на якому місці вони знаходяться у своїй категорії, що їм потрібно покращити, скільки підрозділів купують їхні дрони», - зазначив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

