Кабінет Міністрів ухвалив рішення про створення АТ "Гарантований покупець" ("ГарПок") на базі відповідного державного підприємства.

Постанова № 1633 від 10 грудня 2025 року розміщена на Урядовому порталі.

Нею затверджено також статут товариства та положення про наглядову раду.

Виконання обов'язків голови правління АТ "Гарантований покупець" покладено на заступника директора із загальних питань держпідприємства "ГарПок" Владислава Новікова, який зараз виконує обов'язки його керівника.

Згідно зі статутом, єдиним засновником та акціонером товариства є держава в особі Кабінету Міністрів, який одноосібно виконує функції з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі у розмірі 159 733 тис. грн.

Правління компанії, як і наглядова рада, складається з п'яти осіб.

Обрання та припинення повноважень голови і членів правління належить до виключних повноважень наглядової ради. Це рішення, як і низка інших, приймається кваліфікаційною більшістю голосів - за членів та голову правління мають проголосувати не менше чотирьох членів НР.

Така сама кількість голосів має бути віддана, зокрема, за затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності АТ, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу, а також великих угод та прийняття рішення про відсторонення голови або членів правління, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління.

Члени наглядової ради обираються строком на три роки. Члена наглядової ради - представника держави акціонер може замінити у будь-який час. Кандидати на посаду незалежних членів наглядової ради визначаються за результатами конкурсного відбору в порядку, визначеному законодавством.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики пропонує уряду включити АТ "Українські розподільні мережі", АТ "Оператор ринку" та ДП "Гарантований покупець" у перелік важливих для економіки підприємств із держчасткою від 50%, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю номінаційного комітету.

У разі ухвалення такого рішення незалежні члени наглядових рад цих компаній будуть відбиратися номінаційним комітетом за участі міжнародних спостерігачів, а представники держави - погоджуватися цим комітетом.

