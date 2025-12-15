Фінансові новини
- 15.12.25
- 11:03
Уряд ухвалив рішення про автоматичний військовий облік громадян України - Міноборони
10:38 15.12.2025
Кабінет міністрів України ухвалив постанову про запуск нового експериментального проєкту з автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
"Це рішення зменшує бюрократію та спрощує процедуру для громадян і ТЦК: частина людей ставатиме на військовий облік без особистих звернень, черг і додаткових довідок", - йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони України.
За їх інформацією, на військовий облік автоматично ставитимуться:
Чоловіки, які не стали на облік у 17 років - автоматично отримують статус призовника з моменту 18-річчя;
Чоловіки віком 18-60 років, які перебувають за кордоном - під час отримання чи обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби. Для цього не потрібно відвідувати ТЦК та СП або проходити ВЛК;
"Ми налагодили обмін даними між Міноборони, міграційною службою, демографічним реєстром та реєстром актів цивільного стану. Людині більше не потрібно бігати по кабінетах і стояти в чергах, щоб виконати свій обов'язок. Система зробить це автоматично, бо вже має всі необхідні дані", - прокоментувала, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук.
