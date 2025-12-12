Фінансові новини
Україна отримає озброєння на $5 млрд через PURL, акцент на ППО, - НАТО
10:03 12.12.2025 |
Заступниця генсека НАТО Радмила Шекерінська заявила, що до кінця року Україна отримає через механізм програма PURL близько $5 млрд військової допомоги зі складів США - ППО, боєприпаси та критичні запчастини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шекерінська повідомила в інтерв'ю Суспільному.
"Левова частка засобів протиповітряної оборони надходить в Україну саме через PURL - це буквально різниця між життям і смертю", - зазначила Шекерінська.
За її словами, логістичні маршрути працюють безперервно через хаби в Польщі та Румунії, а фінансування пакетів забезпечують європейські союзники та Канада. До програми вже долучилися також Австралія і Нова Зеландія.
Шекерінська зазначила, що попри суттєві обсяги постачання, Україні "завжди потрібно більше систем ППО". Водночас оборонні промисловості країн НАТО нарощують виробництво, щоб покрити наявний дефіцит.
BlackRock долучилась до перемовин про відновлення України
ЄС погодив механізм відмови від російського газу
Єврокомісія хоче пришвидшити створення "трибуналу для Путіна" за злочин агресії
У ЄС відреагували на заяву Трампа про необхідність президентських виборів в Україні
