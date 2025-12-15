Уряд ухвалив рішення про автоматичний військовий облік громадян України - Міноборони

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про запуск нового експериментального проєкту з автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

"Це рішення зменшує бюрократію та спрощує процедуру для громадян і ТЦК: частина людей ставатиме на військовий облік без особистих звернень, черг і додаткових довідок", - йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони України.

За їх інформацією, на військовий облік автоматично ставитимуться:

Чоловіки, які не стали на облік у 17 років - автоматично отримують статус призовника з моменту 18-річчя;

Чоловіки віком 18-60 років, які перебувають за кордоном - під час отримання чи обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби. Для цього не потрібно відвідувати ТЦК та СП або проходити ВЛК;

"Ми налагодили обмін даними між Міноборони, міграційною службою, демографічним реєстром та реєстром актів цивільного стану. Людині більше не потрібно бігати по кабінетах і стояти в чергах, щоб виконати свій обов'язок. Система зробить це автоматично, бо вже має всі необхідні дані", - прокоментувала, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук.