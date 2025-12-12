Авторизация

В ОП спростували інформацію, що Україна погодилася на умови США щодо створення буферної зони на Донбасі

Рішення щодо створення буферної зони може прийматися лише на найвищому політичному рівні чи народом України, повідомив журналістам радник президента з комунікацій Дмитро Литвин

"Михайло (Подоляк - ІФ-У) їм сказав загалом те, що обговорювати можна різні речі, але питання завжди в деталях, як це може працювати. Чи погодилась Україна чи не погодилась - може вирішуватися тільки на найвищому політичному рівні чи народом України, вчора президент про це сказав журналістам", - сказав Литвин у п'ятницю.

Раніше Le Monde з посиланням на радника глави ОП Михайла Подоляка повідомляла, що нібито Україна погодилася на умови США щодо створення буферної зони на Донбасі, однак Київ вважає, що обидві армії повинні відступити для забезпечення безпечної буферної зони.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

