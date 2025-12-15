Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Делегація США у Берліні наполягає на повному виведенні ЗСУ з Донбасу, - AFP

Стів Віткофф та Джаред Кушнер під час переговорів у Берліні з українською делегацією тиснули на Київ з вимогою передати РФ території Донбасу, які все ще під контролем Сил оборони України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише АFP із посиланням на джерела.


Що відомо?

Один із співрозмовників заявив, що американська сторона все ще хоче, щоб Україна відмовилася від контролю над Донбасом.

За його словами, Путін хоче території, США вимагають від України "вивести війська" з цих регіонів, а Київ "не погоджується" на цю вимогу.

"Трохи дивно, що американці займають позицію росіян у цьому питанні", - додав співрозмовник.

За матеріалами: Цензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2451
  0,0515
 0,12
EUR
 1
 49,6549
  0,1871
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9382  0,07 0,16 42,4764  0,01 0,01
EUR 49,2289  0,03 0,06 49,8889  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 16:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0600  0,13 0,31 42,1000  0,11 0,26
EUR 49,4835  0,07 0,14 49,5135  0,05 0,09

Бізнес