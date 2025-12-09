Трамп дозволив постачання Китаю чипів Nvidia та анонсував 25% мита з таких продажів

Сполучені Штати дозволять Nvidia (NVDA.O) експортувати процесори H200, які є другими за потужністю чипами штучного інтелекту. Ці чипи відправлятимуться до Китаю, а з таких продажів стягуватиметься 25% мита.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп, інформує Reuters.

Цей крок фактично став відповіддю на внутрішні дискусії у США щодо того, чи мають Nvidia та інші компанії підтримувати своє глобальне лідерство в галузі AI-чіпів шляхом продажів до Китаю, чи утримуватися від експорту, попри те що Пекін закликав компанії не використовувати американські технології.

Трамп зазначив, що поінформував президента Китаю Сі Цзіньпіна, де чіпи Nvidia перебувають під пильним наглядом уряду, про це рішення, і що він "відреагував позитивно". Трамп також наголосив, що Міністерство торгівлі США завершує узгодження деталей угоди, і аналогічний підхід буде застосовано до інших виробників AI-чипів, таких як Advanced Micro Devices (AMD) та Intel (INTC.O).

"Ми захистимо національну безпеку, створимо робочі місця в Америці та збережемо лідерство Америки у сфері штучного інтелекту. Клієнти NVIDIA у США вже просуваються вперед зі своїми неймовірними, високотехнологічними чіпами Blackwell, а незабаром і Rubin, жоден з яких не є частиною цієї угоди", ‒ наголосив Трамп.

В адміністрації розглядають це рішення як компроміс між забороною на продаж Китаю новітніх чіпів Blackwell, що Трамп не дозволив, та повною зупинкою постачання американських чипів, яка, на думку чиновників, могла б посилити позиції Huawei на китайському ринку.

"Ми аплодуємо рішення президента Трампа дозволити американській чип-індустрії конкурувати заради високоплачуваних робочих місць та виробництва в Америці. Пропозиція H200 схваленим комерційним клієнтам, відібраним Департаментом торгівлі, визначає зважений баланс, який корисний для Америки", ‒ йдеться у заяві Nvidia.

Представник Білого дому повідомив, що 25% збір буде стягуватися як імпортний податок із Тайваню, де виробляють ці чипи, до Сполучених Штатів, де вони проходитимуть перевірку безпеки американськими посадовцями перед відправкою до Китаю.





Водночас у Вашингтоні "яструби" висловлюють занепокоєння, що продаж Китаю більш потужних чипів штучного інтелекту може сприяти зміцненню китайських збройних сил. Саме ці ризики свого часу стали підставою для запровадження обмежень на експорт адміністрацією Байдена.

Як повідомлялося, Nvidia заявила про створення партнерства з Uber для запуску найбільшої у світі мережі роботаксі та автономних вантажівок. Масштабне впровадження цього проєкту заплановане на 2027 рік, а цільовий парк має становити 100 000 безпілотних транспортних засобів, що працюватимуть у спільній мережі разом із водіями.

Основою проєкту стане нова платформа штучного інтелекту Nvidia Drive AGX Hyperion 10, яка дає можливість перетворити серійні автомобілі на роботаксі четвертого рівня автономності. Обробку та навчання даних забезпечуватиме спільна датафабрика на основі Nvidia Cosmos.