Україна отримає озброєння на $5 млрд через PURL, акцент на ППО, - НАТО

Заступниця генсека НАТО Радмила Шекерінська заявила, що до кінця року Україна отримає через механізм програма PURL близько $5 млрд військової допомоги зі складів США - ППО, боєприпаси та критичні запчастини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шекерінська повідомила в інтерв'ю Суспільному.

"Левова частка засобів протиповітряної оборони надходить в Україну саме через PURL - це буквально різниця між життям і смертю", - зазначила Шекерінська.

За її словами, логістичні маршрути працюють безперервно через хаби в Польщі та Румунії, а фінансування пакетів забезпечують європейські союзники та Канада. До програми вже долучилися також Австралія і Нова Зеландія.

Шекерінська зазначила, що попри суттєві обсяги постачання, Україні "завжди потрібно більше систем ППО". Водночас оборонні промисловості країн НАТО нарощують виробництво, щоб покрити наявний дефіцит.