Розмова Зеленського з делегацією США в Берліні завершилася

Другий раунд зустрічі президента України Володимира Зеленського та української делегації з посланцями президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером в понеділок у Берліні завершився, повідомив журналістам радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

За його словами, Зеленський вже приїхав до федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, зустріч з яким була запланована після завершення перемовин з делегацією США.

Як повідомлялося, Зеленський у неділю, 14 грудня, прибув з візитом до Берліна, де в той же день відбувся перший раунд перемовин української делегації з посланцями президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.

На боці України в перемовинах про припинення вогню між Україною та РФ бере також участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. На зустрічі присутні секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров, начальник Генерального штабу Міноборони України Андрій Гнатов, перший заступний глава МЗС Сергій Кислиця та радник керівника Офісу президента Олександр Бевз.

Згідно з фото, крім Віткоффа та Кушнера, в зустрічі з американського боку бере також участь верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

За підсумками кількагодинної розмови у неділю Віткофф зазначив, що представники провели поглиблені обговорення 20-пунктного мирного плану, економічного порядку денного тощо та досягли "значного прогресу". Перемовини продовжилися в понеділок.

