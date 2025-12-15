Фінансові новини
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Джеймі Даймон
Делегація США у Берліні наполягає на повному виведенні ЗСУ з Донбасу, - AFP
15:14 15.12.2025
Стів Віткофф та Джаред Кушнер під час переговорів у Берліні з українською делегацією тиснули на Київ з вимогою передати РФ території Донбасу, які все ще під контролем Сил оборони України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише АFP із посиланням на джерела.
Що відомо?
Один із співрозмовників заявив, що американська сторона все ще хоче, щоб Україна відмовилася від контролю над Донбасом.
За його словами, Путін хоче території, США вимагають від України "вивести війська" з цих регіонів, а Київ "не погоджується" на цю вимогу.
"Трохи дивно, що американці займають позицію росіян у цьому питанні", - додав співрозмовник.
|
|
