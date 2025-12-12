Авторизация

У новому мирному плані чисельність ЗСУ – 800 000 військовослужбовців, як і зараз, - Зеленський

09:42 12.12.2025 |

Україна

Президент Володимир Зеленський заявив, що у нинішній версії плану США про завершення війни погодили збереження 800 тисяч українського війська.

Про це глава держави сказав під час спілкування з медіа, цитує "Бабель", інформує Цензор.НЕТ.


Чисельність ЗСУ

"Були різні цифри в документах. У 2022 році хотіли обмеження в 40 чи 50 тисяч. На сьогодні в документі є реальна чисельність сьогоднішньої армії, це погоджено з військовими, - 800 000. На сьогодні ми достатньо доопрацювали цей пункт", - заявив він.

Крім того, у новій версії мирного плану йдеться, що Росія має вийти з окупованих частин Харківщини та Сумщини. Вихід РФ із Запоріжжя та Херсонщини поки не розглядали.


Про підвищення зарплат військовим

"Є питання щодо державного бюджету. Люди на першій лінії фронту отримують більше грошей. Але збільшення виплат тій чи іншій частині військових залежить передусім від додаткового бюджету, який Україна може залучити. Сьогодні ми боремося за $45-50 мільярдів на наступний рік. Вони йдуть на деякі речі, не заробітні плати.

Якщо немає цих грошей, це означає, що ти на наявну зарплату військовому будеш знаходити гроші десь ще всередині цього бюджету. Коли ви кажете: давайте ще збільшимо, - я тільки за. Але це плюс ще до цього дефіциту. Це надзвичайно складна задача, яку не вирішиш просто перекиданням коштів. В наступному році будемо боротись за відповідні рішення з партнерами", - пояснив Зеленський.
За матеріалами: Цензор
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2721
  0,0091
 0,02
EUR
 1
 49,5154
  0,3001
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 09:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0068  0,04 0,09 42,4825  0,13 0,30
EUR 49,1986  0,10 0,20 49,8625  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1700  0,02 0,04 42,2000  0,01 0,02
EUR 49,4780  0,01 0,02 49,5000  0,01 0,03

