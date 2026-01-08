Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Український перехоплювач «Салют» досягає швидкості 320 км/год і вже знищує «Шахеди»

08:04 08.01.2026 |

Україна

В Україні презентували новий дрон-перехоплювач, який називається "Салют". Він розроблений на основі реального бойового досвіду та вже має підтверджене бойове застосування. Про це йдеться в пресрелізі розробника, який отримала "Оборонка".

"Система активної протидії ворожим БпЛА малого та середнього класу (Shahed, "Гербера", "Ланцет", ZALA), призначена для захисту критичної, цивільної та військової інфраструктури в умовах обмеженого часу реагування", - повідомили в українській компанії.

Тут розповіли, що зенітний перехоплювач "Салют" має підвищену швидкість перехоплення, оптимізоване живлення, інтеграцію sine.link, конструктивні рішення для безпечної експлуатації в бойових умовах та стабільне серійне постачання.

"Під час проєктування враховано реальні сценарії застосування: типові загрози, швидкість цілей, умови виявлення й ураження, а також вимоги до простоти та надійності роботи в бойових умовах", - додав виробник.

Максимальна швидкість дрона сягає 320 км/год, а крейсерська - 180-200 км/год. "Салют" оснащений сутінковою аналоговою камерою/тепловізійною відеокамерою. Перехоплювач має можливість встановлення автоматичного захоплення/донаведення.

Час крейсерського польоту дрону - до 20 хвилин, максимальна висота польоту - 6 км, а бойовий радіус застосування - 20 км.

У компанії кажуть, що розробка дрона тривала до двох місяців - від ідеї до першого збиття цілі. Після місяця роботи команда вирушила на фронт, щоб продемонструвати перехоплювач деяким підрозділам ППО. З собою взяли 3D-принтери, інструменти та стаціонарні ПК.

"За тиждень роботи в орендованій квартирі поблизу фронту борт був майже повністю перероблений відповідно до реальних запитів військових. Відтоді всі запити на покращення доопрацьовуються у терміни до двох тижнів, а найпростіші зміни інтегруються за лічені дні", - розповіли в українській компанії.

Серед перший цілей перехоплювача - "Гербери", а згодом ZALA і "Шахеди". Також виробник представив відео, на якому пілот підрозділу Sky Wars 47-ї бригади ЗСУ "Маґура" збиває "Шахед" завдяки дрону "Салют".

За матеріалами: mezha.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,7155
  0,1521
 0,36
EUR
 1
 49,9216
  0,1224
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,5658  0,29 0,69 43,2216  0,37 0,87
EUR 49,7929  0,27 0,55 50,5516  0,32 0,65

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9100  0,34 0,80 42,9400  0,34 0,80
EUR 50,5004  0,64 1,28 50,2185  0,33 0,67

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес