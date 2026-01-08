Український перехоплювач «Салют» досягає швидкості 320 км/год і вже знищує «Шахеди»

В Україні презентували новий дрон-перехоплювач, який називається "Салют". Він розроблений на основі реального бойового досвіду та вже має підтверджене бойове застосування. Про це йдеться в пресрелізі розробника, який отримала "Оборонка".

"Система активної протидії ворожим БпЛА малого та середнього класу (Shahed, "Гербера", "Ланцет", ZALA), призначена для захисту критичної, цивільної та військової інфраструктури в умовах обмеженого часу реагування", - повідомили в українській компанії.

Тут розповіли, що зенітний перехоплювач "Салют" має підвищену швидкість перехоплення, оптимізоване живлення, інтеграцію sine.link, конструктивні рішення для безпечної експлуатації в бойових умовах та стабільне серійне постачання.

"Під час проєктування враховано реальні сценарії застосування: типові загрози, швидкість цілей, умови виявлення й ураження, а також вимоги до простоти та надійності роботи в бойових умовах", - додав виробник.

Максимальна швидкість дрона сягає 320 км/год, а крейсерська - 180-200 км/год. "Салют" оснащений сутінковою аналоговою камерою/тепловізійною відеокамерою. Перехоплювач має можливість встановлення автоматичного захоплення/донаведення.

Час крейсерського польоту дрону - до 20 хвилин, максимальна висота польоту - 6 км, а бойовий радіус застосування - 20 км.

У компанії кажуть, що розробка дрона тривала до двох місяців - від ідеї до першого збиття цілі. Після місяця роботи команда вирушила на фронт, щоб продемонструвати перехоплювач деяким підрозділам ППО. З собою взяли 3D-принтери, інструменти та стаціонарні ПК.

"За тиждень роботи в орендованій квартирі поблизу фронту борт був майже повністю перероблений відповідно до реальних запитів військових. Відтоді всі запити на покращення доопрацьовуються у терміни до двох тижнів, а найпростіші зміни інтегруються за лічені дні", - розповіли в українській компанії.

Серед перший цілей перехоплювача - "Гербери", а згодом ZALA і "Шахеди". Також виробник представив відео, на якому пілот підрозділу Sky Wars 47-ї бригади ЗСУ "Маґура" збиває "Шахед" завдяки дрону "Салют".