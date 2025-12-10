Фінансові новини
10.12.25
18:17
У ЄС відреагували на заяву Трампа про необхідність президентських виборів в Україні
09:02 10.12.2025 |
Володимир Зеленський є демократично обраним президентом України, а наступні президентські вибори мають відбутися, коли цього дозволять умови.
Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила речниця Європейської комісії Анітта Гіппер.
У ЄС вважають Зеленського легітимним президентом і зауважують, що вибори президента в Україні мають відбутися, коли дозволять обставини.
"Ми вже звертали увагу на дане питання, бо це виняткові часи... На моє переконання, президент Зеленський є демократично обраним лідером, і будь-які вибори мають відбутися тоді, коли умови дозволять це зробити", - заявила Гіппер, відповідаючи на питання щодо позиції ЄС стосовно заяви президента США Дональда Трампа про необхідність проведення президентських виборів в Україні.
Речниця нагадала, що на даний час Росія веде загарбницьку війну проти України.
Як повідомляла "Європейська правда", президент США Дональд Трамп вважає, що "настав час" для того, щоб Україна провела президентські вибори.
Нагадаємо, у лютому Трамп під час спілкування із журналістами в Мар-а-Лаго заявив, що підтримує вимоги РФ щодо проведення президентських виборів в Україні.
Зокрема, американський президент зазначив, що йому "неприємно це говорити, але рейтинг підтримки українського лідера опустився до 4%".
У відповідь на ці твердження український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.
