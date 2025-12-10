Фінансові новини
В Україні попит на електромобілі за рік виріс в 2,5 рази
13:46 09.12.2025 |
Сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів за підсумками листопада становить 13,5 тис., що на 2,3% менше, ніж було у жовтні але на 143,8% більше відносно показників листопада-2024.
Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.
Йдеться, що основу складають імпортовані електромобілі з пробігом, частка таких 56,1%, або 7569 шт.
Другий за обсягами підсегмент цього разу - нові електроавто. нових легковиків групи BEV було зареєстровано 3154 шт., що складає 23,4%. І це перший раз, коли було досягнуто й перейдено відмітку у три тисячі перших реєстрацій, зазначають аналітики.
Вживані електроавто з внутрішнього ринку зайняли 20,5% у своїй групі, у кількісному вимірі це 2776 шт.
Згідно з аналітикою, показники за цими підсегментами змінились у порівнянні з минулими періодами:
Як повідомляють експерти, станом на кінець листопада в Україні (без урахування промислових електрокарів, тролейбусів, рейкових машин та групи "мото") парк електромобілів в Україні складає 214,7 тис. одиниць.
Найбільше у ньому легковиків - 210,3 тис. Вантажівок на електротязі 4,4 тис., також є кілька електробусів (9 шт.).
"Цікаво, що найбільше у нашому парку електромобілів марки Tesla - 20,2%, хоч від початку "електромобілізації" й донедавна лідирував Nissan, частка якого зараз 17,4%. Третій у цьому списку Volkswagen, з часткою 12,2%", - підкреслюють аналітики.
За їхніми даними, середній вік у цьому сегменті парку - 5,6 року, що робить його наймолодшим серед усіх інших сегментів.
