Вимоги до оборонних контрактів посилено — Міноборони

Міністерство оборони України посилило вимоги до
виконавців оборонних контрактів, які мають борги у виконавчих
провадженнях та проти яких виконавчі дії зупиняються у період воєнного
стану.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони.
Запроваджено додатковий критерій визначення таких підприємств: обсяг
виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного
призначення має перевищувати 50% від загального обсягу виробництва за
останній звітний період.
Відповідні зміни запроваджені в грудні 2025 року. За ініціативи Міноборони Кабінет
міністрів ухвалив постанову, якою унормований Порядок визначення
підприємств оборонно-промислового комплексу, які є боржниками у
виконавчих провадженнях, вчинення виконавчих дій за якими зупиняється у
період воєнного стану.
Міноборони отримало відповідні повноваження після ліквідації Міністерства стратегічних галузей промисловості.
"Практика застосування положень порядку показала необхідність
внесення змін, які б чітко підкреслювали поширення його дії саме на
підприємства, для яких виробництво товарів, виконання робіт, надання
послуг оборонного призначення є основною діяльністю. Тому фахівці
Міноборони розробили відповідні зміни у нормативно-правову базу", -
пояснили у відомстві.
Відтепер виконавець оборонного контракту має відповідати одночасно трьом критеріям:
перебування підприємства у процесі виконання державного контракту
(договору), укладеного ним з державним замовником у сфері оборони,
службою державного замовника або залучення підприємства на підставі
договорів, зокрема зовнішньоекономічних договорів (контрактів), до
виконання такого державного контракту (договору);включення підприємства до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів);обсяг виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг
оборонного призначення становить понад 50% загального обсягу виробництва
товарів, виконання робіт, надання послуг підприємства за останній
звітний період.
Наразі, за даними Міноборони, перелік виконавців оборонних
контрактів, які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення
виконавчих дій за якими зупиняється у період воєнного стану, налічує 51
підприємство оборонно-промислового комплексу.