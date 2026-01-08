Український перехоплювач «Салют» досягає швидкості 320 км/год і вже знищує «Шахеди»

В Україні презентували новий дрон-перехоплювач, який називається
"Салют". Він розроблений на основі реального бойового досвіду та вже має
підтверджене бойове застосування. Про це йдеться в пресрелізі
розробника, який отримала "Оборонка".
"Система активної протидії ворожим БпЛА малого та середнього класу
(Shahed, "Гербера", "Ланцет", ZALA), призначена для захисту критичної,
цивільної та військової інфраструктури в умовах обмеженого часу
реагування", - повідомили в українській компанії.
Тут розповіли, що зенітний перехоплювач "Салют" має підвищену швидкість
перехоплення, оптимізоване живлення, інтеграцію sine.link,
конструктивні рішення для безпечної експлуатації в бойових умовах та
стабільне серійне постачання.
"Під час проєктування враховано реальні сценарії застосування: типові
загрози, швидкість цілей, умови виявлення й ураження, а також вимоги до
простоти та надійності роботи в бойових умовах", - додав виробник.
Максимальна швидкість дрона сягає 320 км/год, а крейсерська - 180-200
км/год. "Салют" оснащений сутінковою аналоговою камерою/тепловізійною
відеокамерою. Перехоплювач має можливість встановлення автоматичного
захоплення/донаведення.
Час крейсерського польоту дрону - до 20 хвилин, максимальна висота польоту - 6 км, а бойовий радіус застосування - 20 км.
У компанії кажуть, що розробка дрона тривала до двох місяців - від ідеї
до першого збиття цілі. Після місяця роботи команда вирушила на фронт,
щоб продемонструвати перехоплювач деяким підрозділам ППО. З собою взяли
3D-принтери, інструменти та стаціонарні ПК.
"За тиждень роботи в орендованій квартирі поблизу фронту борт був майже
повністю перероблений відповідно до реальних запитів військових.
Відтоді всі запити на покращення доопрацьовуються у терміни до двох
тижнів, а найпростіші зміни інтегруються за лічені дні", - розповіли в
українській компанії.
Серед перший цілей перехоплювача - "Гербери", а згодом ZALA і "Шахеди".
Також виробник представив відео, на якому пілот підрозділу Sky Wars
47-ї бригади ЗСУ "Маґура" збиває "Шахед" завдяки дрону "Салют".