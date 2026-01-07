Авторизация

Вимоги до оборонних контрактів посилено — Міноборони

11:14 07.01.2026 |

Економіка, Україна

Міністерство оборони України посилило вимоги до виконавців оборонних контрактів, які мають борги у виконавчих провадженнях та проти яких виконавчі дії зупиняються у період воєнного стану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони.

Запроваджено додатковий критерій визначення таких підприємств: обсяг виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення має перевищувати 50% від загального обсягу виробництва за останній звітний період.

Відповідні зміни запроваджені в грудні 2025 року. За ініціативи Міноборони Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою унормований Порядок визначення підприємств оборонно-промислового комплексу, які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення виконавчих дій за якими зупиняється у період воєнного стану.

Міноборони отримало відповідні повноваження після ліквідації Міністерства стратегічних галузей промисловості.

"Практика застосування положень порядку показала необхідність внесення змін, які б чітко підкреслювали поширення його дії саме на підприємства, для яких виробництво товарів, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення є основною діяльністю. Тому фахівці Міноборони розробили відповідні зміни у нормативно-правову базу", - пояснили у відомстві.

Відтепер виконавець оборонного контракту має відповідати одночасно трьом критеріям:

  • перебування підприємства у процесі виконання державного контракту (договору), укладеного ним з державним замовником у сфері оборони, службою державного замовника або залучення підприємства на підставі договорів, зокрема зовнішньоекономічних договорів (контрактів), до виконання такого державного контракту (договору);
  • включення підприємства до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів);
  • обсяг виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення становить понад 50% загального обсягу виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг підприємства за останній звітний період.

    • Наразі, за даними Міноборони, перелік виконавців оборонних контрактів, які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення виконавчих дій за якими зупиняється у період воєнного стану, налічує 51 підприємство оборонно-промислового комплексу.
     

