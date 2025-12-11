Фінансові новини
Коштами "Зимової підтримки" та "Нацкешбеку" тепер можна оплатити продукти в торгмережах Fozzy Group та "Близенько"
Українці можуть оплачувати купівлю продуктів коштами з програм "Зимова підтримка" та "Національний кешбек", йдеться в повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.
"З 11 грудня українці зможуть купувати продовольчі товари українського виробництва (крім підакцизних) за кошти державних програм "Зимова підтримка" та "Національний кешбек". Першими надали споживачам таку можливість торговельні мережі Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та "Близенько".
Також в міністерстві наголосили, що можливість розрахуватися поки не поширюватиметься на онлайн-замовлення.
Невдовзі до програми долучаться й інші продуктові мережі. Мінекономіки повідомлятиме про це додатково.
"Відсьогодні у понад 1160 магазинах по всій Україні покупці зможуть придбати продовольчі товари українського виробництва. Ми послідовно розширюємо інфраструктуру цих програм, аби якомога більше українців могли скористатися державною допомогою", - наводяться в повідомленні слова очільника міністерства Олексія Соболева.
Як повідомлялося, до "Національного кешбеку" долучилися 1885 компаній, а компенсація коштів доступна нові компанії: загальна кількість виробників та продавців, що беруть у ньому участь, зросла до 1885. Програма передбачає нарахування 10% компенсації вартості товарів українського виробництва, максимальний обсяг кешбеку - 3 тис. грн/місяць.
Наприкінці листопада уряд значно скоротив перелік категорій, на які можна витратити кошти з карток, які були оформлені в рамках цієї програми. Наразі можна спрямувати нацкешбек (або кошти з програми "Зимова єПідтримка") на комунальні послуги, ліки, книги, поштові послуги чи благодійність.
