Фінансові новини

"Укрпошта" вдосконалює використання коштів за програмою "Зимова підтримка" та додає можливість замовити ліки та придбати продукти.

Як повідомили в компанії, тепер українці можуть замовити аптечні набори або окремі лікарські препарати за "Зимову підтримку" через "Укрпошту" - з доставкою до стаціонарного чи пересувного відділення в будь-якому населеному пункті країни.

"На сайті "Укрпошта.Аптека" створено окремий розділ "Зимова підтримка 2025", де кожен охочий може заздалегідь підготувати власну аптечку. Окрім цього, для зручності клієнтів "Укрпошта.Аптека" пропонує готові рекомендовані набори найнеобхідніших сезонних препаратів: "Від застуди", "Від температури", "Від нежитю", "Для спокійного сну", "При отруєнні", "Турбота про серце" та інші. Кожен набір є гнучким до зміни - можна додавати або виключати позиції", - розповіли в компанії.

Також доступне формування повністю індивідуальної аптечки з будь-яких препаратів, представлених на сайті. Можна обрати один вид ліків чи замовити все одразу.

Відрізняється лише оплата:

ті, хто отримує "Зимову підтримку" через "Укрпошту", можуть оформити замовлення післяплатою й оплатити у відділенні під час отримання ліків;

якщо оформили "Зимову підтримку" через "Дію", необхідно буде оплатити замовлення одразу на сайті карткою "Національний кешбек".

Також в "Укрпошті" звернули увагу на використання коштів "Зимової підтримки" для оплати відправлень із післяплатою.

"Оскільки під час отримання неможливо встановити, чи входить товар до переліку дозволених до оплати коштами програми "Зимова підтримка", окрім замовлень з "Укрпошта.Аптека", оплата післяплати карткою "Національний кешбек" буде недоступною. Водночас умови використання самої картки "Національний кешбек" не змінюються", - пояснил в компанії.

Кошти "Зимової підтримки" й надалі можна витрачати в мережі "Укрпошти" для оплати комунальних і поштових послуг (придбання марок тощо), передплати українських періодичних видань та товарів, зокрема й продуктів українського виробництва.

Станом на сьогодні вже понад 400 тис. українців скористалися цією можливістю у відділеннях компанії.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів продовжив терміни використання допомоги 1000 грн у межах програми "Зимова підтримка". Тепер отримувачі пенсій і соціальних виплат через "Укрпошту", для яких виплату було сформовано автоматично, та ті, хто самостійно оформлював заявку у відділеннях, зможуть витратити тисячу до кінця лютого 2026 року - тепер термін однаковий для обох категорій.

До того стало відомо, що на фінансування виплат до кінця року виділили 11 млрд грн, це дозволить виплатити по 1000 грн для 11 млн українців. Таким чином, кількість заяв вже на 5 мільйонів перевищила заплановану.

У Міністерстві соціальної політики раніше підтвердили, що кошти на виплату "зимової тисячі" спрямували з програм соціальної підтримки громадян, які потребіють допомоги.