Фінансові новини
- |
- 12.12.25
- |
- 15:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У новому мирному плані чисельність ЗСУ – 800 000 військовослужбовців, як і зараз, - Зеленський
09:42 12.12.2025 |
Президент Володимир Зеленський заявив, що у нинішній версії плану США про завершення війни погодили збереження 800 тисяч українського війська.
Про це глава держави сказав під час спілкування з медіа, цитує "Бабель", інформує Цензор.НЕТ.
Чисельність ЗСУ
"Були різні цифри в документах. У 2022 році хотіли обмеження в 40 чи 50 тисяч. На сьогодні в документі є реальна чисельність сьогоднішньої армії, це погоджено з військовими, - 800 000. На сьогодні ми достатньо доопрацювали цей пункт", - заявив він.
Крім того, у новій версії мирного плану йдеться, що Росія має вийти з окупованих частин Харківщини та Сумщини. Вихід РФ із Запоріжжя та Херсонщини поки не розглядали.
Про підвищення зарплат військовим
"Є питання щодо державного бюджету. Люди на першій лінії фронту отримують більше грошей. Але збільшення виплат тій чи іншій частині військових залежить передусім від додаткового бюджету, який Україна може залучити. Сьогодні ми боремося за $45-50 мільярдів на наступний рік. Вони йдуть на деякі речі, не заробітні плати.
Якщо немає цих грошей, це означає, що ти на наявну зарплату військовому будеш знаходити гроші десь ще всередині цього бюджету. Коли ви кажете: давайте ще збільшимо, - я тільки за. Але це плюс ще до цього дефіциту. Це надзвичайно складна задача, яку не вирішиш просто перекиданням коштів. В наступному році будемо боротись за відповідні рішення з партнерами", - пояснив Зеленський.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|BlackRock долучилась до перемовин про відновлення України
|ЄС погодив механізм відмови від російського газу
|Єврокомісія хоче пришвидшити створення "трибуналу для Путіна" за злочин агресії
|У ЄС відреагували на заяву Трампа про необхідність президентських виборів в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Уряд ухвалив рішення про створення АТ "Гарантований покупець" на базі держпідприємства
|В ОП спростували інформацію, що Україна погодилася на умови США щодо створення буферної зони на Донбасі
|Україна отримає озброєння на $5 млрд через PURL, акцент на ППО, - НАТО
|У новому мирному плані чисельність ЗСУ – 800 000 військовослужбовців, як і зараз, - Зеленський
|ЄС і Україна оприлюднили план із 10 ключових реформ для руху до членства
|Коштами "Зимової підтримки" та "Нацкешбеку" тепер можна оплатити продукти в торгмережах Fozzy Group та "Близенько"
|Водії зможуть зафіксувати ДТП по європротоколу в "Дії" без виклику поліції вже з першого кварталу 2026 – Свириденко
Бізнес
|У Китаї дебютували перші накопичувачі нового формату Mini SSD зі швидкістю читання до 3700 МБ/с
|Ford та Renault спільно вироблятимуть доступні електромобілі в Європі, щоб конкурувати з китайськими автовиробниками
|У Єврокомісії заявили, що не піддадуться тиску США щодо контролю над техгігантами
|Китайські виробники смартфонів посилюють тиск на Apple через затримку запуску ШІ-фукнцій
|ЄС почав розслідування проти Google через використання онлайн-контенту для тренування ШІ
|В Україні попит на електромобілі за рік виріс в 2,5 рази
|Трамп дозволив постачання Китаю чипів Nvidia та анонсував 25% мита з таких продажів