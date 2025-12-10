Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні попит на електромобілі за рік виріс в 2,5 рази

13:46 09.12.2025 |

Транспорт

В Україні попит на електромобілі за рік виріс в 2,5 рази Сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів за підсумками листопада становить 13,5 тис., що на 2,3% менше, ніж було у жовтні але на 143,8% більше відносно показників листопада-2024.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Йдеться, що основу складають імпортовані електромобілі з пробігом, частка таких 56,1%, або 7569 шт.

Другий за обсягами підсегмент цього разу - нові електроавто. нових легковиків групи BEV було зареєстровано 3154 шт., що складає 23,4%. І це перший раз, коли було досягнуто й перейдено відмітку у три тисячі перших реєстрацій, зазначають аналітики.

Вживані електроавто з внутрішнього ринку зайняли 20,5% у своїй групі, у кількісному вимірі це 2776 шт.

Згідно з аналітикою, показники за цими підсегментами змінились у порівнянні з минулими періодами:

  • Внутрішні перепродажі: -19,3% (порівняно з жовтнем), +50,6% (порівняно з листопадом 2024);
  • Імпорт вживаних: -4,6%, +170,4%;
  • Імпорт нових: +28,9% M-M, +252,0%.

    • Як повідомляють експерти, станом на кінець листопада в Україні (без урахування промислових електрокарів, тролейбусів, рейкових машин та групи "мото") парк електромобілів в Україні складає 214,7 тис. одиниць.

    Найбільше у ньому легковиків - 210,3 тис. Вантажівок на електротязі 4,4 тис., також є кілька електробусів (9 шт.).

    "Цікаво, що найбільше у нашому парку електромобілів марки Tesla - 20,2%, хоч від початку "електромобілізації" й донедавна лідирував Nissan, частка якого зараз 17,4%. Третій у цьому списку Volkswagen, з часткою 12,2%", - підкреслюють аналітики.

    За їхніми даними, середній вік у цьому сегменті парку - 5,6 року, що робить його наймолодшим серед усіх інших сегментів.

    За матеріалами: Економічна правда
     

    Бізнес