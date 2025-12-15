Авторизация

Уряд ухвалив рішення про автоматичний військовий облік громадян України - Міноборони

10:38 15.12.2025 |

Україна

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про запуск нового експериментального проєкту з автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

"Це рішення зменшує бюрократію та спрощує процедуру для громадян і ТЦК: частина людей ставатиме на військовий облік без особистих звернень, черг і додаткових довідок", - йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони України.

За їх інформацією, на військовий облік автоматично ставитимуться:

Чоловіки, які не стали на облік у 17 років - автоматично отримують статус призовника з моменту 18-річчя;

Чоловіки віком 18-60 років, які перебувають за кордоном - під час отримання чи обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби. Для цього не потрібно відвідувати ТЦК та СП або проходити ВЛК;

"Ми налагодили обмін даними між Міноборони, міграційною службою, демографічним реєстром та реєстром актів цивільного стану. Людині більше не потрібно бігати по кабінетах і стояти в чергах, щоб виконати свій обов'язок. Система зробить це автоматично, бо вже має всі необхідні дані", - прокоментувала, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1936
  0,0785
 0,19
EUR
 1
 49,4678
  0,0476
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9382  0,07 0,16 42,4764  0,01 0,01
EUR 49,2289  0,03 0,06 49,8889  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2300  0,04 0,09 42,2600  0,05 0,12
EUR 49,5735  0,02 0,04 49,5835  0,02 0,05

