- 09.01.26
- 14:03
- RSS
Reuters: команда Трампа розглядає виплати до $100 тис. кожному гренландцю для відокремлення від Данії
10:30 09.01.2026 |
Американські посадовці обговорювали можливість одноразових виплат гренландцям у межах спроб переконати їх вийти зі складу Данії та потенційно приєднатися до Сполучених Штатів.
Про це пише Reuters із посиланням на чотирьох ознайомлених співрозмовників.
Хоча про точну суму чи процес виплат ще не йдеться, американські посадовці, включно з радниками Білого дому, обговорювали цифри від 10 000 до 100 000 доларів на людину, кажуть два джерела.
Ідея таких виплат пояснює, як США могли б спробувати «купити» острів з 57 тисячами мешканців, попри наполягання влади в Копенгагені та Нууку на тому, що Гренландія не продається. Ця тактика є одним із різних варіантів, що обговорюють у Білому домі, включно з потенційним залученням американських військових.
Один зі співрозмовників Reuters стверджує, що внутрішні дискусії щодо одноразових виплат не є чимось новим. Однак, за його словами, останніми днями вони стали серйознішими, і в Білому досі розглядають вищі суми, зокрема, реальну можливість отримання виплати в розмірі 100 000 доларів на людину, що призведе до загальної суми майже 6 мільярдів доларів.
Багато деталей будь-яких потенційних платежів незрозумілі, як і те, чи адміністрація Трампа взагалі вирішить піти цим шляхом, або що саме очікувати від гренландців у такому разі. Білий дім заявив, що військове втручання можливе, хоча посадовці також кажуть, що США віддають перевагу купівлі острова або іншому дипломатичному шляху.
